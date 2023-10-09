«У черта на куличках» – где это?

Если верить одной из версий – очень близко к Московскому Кремлю.

В русском языке есть яркое и очень популярное выражение «у черта на куличках». Так говорят, когда то место, куда, например, тебе надо попасть, находится очень далеко и ты испытываешь чувство досады от предстоящего долгого пути. При этом буквальный смысл этого выражения сегодня непонятен и самим русским.

Что это значит?

Выражение «у черта на куличках» означает неведомо где или где-то очень далеко. Кулички – искаженная форма слова «кулижки». Так называли чистое, безлесное и ровное место, а также болотистые местности. По одной из версий, фразеологизм появился из-за суеверного отношения к болотам – по народным поверьям, там жила нечисть. Именно поэтому «у черта».

Также Кулишками (Кулижками) называется историческая область Москвы рядом с районом Китай-город, неподалеку от Кремля. Но это старое название сейчас почти не используется, и выражение «у черта на куличках» с ним не ассоциируют. Хотя распространенная версия гласит, что именно с районом Кулишки связано происхождение фразеологизма.

Александра Королева Александра Королева

Богадельня на Кулишках

Историк Иван Снегирев в XIX веке написал книгу «Москва. Подробное историческое и археологическое описание города». В ней он описал случай, произошедший в правление царя Алексея Михайловича: в богадельне для сирот и подкидышей на Кулижках, неподалеку от Ивановского монастыря, якобы поселился нечистый. Он не давал покоя работавшим в богадельне старухам: сбрасывал их с постелей, гремел в углах и на печах, выкрикивал различные гадости и качал их в детских люльках. Слухи о несчастье дошли до царя, и он приказал священникам молитвами изгнать злого духа из богадельни. Но в ответ на молитвы черт стал обвинять самих священников в различных беззакониях, и избавиться от его не удалось. Тогда один из приближенных рассказал царю про преподобного Илариона из мужского монастыря Флорищева пустынь, способного изгонять злых духов.

Святитель Иларион, митрополит Суздальский и Юрьевский Общественное достояние Общественное достояние

С двумя иноками Иларион отправился в Москву и семь недель читал молитвы в богадельне. Несмотря на проделки черта, в скором времени Илариону удалось его изгнать. По мнению Снегирева, именно к этой истории и отсылает фраза «у черта на куличках».

Сам Иларион позже стал митрополитом Суздальским и Юрьевским. А тот самый Ивановский монастырь, рядом с которым находилась богадельня, стоит на том же месте – его перестроили в XIX веке.

Ивановский монастырь в 1882 году Общественное достояние Общественное достояние

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