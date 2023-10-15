Как овцебыки снова поселились в российской Арктике

Шерсть овцебыка в восемь раз теплее овечьей, но просто так он ее вам не отдаст. Она нужна самим овцебыкам, чтобы выжить на Таймыре, Ямале и Чукотке.

Большие и грозные, овцебыки – это одни из древнейших животных нашего мира. В Сибирь и Евразию они пришли 3,5 млн лет назад, спустившись с Гималайских гор, и постепенно уходили все дальше на север континента. Около 190 тыс. лет назад они перешли по Берингову перешейку в Америку и обосновались помимо Таймырского полуострова на Аляске и в Канаде.

Ф. Воронов/Ямал-Медиа/TASS Ф. Воронов/Ямал-Медиа/TASS

Они пережили несколько глобальных изменений климата и многих других животных, включая мамонтов. Однако 3 тыс. лет назад овцебыков в Евразии не осталось. И причиной тому стали люди, которые охотились на них. Вернуть овцебыков на Таймыр смогли только советские ученые.

То ли бык, то ли козел

Ученые до сих пор спорят, кто же овцебык на самом деле. Одни считают, что он относится к бычьим, другие – что к козьим (как, например, горные бараны). Третьи – что это вообще отдельный род, просто все остальные его родственники давно вымерли. Установить генетические связи этого древнего животного с современными видами довольно сложно. Пока его единственным ныне живущим родственником считается парнокопытное животное такин, которое встречается в Гималаях.

Овцебык на острове Врангеля на территории государственного природного заповедника Юрий Смитюк/TASS Юрий Смитюк/TASS

Интересно и второе название овцебыка – мускусный бык, или Muskox. Никаких мускусных желез на его теле нет, но это название, по всей видимости, произошло от слова musked, которое на языке канадских индейцев означает болотистую местность.

Кажется крупнее из-за шерсти

Овцебыки перед битвой на острове Врангеля Анастасия Игоревна Петухова (CC BY-SA 4.0) Анастасия Игоревна Петухова (CC BY-SA 4.0)

Длинная густая шерсть делает овцебыка визуально раза в два больше, чем он есть на самом деле. В холке он вырастает до 1,5 метра, а в длину – до 2,5. Весит самец при этом примерно полтонны, самка – почти вполовину меньше. Природа позаботилась и о том, чтобы скрыть ушки и хвост овцебыка под шерстью.

Трехнедельный овцебык в парке флоры и фауны «Роев ручей» в Красноярске Илья Наймушин/Sputnik Илья Наймушин/Sputnik

Подшерсток у него очень теплый, в 8 раз теплее овечьей шерсти, и он отлично защищает своего обладателя от морозов и ветров. Во время весенней линьки один крупный овцебык сбрасывает с себя три кило пуха.

Кажется удивительным, но лютой зимой овцебыки специально пасутся в самых ветреных местах. Дело в том, что там меньше снега и им проще откопать вкусные растения.

Отшельники Арктики

Обычно стадо овцебыков представляет собой несколько самок с молодыми особями. Когда самцы вырастают, они могут уходить в лесотундру, им нужно подумать о своем, набраться жизненного опыта. Все как у людей.

Зоологи даже подсчитали, что овцебыки могут уходить от своего маточного стада на 700 км! За это их прозвали отшельниками Арктики.

Овцебык на острове Большой Бегичев Кирилл Уютнов (CC BY-SA 4.0) Кирилл Уютнов (CC BY-SA 4.0)

Но во время гона они прибиваются к стадам с самками и, бывает, гоняют молодых. Самое активное время у них наступает в конце июля и до конца сентября, когда они ищут себе пару. Если на самку претендуют несколько самцов, то они устраивают бой головами. До смертельного исхода доходит редко, как правило, проигравший самец просто убегает.

Собираются полукругом, чтобы выжить

Нередко на фотографиях овцебыки запечатлены стоящими в полукольце, каре, будто позируют. На самом деле это их стратегия, чтобы защитить свое стадо. Мелкие становятся в центр, крупные – по бокам. Они не просто стоят в каре, они так могут и передвигаться по тундре.

Стадо овцебыков на острове Врангеля Александр Лыскин/Sputnik Александр Лыскин/Sputnik

Так они делают и во время снежных бурь, становясь спиной к ветру. Полукольцом они собираются и когда увидят врага – в Арктике это волки.

Возвращение в Арктику

Овцебык Таймыра Объединенная дирекция заповедников Таймыра

Палеонтологи находили на российских арктических территориях останки древних овцебыков. Самым «молодым» было 3 тыс. лет. Но при этом некоторые ученые считают, что последние звери исчезли все же гораздо позже, может быть, только 400 лет назад.

Известно, что в начале XX века овцебыки обитали только в Канаде, и их популяцию взяли под охрану. К середине века стада овцебыков были восстановлены и на Аляске. Ученые из скандинавских стран тоже пытались вернуть их, но эти попытки не имели успеха.

Премьер-министр Канады Пьер Трюдо и его супруга Маргарет в аэропорту города Норильска, 1971 Вячеслав Рунов/Sputnik Вячеслав Рунов/Sputnik

В 1970-х годах программа по реакклиматизации овцебыков началась на Таймыре. В 1971 году в Норильске побывала высокопоставленная делегация из Канады во главе с премьером Пьером Трюдо. Это был первый случай, когда глава другого государства посещал Норильск. Канадцы были безмерно удивлены тому, как в Арктике советские люди смогли построить такой красивый город с развитой инфраструктурой.

Молодые овцебыки в стационаре «Бикада», привезенные из Канады, 1976 А. Мухачев/Sputnik А. Мухачев/Sputnik

В ходе этого визита советские ученые рассказали премьеру, что хотели бы воспроизвести популяцию овцебыков, и Трюдо пообещал помочь. В 1974 году на Таймыре были выпущены первые десять 15-месячных овцебыков (поровну самок и самцов), которых специально отловили на острове Банкс.

В 1975 году в СССР привезли еще 40 овцебыков, на этот раз с острова Нунивак (Аляска). Половина отправилась к таймырским переселенцам, а половина – на остров Врангеля на Чукотке. К началу 1990-х овцебыки расселились по острову Врангеля и северу Якутии, а затем их завезли и на Ямал.

Канадские и американские овцебыки акклиматизируются на научной станции НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера на полуострове Таймыр, 1976 В. Горбатов/Sputnik В. Горбатов/Sputnik

Сегодня в российской Арктике живет более 16 тыс. овцебыков, и это самое большое количество после Канады (там более 100 тыс.). По большей части обитают они на Таймыре, около 4000 особей живет в Якутии. На острове Врангеля насчитывается 1100 овцебыков. На Ямале – около 400, половина из которых в заказнике.

Везде, где живут сегодня овцебыки, за ними наблюдают специалисты.

Теперь перед российскими учеными стоит следующая задача – как одомашнить овцебыка. Особенно их интересует пух этих арктических животных – гивиут.

Стадо овцебыков в таймырской тундре, 1982 Вячеслав Бобков/Sputnik Вячеслав Бобков/Sputnik

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Telegram, VK, Одноклассниках и Дзене