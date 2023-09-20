10 лучших современных российских писателей

Высокохудожественные произведения этих авторов переносят читателя в самые разные исторические эпохи. Столь же велика и география их романов: от Соловков до Москвы и Ленинграда, от Алтая до Германии и Израиля.

1. Алексей Иванов

Алексей Иванов Узнай Россию (Фото: Кирилл Каллиников/Sputnik) Узнай Россию (Фото: Кирилл Каллиников/Sputnik)

Самобытный уральский писатель Алексей Иванов стоит особняком, вдалеке от столичных литературных тусовок, и его творчество словно вне мейнстримной литературной повестки. Каждый его новый роман невероятно атмосферен и кинематографичен – и уже не раз книги Иванова экранизировали.

Разброс тем, жанров и исторических эпох, которые объял писатель, довольно внушителен:

«Географ глобус пропил» – роман про школьников, которые отправляются в речной поход

«Сердце Пармы» – про древнерусских князей, воюющих с коренными народами Сибири

«Ненастье» – про ветерана афганской войны, который пытается найти себя в лихие девяностые

«Тобол» – про строительство первого сибирского каменного кремля

«Пищеблок» – мистическая фантастика про советский пионерский лагерь, где живут вампиры

Одна из важных особенностей Иванова – это трепетная и кропотливая работа с языком и тщательная стилизация под определенную эпоху. Если он, например, пишет роман про средневековые сибирские племена, то он непременно изобилует лексикой из языков этих народов.

2. Алексей Сальников

Алексей Сальников Узнай Россию (Фото: Гавриил Григоров/TASS) Узнай Россию (Фото: Гавриил Григоров/TASS)

Сальникова часто называют главным литературным открытием 2010-х. Славу уральскому писателю и поэту принесли «Петровы в гриппе и вокруг него», вышедшие в 2016 году. Это роман о том, как в рядовой провинциальной семье под Новый год все внезапно заболели гриппом и начали галлюцинировать в болезненном бреду воспоминаниями о прошлом, которые словно разрывают границу между пространством и временем.

Роман стал бестселлером, а критики писали, что Сальникову аплодируют Гоголь с Булгаковым – за свежесть языка и взгляда на литературу.

В 2021 году на Каннском кинофестивале с успехом прошла премьера экранизации этой книги Кирилла Серебренникова. Заслуживают внимания и другие романы Сальникова:

в «Опосредованно» поэзия представлена как настоящий наркотик

«Оккульттрегер» – фэнтези из глубинки, где действуют человекоподобные демоны

А после страшной комедии об уральском менте «Отдел» творчество Сальникова стали сравнивать с фильмами Алексея Балабанова.

3. Борис Акунин

Борис Акунин Узнай Россию (Фото: Николай Галкин/TASS) Узнай Россию (Фото: Николай Галкин/TASS)

Японист Григорий Чхартишвили является автором многочисленных переводов японской литературы, а также многотомного амбициозного труда «История Российского государства», в котором он пытается освободить факты от идеологического изложения историков прошлого.

Но, конечно, более всего автор известен под псевдонимом Борис Акунин, ведь именно он подарил читателю самого любимого русского сыщика Эраста Фандорина. В серии из порядка 20 детективов обаятельный аристократ конца XIX – начала XX века спасает то прекрасную даму, а то и всю Россию. Безусловно, серию нужно читать полностью, но самые необычные романы – это:

«Турецкий гамбит» – экранизированный шпионский роман о девушке, отправившейся за женихом на русско-турецкую войну

«Любовник смерти», где очень ярко показана жизнь беспризорников и бандитов в криминальном московском районе Хитровка

«Алмазная колесница», где действие происходит в Японии

4. Виктор Пелевин

Виктор Пелевин Узнай Россию (Фото: Владимир Солнцев/TASS) Узнай Россию (Фото: Владимир Солнцев/TASS)

Это самый загадочный русский писатель, которого уже 20 лет никто не видел вживую. Однако каждый год он присылает своему издателю по электронной почте новый роман, и каждую осень критики и многочисленные поклонники спорят, гениальный он или посредственный. Каждая новая книга непременно содержит сатиру на современные реалии, будь то айфон, ковидные маски или феминизм, и обязательно содержит элементы антиутопии. Чего стоит только одно название последнего романа – «KGBT+».

