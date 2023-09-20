7 главных врагов русских дачников

Кто съел все томаты в парнике и уничтожил посаженный картофель? Вот те, против кого борются дачники на своих участках.

1. Тля

Гля, какая тля! Legion Media Legion Media

Это крошечное зеленое насекомое кормится соком листьев молодых растений, истощает их и переносит вирусы. Растения заражаются и даже гибнут, а тля радостно потирает свои маленькие лапки.

Тля живет чуть больше месяца, но за это время успевает не только съесть ваш урожай, но и дать жизнь еще сотням маленьких последователей. Бывает, что она может вырастить за свою короткую жизнь до 10 поколений таких же насекомых!

Поэтому дачники изо всех сил стараются не допустить ее появления на своем участке. Радикальное средство – это обработка участка специальными инсектицидами в мае. А «народные» – это опрыскивать растения отварами из трав. Подойдет ромашка, чеснок, лук (даже шелуха), картофельная ботва. В отвар добавляют хозяйственное мыло.

Отпугивает тлю также запах лаванды и мяты, поэтому их можно просто посадить рядом. Нередко используют и нашатырный спирт.

2. Испанский слизень

«Спасибо за угощение, отличная клубника» Legion Media Legion Media

Для дачников Центральной России это новый вредитель, который пришел несколько лет назад из Европы. Особенно им нравится, когда влажно и тепло, и в холодные регионах России они пока еще диковинка.

Большие рыжие слизни (Arion vulgaris) обладают неуемным аппетитом и размножаются быстрее, чем ползают. Они, кстати, гермафродиты, то есть ему даже пара противоположного пола не нужна, чтобы заселить мир себе подобными. Живут они меньше года, с весны по осень, но один слизень может отложить до ста яиц за раз.

Едят капусту, помидоры, кабачки, а на десерт предпочитают самые сладкие сорта клубники. Водятся они не только в садах, но даже во дворах многоквартирных домов, находя себе пропитание в ближайшей траве.

Борются с ними «народными» способами. Например, заманивают их в банку с бензином или пивом – они любят эти запахи. Некоторые ставят блюдца с пивом в разных местах на ночь и утром собирают пьяных слизней по всему участку.

Непосредственно убивает их соляной раствор или просто соль. Но тут придется бегать за каждым, поэтому дачники предпочитают сначала их собрать.

3. Мышь-полевка

«Вам жалко, что ли?» CreativeNature_nl/Getty Images CreativeNature_nl/Getty Images

Она милая и пушистая только с виду. А вообще эта крошечная мышка – главный вредитель зерновых культур и переносчик опасных заболеваний.

Избавляются от них с помощью ультразвуковых отпугивателей, а также резких запахов. Например, у места хранения зерна можно оставить салфетки, смоченные в уксусе или нашатырном спирте.

4. Крот

«Налетели, папарацци» 4FR/Getty Images 4FR/Getty Images

Копать – это его жизненная цель. Растениями он не сильно интересуется, скорее охотится за червями и жуками, но вот в процессе так увлекается, что разрушает корневую систему цветов и деревьев.

Чаще всего для борьбы с кротом подходит очень гуманный способ – отпугиватели. На участке устанавливают флюгеры или разные погремушки, которые создают вибрации под землей. Кроту становится некомфортно, и он уходит сам.

На юге России обитает дальний родственник крота – слепыш с огромными зубами и сильными лапами.

5. Медведка

«Так, и что у нас на обед?» Andrei310/Getty Images Andrei310/Getty Images

Еще одна любительница подземелья ест подземные части растений. Особенно она уважает луковицы цветов и овощей, где выгрызает самое вкусное.

Бороться с ней можно с помощью ловушек. В обычную литровую банку или бутылку наливать немного пива или меда – медведка просто обожает эти запахи и заползет сама. Выбраться она уже не сможет.

6. Колорадский жук

Кажется, у них тут рандеву Legion Media Legion Media

Этот яркий полосатый жук просто обожает картофельные листья и прочие пасленовые культуры. Ученые называют его картофельным листоедом, но все его знают именно как колорадского. А все потому, что еще в середине XIX века он поел картофельные поля в американском штате Колорадо. До европейских границ СССР жук добрался в конце 1940-х. А в начале 2000-х его обнаружили даже на Дальнем Востоке.

Дачники, как правило, собирают жуков вручную с каждого куста картофеля в консервную банку с керосином. Дело в том, что у этих жуков довольно быстро вырабатывается иммунитет к химическим опрыскивателям и они спокойно продолжают есть урожай.

При этом жуки не любят сильные запахи, и рядом с картофелем нередко сажают мяту, укроп, кориандр и другие растения.

7. Плодожорка

«Я бабочка, честное слово» Legion Media Legion Media

Чтобы гусеница-плодожорка превратилась в бабочку, ей нужно много питаться. Ее гастрономические пристрастия – это яблоки, груши, сливы и другие вкусные плоды.

Червивые яблоки – это как раз ее работа. В общем, если видите, что над яблонями кружат бабочки – ваши деревья уже заражены.

Даже специальными химикатами нужно обрабатывать сад от двух до четырех раз за сезон. Кроме того, нужно постоянно убирать опавшие плоды, в которых могут быть гусеницы, сухие ветки, а также белить кору. Не любят плодожорки и запах полыни, так что можно посадить ее рядом с яблоней.

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