Почему самое опасное существо в России – это не медведь или волк, а КЛЕЩ?

Клещи проснулись по всей России, а это значит, что теперь будет много тревожных новостей. Ведь ежегодно из-за них к врачам обращаются около полумиллиона человек.

После прогулки в лесу житель Краснодара Виктор Морозов заметил крупное красное пятно под коленом, но значения не придал. Подумал, что просто натер. Однако спустя месяц он почувствовал странное напряжение в конечностях. Через два месяца начали ослабевать ноги. Через несколько недель после этого, чтобы пойти на работу, ему нужна была палочка. У него появилась светобоязнь, боль была и от работы за монитором компьютера. Темные очки он носил даже вечером.

Спустя десятки различных тестов и анализов врачи нашли причину: антитела к боррелиозу (болезнь Лайма) у Виктора были выше нормы в 16 раз. Оказалось, полгода назад его укусил инфицированный клещ. За это время болезнь стала хронической и поразила нервную систему.

Некоторые люди в России годами не могут выяснить, из-за чего у них отказывают руки и ноги, ноют суставы, страдает дикция. Пока подозрение не падает на клеща.

Знакомьтесь – клещ

Из-за своего маленького размера клеща легко перепутать с родинкой или соринкой или вообще не заметить. Самец наиболее распространенного в России иксодового клеща доходит до 2,5 мм, самка – до 4,5 мм.

Павел Лисицын/Sputnik Павел Лисицын/Sputnik

Клещи относятся к паукообразным кровососущим животным. Обычно их донорами становятся дикие животные, птицы, домашний скот. Но случается, что в качестве жертвы они выбирают человека.

«Вопреки распространенному мнению клещи не падают с деревьев и не прыгают. Они охотятся с травы или с кустов, – рассказывает старший научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Ольга Германт. – Клещ залезает на травинку, тремя парами лап держится за нее, а передние лапы поднимает кверху, словно молится. На кончиках передних лап в наличии целый механизм для захвата жертвы: набор крючков и присосок».

В выборе жертвы у клеща предпочтений нет, он реагирует на тепло. Прицепившись к потенциальному донору, он ползет вверх и ищет укромное место. У человека обычно есть фора 30 минут, чтобы заметить и снять с себя клеща до того, как он присосется.

Самцы сосут кровь всего несколько часов и не сильно увеличиваются в размере. Самки могут присосаться на несколько суток и раздуться до 10 мм, выпив крови в 100 раз больше своего веса. Однако сам по себе укус клеща не опасен, это одно из тысячи кровососущих планеты. Опасны болезни, переносчиками которых они являются, некоторые – с тяжелыми последствиями и летальным исходом.

Игорь Зарембо/Sputnik Игорь Зарембо/Sputnik

Те, кто жил в СССР, помнят, что раньше по лесу можно было ходить, не опасаясь никаких клещей. Перед началом сезона клещевой активности леса и поля обрабатывали с помощью вертолетов, распыляя антиклещевую отраву.

Обработка проводится и сегодня, но яд используется другой и менее эффективный. В советское время с клещами боролись при помощи дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ). Вещество оказалось насколько эффективным в уничтожении клещей, малярийных комаров и других насекомых, что швейцарский химик Пауль Мюллер в 1948 году получил за открытие инсектицидных свойств ДДТ Нобелевскую премию. Однако с годами стало ясно, что яд накапливается в растениях и попадает по пищевой цепи в животных и к человеку. Поэтому в России, как и во многих других странах, ДДТ больше не применяют.

Чем заражен клещ?

Ежегодно после нападения клещей к врачам обращаются полмиллиона человек, а умерли от зараженного клеща за последние десять лет почти полторы тысячи.