Большая слава пришла к Пелевину еще в 1990-е, когда были написаны его главные вещи:

антиутопия «Омон Ра» о советском мальчике, мечтающем стать космонавтом, и об абсурдности советского образа жизни

первый в России дзен-буддистский роман «Чапаев и Пустота» – смесь абсурда, банальности и иронии, действие которого происходит во время Гражданской войны и постперестроечной России середины 1990-х годов

культовый бестселлер «Generation “П”», в котором выпускник московского Литинститута попадает в мир рекламы, денег, криминала и секса

5. Владимир Сорокин

Владимир Сорокин Узнай Россию (Фото: Владимир Песня/Sputnik) Узнай Россию (Фото: Владимир Песня/Sputnik)

Большой русский писатель, который начинал еще в московском андерграунде 1980-х и, по мнению критиков, привнес в литературу концептуализм и соц-арт из изобразительного искусства. Его книги – это жесткая сатира и антиутопия, а пророчества из некоторых даже удивительным образом сбывались почти точно. Он часто создает в романах условности нового Средневековья, при этом помещая своих героев, например, в будущее после ядерной войны («Доктор Гарин»).

Сюжеты настолько провокационны и триггерят такое количество людей, что молодежные движения даже устраивали акции с сожжением цитат из книг Сорокина. Через много лет Сорокин ответил романом «Манарага», в котором представил книги как топливо, на котором повара готовят дорогие блюда для богатых людей.

Среди других значимых работ Сорокина:

дебютный роман «Норма» – сложная концептуалистская работа о КГБ и тоталитаризме, которая распространялась в 1980-х в самиздате

антиутопия «День опричника» о жизни силовиков, действие которой происходит в России 2028 года

роман «Теллурия», который многие считают главной книгой Сорокина – мозаика из 50 новелл о недалеком будущем, где Россия распадается на княжества и где живут православные коммунисты

6. Гузель Яхина

Гузель Яхина Узнай Россию (Фото: Александр Кряжев/Sputnik) Узнай Россию (Фото: Александр Кряжев/Sputnik)

Дебютный роман Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» стал настоящим бестселлером. Собрав архивные материалы о депортации татар в Сибири при Сталине, она вольно интерпретировала их в художественной прозе, совместив с воспоминаниями собственной бабушки. С одной стороны, это книга о страшных репрессиях, с другой – о том, что даже в ужасных условиях человек может найти себя, свой путь и выстроить свою жизнь. В 2020 году вышел сериал по мотивам книги, вызвавший, однако, скандал и недовольство представителей мусульманской общины Татарстана.

Пока читатели запоем поглощают кинематографичные романы Яхиной (которая окончила сценарный факультет Московской школы кино), критики ругают автора за эксплуатацию заведомо чувствительных тем. Последующие два романа Яхиной также затрагивают самые животрепещущие темы советской истории:

«Дети мои» – про волжских немцев, Гражданскую войну, голод и депортацию

«Эшелон на Самарканд» – про голодающих детей-сирот Поволжья, которых эвакуируют в поезде на юг

7. Евгений Водолазкин

Евгений Водолазкин Узнай Россию (Фото: Виталий Белоусов/Sputnik) Узнай Россию (Фото: Виталий Белоусов/Sputnik)

Доктор филологических наук, ученик Дмитрия Лихачева и специалист по литературе Древней Руси, Водолазкин стал одним из самых популярных и признанных современных российских авторов. Кроме того, его романы переведены на десятки языков.

Роман, ставший бестселлером и принесший Водолазкину большую славу – «Лавр», повествует о средневековом юноше, потерявшем любимую женщину. Не в силах справиться с горем, он посвящает свою жизнь служению Богу и отправляется в своеобразную духовную одиссею по стране. Он отказывается от собственных желаний, служит людям и становится юродивым и даже лечит недуги. Международные критики сошлись во мнении, что это одна из лучших книг о Боге за последнее время.

