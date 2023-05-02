Гамсутль – древний аул-призрак в горах Дагестана (ФОТО)

У Гамсутля таинственный ореол. Его называют «дагестанским Мачу-Пикчу» и «мертвым городом», высокогорной тюрьмой и поселением, которое истребила холера. За свою многовековую историю аварское село обросло легендами – правдоподобными и фантастическими. И, как многие из самых красивых мест Северного Кавказа, оно тоже, по классике, находится очень далеко от цивилизации.
Хотя именно на это изначально и был расчет. Те, кто его основал, точно понимали, что делают: село находится в Гунибском районе Дагестана, на самом гребне горы Гамсутльмеэр на высоте 1418 метров над уровнем моря, и добраться до него можно лишь по одной узкой тропе. Благодаря этому горный аул легко оборонять, за свою многовековую историю он ни разу не был покорен ни одной армией.
Время образования селения точно не известно. По одной из версий, его основали аварские ханы (аварцы – один из коренных народов Северного Кавказа и самый многочисленный народ современного Дагестана). Хан – основатель Гамсутля жил с семьей на вершине горы, а на склонах располагалась его армия. С аварского языка Гамсутль переводится как «у подножья ханской крепости». По другой – аул был чем-то вроде места заточения для провинившихся. «Но ни одной сохранившейся научной монографии по Гамсутлю нет», – говорит организатор первых экскурсий в заброшенный аул Заур Цохолов.
Местные считали, что аулу по меньшей мере 1600 лет. Ученые нашли еще более поздние свидетельства основания: в окрестностях села они обнаружили надгробную плиту с надписью на древнеиранском языке возрастом около 2000 лет. Вероятно, аул населяли и другие народности, о чем еще свидетельствуют некоторые надписи на стенах домов на иранском.
Издалека руины села напоминают ласточкины гнезда. Его дома частично высечены из скалы. А если неровная поверхность не позволяла возвести дом, скалу дробили и использовали в качестве строительного материала. Крыши домов покрывали балками, а сверху насыпали землю и солому. Ливни смывали слой кровли, и крышу приходилось регулярно ремонтировать.
«После ливней не дай бог дотронуться до домов. Может вся стена упасть», – говорит Заур. Стены домов – на глинобитной связке, из-за чего легко разрушаются. При этом на беглый взгляд кажется, что домам в Гамсутле тысячи лет. Но это не так. Большинство сохранившихся построек – начала XIX века.
Еще несколько десятков лет назад Гамсутль населяли люди. В селе были школа, детский сад, магазин, больница и родильный дом. Активно покидать Гамсутль его жители, особенно молодые, начали лишь в 70–80-х годах XX века в поисках работы в столице Дагестана (до Махачкалы отсюда три часа езды) и из-за труднодоступности аула.
«В 1970-х годах реки в этой местности были полноводные. Еще в моем детстве через реку в Чохе мы могли проплыть лишь на лошадях, а сейчас ее вброд пройдет любой ребенок. И вот однажды сели смыли мост через реку. Жители Гамсутля два месяца были оторваны от мира. Это обстоятельство заставило многих переехать и бросить свои дома», – рассказывает Заур, добавляя, что также многих в ауле погубила эпидемия холеры.
Но несколько пожилых жителей все-таки доживали тут свои годы. В 2002 году здесь жили 17 человек. В 2010-м – 10. Один из них – уроженец села Абдулжалил Абдулжалилов. Раз в месяц он спускался вниз, чтобы купить продукты, забрать пенсию, узнать новости и зайти в библиотеку. В Гамсутле он разводил пчел, а в свободное время писал работу по религии и встречал туристов. Говорят, сам себя он называл мэром Гамсутля.
Довольно скоро в селе остались только он и старая женщина, друг с другом они не разговаривали. Как бы иронично это ни звучало, но, находясь среди сотен пустых зданий, их предметом спора и причиной раздора стала земля. Когда женщина умерла, Абдулжалил остался единственным жителем Гамсутля. В 2015 году не стало и его. Село окончательно опустело.
Последние десятилетия это горное «село-призрак» – одна из главных достопримечательностей Дагестана. Заброшенная эстетика многих привлекает, но еще более завораживающе это выглядит в окружении обрывов и гор.
«Так получилось, что в этот древний аул я вбежал один. Вбежал и замер. Время там остановилось. Ничего другого в мире не существовало. Только тишина, пустые стены и мертвые окна. …Место не жуткое, а очень своеобразное», – вспоминает Александр Попов, ездивший в Гамсутль несколько раз.
Местные жители на Гамсутле тоже стараются подрабатывать, занимаясь подвозом на гору туристов, конными прогулками и экскурсиями. Из-за этого в дневное время тут бывает многолюдно. Поэтому главный совет от тех, кто там был – приехать в село как можно раньше, на рассвете. Чтобы в одиночестве, как это делал Абдулжалил Абдулжалилов, побродить по его древним улицам и услышать ту самую оглушающую тишину.