Гамсутль – древний аул-призрак в горах Дагестана (ФОТО)

Одно из самых загадочных заброшенных мест России находится на Северном Кавказе на высоте почти полторы тысячи метров. Аварскому поселению, высеченному из скал, около 2000 лет.

У Гамсутля таинственный ореол. Его называют «дагестанским Мачу-Пикчу» и «мертвым городом», высокогорной тюрьмой и поселением, которое истребила холера. За свою многовековую историю аварское село обросло легендами – правдоподобными и фантастическими. И, как многие из самых красивых мест Северного Кавказа, оно тоже, по классике, находится очень далеко от цивилизации.

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Хотя именно на это изначально и был расчет. Те, кто его основал, точно понимали, что делают: село находится в Гунибском районе Дагестана, на самом гребне горы Гамсутльмеэр на высоте 1418 метров над уровнем моря, и добраться до него можно лишь по одной узкой тропе. Благодаря этому горный аул легко оборонять, за свою многовековую историю он ни разу не был покорен ни одной армией.

Владимир Песня/Sputnik Владимир Песня/Sputnik

Время образования селения точно не известно. По одной из версий, его основали аварские ханы (аварцы – один из коренных народов Северного Кавказа и самый многочисленный народ современного Дагестана). Хан – основатель Гамсутля жил с семьей на вершине горы, а на склонах располагалась его армия. С аварского языка Гамсутль переводится как «у подножья ханской крепости». По другой – аул был чем-то вроде места заточения для провинившихся. «Но ни одной сохранившейся научной монографии по Гамсутлю нет», – говорит организатор первых экскурсий в заброшенный аул Заур Цохолов.

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Местные считали, что аулу по меньшей мере 1600 лет. Ученые нашли еще более поздние свидетельства основания: в окрестностях села они обнаружили надгробную плиту с надписью на древнеиранском языке возрастом около 2000 лет. Вероятно, аул населяли и другие народности, о чем еще свидетельствуют некоторые надписи на стенах домов на иранском.

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Издалека руины села напоминают ласточкины гнезда. Его дома частично высечены из скалы. А если неровная поверхность не позволяла возвести дом, скалу дробили и использовали в качестве строительного материала. Крыши домов покрывали балками, а сверху насыпали землю и солому. Ливни смывали слой кровли, и крышу приходилось регулярно ремонтировать.

Валерий Шарифурин/TASS Валерий Шарифурин/TASS

«После ливней не дай бог дотронуться до домов. Может вся стена упасть», – говорит Заур. Стены домов – на глинобитной связке, из-за чего легко разрушаются. При этом на беглый взгляд кажется, что домам в Гамсутле тысячи лет. Но это не так. Большинство сохранившихся построек – начала XIX века.

Валерий Шарифурин/TASS Валерий Шарифурин/TASS

Еще несколько десятков лет назад Гамсутль населяли люди. В селе были школа, детский сад, магазин, больница и родильный дом. Активно покидать Гамсутль его жители, особенно молодые, начали лишь в 70–80-х годах XX века в поисках работы в столице Дагестана (до Махачкалы отсюда три часа езды) и из-за труднодоступности аула.

Валерий Шарифурин/TASS Валерий Шарифурин/TASS

«В 1970-х годах реки в этой местности были полноводные. Еще в моем детстве через реку в Чохе мы могли проплыть лишь на лошадях, а сейчас ее вброд пройдет любой ребенок. И вот однажды сели смыли мост через реку. Жители Гамсутля два месяца были оторваны от мира. Это обстоятельство заставило многих переехать и бросить свои дома», – рассказывает Заур, добавляя, что также многих в ауле погубила эпидемия холеры.

Валерий Шарифурин/TASS Валерий Шарифурин/TASS

Но несколько пожилых жителей все-таки доживали тут свои годы. В 2002 году здесь жили 17 человек. В 2010-м – 10. Один из них – уроженец села Абдулжалил Абдулжалилов. Раз в месяц он спускался вниз, чтобы купить продукты, забрать пенсию, узнать новости и зайти в библиотеку. В Гамсутле он разводил пчел, а в свободное время писал работу по религии и встречал туристов. Говорят, сам себя он называл мэром Гамсутля.

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Довольно скоро в селе остались только он и старая женщина, друг с другом они не разговаривали. Как бы иронично это ни звучало, но, находясь среди сотен пустых зданий, их предметом спора и причиной раздора стала земля. Когда женщина умерла, Абдулжалил остался единственным жителем Гамсутля. В 2015 году не стало и его. Село окончательно опустело.

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Последние десятилетия это горное «село-призрак» – одна из главных достопримечательностей Дагестана. Заброшенная эстетика многих привлекает, но еще более завораживающе это выглядит в окружении обрывов и гор.

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«Так получилось, что в этот древний аул я вбежал один. Вбежал и замер. Время там остановилось. Ничего другого в мире не существовало. Только тишина, пустые стены и мертвые окна. …Место не жуткое, а очень своеобразное», – вспоминает Александр Попов, ездивший в Гамсутль несколько раз.

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Местные жители на Гамсутле тоже стараются подрабатывать, занимаясь подвозом на гору туристов, конными прогулками и экскурсиями. Из-за этого в дневное время тут бывает многолюдно. Поэтому главный совет от тех, кто там был – приехать в село как можно раньше, на рассвете. Чтобы в одиночестве, как это делал Абдулжалил Абдулжалилов, побродить по его древним улицам и услышать ту самую оглушающую тишину.