Все книги Водолазкина очень разные и очень самобытные, но их объединяет одно – все они исследуют прошлое и настоящее, вопрос истории и течения времени. Среди них:

повесть «Соловьев и Ларионов» о белом генерале и студенте, изучающем его биографию

роман «Авиатор» о заключенном соловецкого ГУЛАГа, которого замораживают в экспериментальной лаборатории и размораживают в 1990-х

роман «Оправдание острова», стилизованный под древнюю летопись

роман «Чагин» о человеке, обладающем удивительным свойством все запоминать и ничего не забывать

8. Захар Прилепин

Захар Прилепин Узнай Россию (Фото: Евгений Биятов/Sputnik) Узнай Россию (Фото: Евгений Биятов/Sputnik)

Сегодня Прилепин – политик, общественный деятель, телеведущий и, конечно, крупный писатель. Кроме того, его творческая энергия выплескивается то в запись песен с рэп-музыкантами, то в руководство литчастью во МХАТе им. М. Горького. Сегодня он все больше обращается к нон-фикшн, в том числе пишет биографии писателей.

Начинал он как сотрудник рязанского ОМОНа, а его рассказы и романы представляли собой «пацанскую» прозу о жизни и нравах простого народа. Многие из них были основаны на собственной биографии. Вот некоторые из них:

Роман «Патологии» – о чеченской войне, которую автор видел собственными глазами

Роман «Санькя», с которым Прилепин ворвался в большую литературу – о буднях молодого революционера-радикала. Таким когда-то был и сам Прилепин, член национал-большевистского движения Эдуарда Лимонова

Роман «Грех» – правдивый бестселлер о том, как взрослеет и сталкивается с жизнью обычный провинциальный парень

Монументальный труд «Обитель» – о том, как такой же простой парень пытается выжить в соловецком лагере в 1920-х и на какие сделки с совестью ради этого идет

9. Марина Степнова

Марина Степнова Узнай Россию (Фото: Валерий Шарифулин/TASS) Узнай Россию (Фото: Валерий Шарифулин/TASS)

Степнова выросла в семье врачей, работала медсестрой в онкологическом отделении, когда ей было всего 15 лет, где видела «настоящие и страшные человеческие страдания». Позже получила переводческое и литературное образование и в течение многих лет была редактором мужского журнала XXL. А после его закрытия стала писать книги, и сегодня ее вполне можно считать продолжателем традиции большого русского романа. Черты добротной классической прозы можно наблюдать во многих ее произведениях, например:

в романе «Хирург», где она описала свой медицинский опыт и где рассказаны две параллельные и причудливо связанные истории современного пластического хирурга и персидского диктатора XI века

в расхваленном критиками романе «Женщины Лазаря» рассказывается история гения Лазаря Линдта через воспоминания трех женщин из разных поколений, которых он любил

в романе «Сад», переносящем читателя в XIX век с почти тургеневской героиней, очень свободной и независимой

10. Людмила Улицкая

Людмила Улицкая Узнай Россию (Фото: Gezett/ullstein bild via Getty Images) Узнай Россию (Фото: Gezett/ullstein bild via Getty Images)

Метод Улицкой – наблюдать за жизнью нескольких поколений одной семьи на фоне исторических событий. Ее волнует, как влияет политика и правящий режим (особенно тоталитарный) на судьбу человека. Улицкая буквально пропагандирует гуманистические ценности и любовь.

Писательница объявила, что от нее более не следует ждать больших романов, но читатели надеются хотя бы на сборник рассказов, а пока перечитывают самые важные из вышедших ранее:

«Зеленый шатер» – яркое полотно, срез советского общества 1960–1970-х с диссидентами, самиздатом и абсурдностью бюрократической машины, которая мешает думающим людям работать и жить

«Даниэль Штайн, переводчик» – роман, основанный на реальной истории польского еврея, который служил в гестапо и спасал людей, а потом стал католическим священником в Израиле. Книга – попытка примирить христианство, ислам и иудаизм

«Лестница Якова» – роман, где Улицкая смело открыла историю своего деда, прошедшего лагеря

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