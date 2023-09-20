10 лучших современных российских писателей

Алексей ИвановУзнай Россию (Фото: Кирилл Каллиников/Sputnik)
Самобытный уральский писатель Алексей Иванов стоит особняком, вдалеке от столичных литературных тусовок, и его творчество словно вне мейнстримной литературной повестки. Каждый его новый роман невероятно атмосферен и кинематографичен – и уже не раз книги Иванова экранизировали.
Разброс тем, жанров и исторических эпох, которые объял писатель, довольно внушителен:
Одна из важных особенностей Иванова – это трепетная и кропотливая работа с языком и тщательная стилизация под определенную эпоху. Если он, например, пишет роман про средневековые сибирские племена, то он непременно изобилует лексикой из языков этих народов.
Алексей СальниковУзнай Россию (Фото: Гавриил Григоров/TASS)
Сальникова часто называют главным литературным открытием 2010-х. Славу уральскому писателю и поэту принесли «Петровы в гриппе и вокруг него», вышедшие в 2016 году. Это роман о том, как в рядовой провинциальной семье под Новый год все внезапно заболели гриппом и начали галлюцинировать в болезненном бреду воспоминаниями о прошлом, которые словно разрывают границу между пространством и временем.
Роман стал бестселлером, а критики писали, что Сальникову аплодируют Гоголь с Булгаковым – за свежесть языка и взгляда на литературу.
В 2021 году на Каннском кинофестивале с успехом прошла премьера экранизации этой книги Кирилла Серебренникова. Заслуживают внимания и другие романы Сальникова:
А после страшной комедии об уральском менте «Отдел» творчество Сальникова стали сравнивать с фильмами Алексея Балабанова.
Борис АкунинУзнай Россию (Фото: Николай Галкин/TASS)
Японист Григорий Чхартишвили является автором многочисленных переводов японской литературы, а также многотомного амбициозного труда «История Российского государства», в котором он пытается освободить факты от идеологического изложения историков прошлого.
Но, конечно, более всего автор известен под псевдонимом Борис Акунин, ведь именно он подарил читателю самого любимого русского сыщика Эраста Фандорина. В серии из порядка 20 детективов обаятельный аристократ конца XIX – начала XX века спасает то прекрасную даму, а то и всю Россию. Безусловно, серию нужно читать полностью, но самые необычные романы – это:
Виктор ПелевинУзнай Россию (Фото: Владимир Солнцев/TASS)
Это самый загадочный русский писатель, которого уже 20 лет никто не видел вживую. Однако каждый год он присылает своему издателю по электронной почте новый роман, и каждую осень критики и многочисленные поклонники спорят, гениальный он или посредственный. Каждая новая книга непременно содержит сатиру на современные реалии, будь то айфон, ковидные маски или феминизм, и обязательно содержит элементы антиутопии. Чего стоит только одно название последнего романа – «KGBT+».
Большая слава пришла к Пелевину еще в 1990-е, когда были написаны его главные вещи:
Владимир СорокинУзнай Россию (Фото: Владимир Песня/Sputnik)
Большой русский писатель, который начинал еще в московском андерграунде 1980-х и, по мнению критиков, привнес в литературу концептуализм и соц-арт из изобразительного искусства. Его книги – это жесткая сатира и антиутопия, а пророчества из некоторых даже удивительным образом сбывались почти точно. Он часто создает в романах условности нового Средневековья, при этом помещая своих героев, например, в будущее после ядерной войны («Доктор Гарин»).
Сюжеты настолько провокационны и триггерят такое количество людей, что молодежные движения даже устраивали акции с сожжением цитат из книг Сорокина. Через много лет Сорокин ответил романом «Манарага», в котором представил книги как топливо, на котором повара готовят дорогие блюда для богатых людей.
Среди других значимых работ Сорокина:
Гузель ЯхинаУзнай Россию (Фото: Александр Кряжев/Sputnik)
Дебютный роман Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» стал настоящим бестселлером. Собрав архивные материалы о депортации татар в Сибири при Сталине, она вольно интерпретировала их в художественной прозе, совместив с воспоминаниями собственной бабушки. С одной стороны, это книга о страшных репрессиях, с другой – о том, что даже в ужасных условиях человек может найти себя, свой путь и выстроить свою жизнь. В 2020 году вышел сериал по мотивам книги, вызвавший, однако, скандал и недовольство представителей мусульманской общины Татарстана.
Пока читатели запоем поглощают кинематографичные романы Яхиной (которая окончила сценарный факультет Московской школы кино), критики ругают автора за эксплуатацию заведомо чувствительных тем. Последующие два романа Яхиной также затрагивают самые животрепещущие темы советской истории:
Евгений ВодолазкинУзнай Россию (Фото: Виталий Белоусов/Sputnik)
Доктор филологических наук, ученик Дмитрия Лихачева и специалист по литературе Древней Руси, Водолазкин стал одним из самых популярных и признанных современных российских авторов. Кроме того, его романы переведены на десятки языков.
Роман, ставший бестселлером и принесший Водолазкину большую славу – «Лавр», повествует о средневековом юноше, потерявшем любимую женщину. Не в силах справиться с горем, он посвящает свою жизнь служению Богу и отправляется в своеобразную духовную одиссею по стране. Он отказывается от собственных желаний, служит людям и становится юродивым и даже лечит недуги. Международные критики сошлись во мнении, что это одна из лучших книг о Боге за последнее время.
Все книги Водолазкина очень разные и очень самобытные, но их объединяет одно – все они исследуют прошлое и настоящее, вопрос истории и течения времени. Среди них:
Захар ПрилепинУзнай Россию (Фото: Евгений Биятов/Sputnik)
Сегодня Прилепин – политик, общественный деятель, телеведущий и, конечно, крупный писатель. Кроме того, его творческая энергия выплескивается то в запись песен с рэп-музыкантами, то в руководство литчастью во МХАТе им. М. Горького. Сегодня он все больше обращается к нон-фикшн, в том числе пишет биографии писателей.
Начинал он как сотрудник рязанского ОМОНа, а его рассказы и романы представляли собой «пацанскую» прозу о жизни и нравах простого народа. Многие из них были основаны на собственной биографии. Вот некоторые из них:
Марина СтепноваУзнай Россию (Фото: Валерий Шарифулин/TASS)
Степнова выросла в семье врачей, работала медсестрой в онкологическом отделении, когда ей было всего 15 лет, где видела «настоящие и страшные человеческие страдания». Позже получила переводческое и литературное образование и в течение многих лет была редактором мужского журнала XXL. А после его закрытия стала писать книги, и сегодня ее вполне можно считать продолжателем традиции большого русского романа. Черты добротной классической прозы можно наблюдать во многих ее произведениях, например:
Людмила УлицкаяУзнай Россию (Фото: Gezett/ullstein bild via Getty Images)
Метод Улицкой – наблюдать за жизнью нескольких поколений одной семьи на фоне исторических событий. Ее волнует, как влияет политика и правящий режим (особенно тоталитарный) на судьбу человека. Улицкая буквально пропагандирует гуманистические ценности и любовь.
Писательница объявила, что от нее более не следует ждать больших романов, но читатели надеются хотя бы на сборник рассказов, а пока перечитывают самые важные из вышедших ранее:
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