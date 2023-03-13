Иностранцы, которые блистательно служили России

Они не только прославили свою новую родину на поле боя и внесли огромный вклад в развитие нашей культуры, но и добирались здесь до самых вершин власти.

Шотландцы

Russia Beyond (ФОТО: Общественное достояние) Russia Beyond (ФОТО: Общественное достояние)

Шотландцы всегда охотно переезжали в Россию, поскольку на родине им часто приходилось испытывать притеснения со стороны ненавистных англичан. В то же время у московитов их нередко ожидали большие возможности, блестящая карьера и финансовое благополучие. Некоторым даже удалось стать ближайшими сподвижниками и друзьями царей и поучаствовать в создании Российской империи. О них вы можете прочитать здесь.

Французы



Russia Beyond (ФОТО: Thomas Lawrence; George Dawe; Eugene Pluchart) Russia Beyond (ФОТО: Thomas Lawrence; George Dawe; Eugene Pluchart)

Французская революция 1789 года заставила десятки тысяч противников новых порядков разбрестись по всему миру. Немалое их количество осело в России, где они поступили на службу и даже сражались в рядах русской армии против своих бывших соотечественников в ходе наполеоновских войн. История повторилась спустя полтора столетия, когда вынужденные покинуть свою оккупированную немцами родину французские летчики оказались в СССР и помогали советским войскам одолеть общего врага. Читайте о них в нашем материале.

Испанцы

Russia Beyond (ФОТО: Общественное достояние; Legion Media) Russia Beyond (ФОТО: Общественное достояние; Legion Media)

Среди испанцев, отметившихся на русской службе, были основатель Одессы дон Хосе де Рибас и претендент на испанский престол Хайме де Бурбон, герцог Мадридский и Анжуйский. Многие выходцы с Иберийского полуострова нашли убежище в Советском Союзе после поражения республики в ходе Гражданской войны 1936–1939 годов. Их боевой опыт весьма пригодился Красной армии, когда в 1941 году в СССР пришла Вторая мировая. Обо всех этих неординарных личностях читайте здесь.

Португальцы

Russia Beyond (ФОТО: Общественное достояние; Legion Media) Russia Beyond (ФОТО: Общественное достояние; Legion Media)

На протяжении веков контакты между находившимися на разных концах Европы Россией и Португалией были весьма ограничены, а количество португальцев, проявивших себя на царской службе, можно сосчитать на пальцах одной руки. Тем не менее среди них были и такие крайне интересные персонажи, как генерал-адъютант Антон Мануилович Девиер, сподвижник императора Петра I и один из наиболее влиятельных государственных деятелей в России начала XVIII века. Читайте о нем в нашем материале.

Немцы

Russia Beyond (ФОТО: Джордж Доу; Франц Рубо; Общественное достояние) Russia Beyond (ФОТО: Джордж Доу; Франц Рубо; Общественное достояние)

Количество немцев, поступавших на русскую службу, всегда было колоссальным. Сказывалась географическая близость германских княжеств, а также присоединение в 1721 году к России по итогам Северной войны против Швеции прибалтийских территорий со значительным германоязычным населением. Немцы в России в основном проявляли себя на ниве войны и государственной политики. О том, как это происходило, вы можете узнать здесь.

Итальянцы

Russia Beyond (ФОТО: Пьетро Антонио Ротари; Общественное достояние; Legion Media) Russia Beyond (ФОТО: Пьетро Антонио Ротари; Общественное достояние; Legion Media)

В отличие от своих северных соседей итальянцы отправлялись в далекую Россию, чтобы трудиться там преимущественно на поприще культуры. Именно благодаря стараниям архитекторов с Апеннинского полуострова мы имеем возможность восхищаться сегодня красотой Успенского собора Московского Кремля или многочисленных дворцов в Санкт-Петербурге и его окрестностях. О том, какой вклад в русскую культуру внесли архитекторы Аристотель Фиораванти, Бартоломео Растрелли и Карло Росси, а также композитор Джузеппе Сарти, читайте в нашем материале.

Швейцарцы

Russia Beyond (ФОТО: Ian McKinnell/Getty Images; Lausanne Museum of History) Russia Beyond (ФОТО: Ian McKinnell/Getty Images; Lausanne Museum of History)

Пожалуй, самым известным швейцарцем на русской службе был военачальник Генрих Жомини. Любопытно, что до своего переезда он активно сражался против царских войск в рядах наполеоновской армии. О том, как же получилось, что Жомини в итоге стал одним из наиболее ценных российских специалистов (а также о судьбе некоторых других примечательных швейцарцев в России), читайте здесь.

Поляки

Russia Beyond (ФОТО: Mil.ru; Общественное достояние; BamBamImages/Getty Images) Russia Beyond (ФОТО: Mil.ru; Общественное достояние; BamBamImages/Getty Images)

Отношения между двумя славянскими народами всегда были крайне сложными. Многие поляки посвятили свою жизнь борьбе против России, однако для других эта огромная страна и ее народ стали по-настоящему родными. Здесь вы можете прочитать об интересной судьбе обосновавшегося на Дальнем Востоке империи ученого и промышленника Михала Янковского, а также о таких известных советских деятелях польского происхождения, как основатель спецслужб страны Феликс Дзержинский и маршал Константин Рокоссовский.

Сербы

Russia Beyond (ФОТО: Общественное достояние; Sputnik) Russia Beyond (ФОТО: Общественное достояние; Sputnik)

Русский и сербский народы всегда были близки по крови, вере и духу, поэтому неудивительно, что решивших обосноваться в России сербов здесь ждал теплый прием. В братской стране сербы находили защиту от притеснений турок и австрийцев и платили ей за это верной службой. О сподвижнике Петра I купце и тайном агенте Савве Рагузинском-Владиславиче, талантливом изобретателе Огниславе Костовиче и лихом командире Красной армии Олеко Дундиче читайте здесь.

Скандинавы

Russia Beyond (ФОТО: Василий Перов; Институт археологии Российской академии наук; Общественное достояние) Russia Beyond (ФОТО: Василий Перов; Институт археологии Российской академии наук; Общественное достояние)

Вряд ли в России найдется человек, который не слышал о Владимире Дале – знаменитом исследователе русского фольклора и народного (устного, нелитературного) языка. Результатом многолетней деятельности сына обосновавшегося в России датского врача стало издание под его авторством «Толкового словаря живого великорусского языка», дающего широкое представление о жизни и быте русского народа в XIX веке. О Дале, а также о служивших России датском первооткрывателе Витусе Беринге, норвежском адмирале Корнелии Крюйсе и шведском генерале Эдуарде Фердинанде Адлерберге (которого император Николай I любил «как родного брата») читайте в нашем материале.

Прибалты

Russia Beyond (ФОТО: Oscar Vihandi; Василий Егоров/ТАСС; Общественное достояние) Russia Beyond (ФОТО: Oscar Vihandi; Василий Егоров/ТАСС; Общественное достояние)

Присоединение трех прибалтийских республик к Советскому Союзу летом 1940 года было воспринято жителями этих стран неоднозначно. Наряду с ярыми противниками вхождения Латвии, Эстонии и Литвы в состав первого в мире «социалистического государства рабочих и крестьян» были и те, кто разделял коммунистические идеалы и откровенно радовался этому событию. О прибалтах, ставших Героями Советского Союза и народными артистами СССР, читайте в нашем материале.