Денис Абрамов/Sputnik Денис Абрамов/Sputnik

Как и болезнь Лайма, опаснейшее заболевание, переносимое паразитами – это клещевой энцефалит. Это тяжелое вирусное заболевание, которое поражает головной и спинной мозг. Заражаются энцефалитом реже, чем болезнью Лайма, но его редкость компенсируется тяжестью болезни и ее летальностью (это 1–2% для европейского подтипа и 20–25% для дальневосточного). Среди последствий паралич, сильные головные боли, кома, шанс потерять слух или зрение, смерть.

Всего же иксодовые клещи переносят 300 видов возбудителей болезней. И хотя человеку передается их небольшая часть, среди них есть болезни-«убийцы» (например, крымская геморрагическая лихорадка, сибирский клещевой тиф). Причем около 20% клещей заражены сразу несколькими инфекциями, и по внешнему виду животного невозможно понять, является ли он носителем. Для этого клеща нужно как можно скорее доставить в лабораторию на исследование, а выполнение анализа должно быть максимально быстрым – один, максимум два дня.

Когда делать прививку?

«Смотрел вчера свои фотографии из нацпарка “Красноярские столбы” и заметил, что там есть столько же табличек, предупреждающих о присутствии медведей, сколько и табличек про клещей. Сибирские друзья тогда “заставили” меня сделать вакцину перед поездкой к ним», – рассказывает наш редактор Эрванн Пенсек.

Павел Лисицын/Sputnik Павел Лисицын/Sputnik

Роспотребнадзор (федеральная служба по защите благополучия человека) ежегодно составляет список опасных регионов. Сейчас таких 47, и среди них не только Урал и Сибирь с их бескрайними таежными лесами. В списке есть Московская, Ленинградская области в Центральной России и даже Санкт-Петербург. Встречают клещей не только в лесах и полях, но и на дачных участках, кладбищах, в городских парках и скверах.

«Лично я по выходным гуляю с псом в московском парке “Серебряный бор”. Невзирая на противоклещевой ошейник и обработку собаки специальным спреем, после каждой прогулки снимаю с него штук пять бегающих клещей и пару присосавшихся», – рассказывал журналист Павел Орлов.

В отличие от болезни Лайма от энцефалита есть прививка. Но массовой вакцинации от энцефалитного клеща, как, например, от гриппа, в России пока нет.

Максим Богодвид/Sputnik Максим Богодвид/Sputnik

В идеале вакцинироваться нужно за полгода перед поездкой в «опасный» регион (если поездка запланирована на лето, то вакцину лучше делать уже зимой). Или как минимум за полтора месяца: вакцина вводится двукратно с минимальным интервалом между первой и второй прививками в один месяц и ревакцинацией через год. Для выработки иммунитета нужно не менее двух недель, так что поставить две прививки необходимо хотя бы за две недели до въезда в эндемичный район. Уже после второго укола человек на 95% защищен от заболевания.

Зачем клеща обязательно нужно отнести в лабораторию?

Большую роль в печальной статистике по заболеваниям от клещей играет отношение к этим паразитам. Немедленно понесут клеща в лабораторию скорее жители больших городов. Парадоксально, но в селах, особенно в «опасных» регионах, где люди снимают с себя клещей по несколько раз за лето, паники не возникает – к клещам в таких местах многие относятся как к обыденному явлению и просто снимают с себя паразита.

Игорь Зарембо/Sputnik Игорь Зарембо/Sputnik

Болезнь Лайма лечится антибиотиками и на ранней стадии может пройти без последствий. Но зачастую люди обращаются к медикам уже с запущенной формой, потому что болезнь может протекать месяцы и даже годы бессимптомно (за это ее называют невидимкой).

При этом место укуса краснеет и расширяется лишь в ряде случаев. Иногда укус вообще не выражен.

Не всегда о болезни можно узнать и по тесту на антитела. При болезни Лайма антитела образуются не сразу, лишь на третьей-четвертой неделе после укуса (иногда и позже). К этому времени инфекция уже может перейти во внутренние органы. А у 10% зараженных антитела вообще не вырабатываются. Поэтому, предупреждают врачи, так важно сохранить укусившего клеща и принести его на обследование.