Сандуны – легендарные бани, где парились Пушкин, Толстой и Чехов

Говорят, что Сандуны такой же символ Москвы, как и Большой театр. Мы покажем вам, как выглядят главные бани столицы изнутри.

«Это поистине удивительный опыт! Внешний вид не соответствует тому, чего ждешь внутри. Как только вы оказываетесь внутри, вас ожидает грандиозное здание с удивительным старинным декором», – так о Сандуновских банях, или просто Сандунах, отзываются сегодня. И ровно такое же впечатление Сандуны производили с первого дня своего открытия в 1808 году.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Все в них было оборудовано на высочайшем уровне, а интерьеры сравнивали с дворцом. Но что немаловажно: несмотря на высокопоставленных и именитых гостей, от чиновников и Льва Толстого до великих князей Романовых, это место никогда не было исключительно для аристократии, сюда ходили мыться самые обычные люди.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Баня на царские бриллианты

Сандуновские бани так назвали в честь их основателей – актеров придворного театра Силы Сандунова и Елизаветы Урановой. Императрица Екатерина II была большой поклонницей их творчества, и когда пара поженилась, подарила им роскошное бриллиантовое колье.

Общественное достояние Общественное достояние

Чтобы улучшить материальное положение семьи, Сандунов открывает в Москве собственное дело. Для этого он копит деньги из актерского жалованья, продает подарок императрицы и всю сумму тратит на покупку земли недалеко от Большого театра и Кремля. В его изначальных планах было строительство магазинов или жилого квартала, но в итоге выбор пал на бани.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

К 1808 году бани были готовы, и в них «так и хлынула вся Москва». «С дня своего открытия Сандуновские бани стали центром общественной жизни столицы: чем-то вроде английского клуба для дворян и поликлиникой для простолюдинов», – писал о них Гиляровский в «Москва и москвичи».

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Для каждого сословия в Сандунах была своя баня. Люди со средствами шли в «дворянское» отделение за 5 рублей. Рабочие и бедные – в «простонародное» за 5 копеек. Вода, жар и пар там были одинаковые, только обстановка другая.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Удобства для дворян были по тем временам неслыханными. Если раньше в банях существовали лишь условные перегородки, разделяющие мужчин и женщин, то теперь баню поделили на мужские и женские отделения – нововведение Сандунова. Для дворян сделали отдельные номера с мягкими диванами, чистыми простынями, зеркальными раздевалками, серебряными тазами и вышколенной прислугой. А так как там было слишком приятно проводить время, вскоре раздевалки превратились в клуб. В банях встречалась литературная и политическая элита. В «дворянских» отделениях парились и Александр Пушкин, и Лев Толстой, и Антон Чехов, который жил по соседству и очень любил ходить в Сандуны.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«Царь-баня»

В течение XIX века Сандуны неоднократно меняли владельцев, но время шло, и они ветшали. На бани все еще работала их репутация, но популярность они стремительно теряли – в Москве начали появляться более современные комплексы.

Общественное достояние Общественное достояние

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

К концу века Сандуны оказались в собственности у Веры Фирсановой, дочери одного из самых богатых московских дельцов Ивана Фирсанова. Ее муж Алексей Ганецкий убедил наследницу изрядно вложиться в «развалины» и сделать на их месте «дворец для бань, который Москва еще не видела и не увидит». С этого момента у Сандунов началась вторая жизнь.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

План реконструкции был грандиозен. Ганецкий отправился в Турцию и Ирландию, перенимать заграничный опыт. Он нанял одного из лучших венских архитекторов того времени Бориса Фрейденберга и привез для оформления «дворца» лучшие материалы: мрамор и гранит из Италии и Норвегии, плитку и кафель из Швейцарии и Англии. Специально для Сандунов построили собственную электростанцию, лишь третью в Москве к тому времени, а воду подавали через американские водяные фильтры.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Новые Сандуны вновь распахнули двери в 1896 году, и посмотреть на это величие пришло «пол-Москвы». Тем более что смотреть там правда было на что. Арабский дворик, мавританский зал, готический зал, ирландская и русская парные, античный бассейн, лепнина и мраморные лестницы, статуи и золотая роспись – по убранству все это могло соперничать с богатыми особняками русских дворян.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

После такой реконструкции Сандуны вновь вернулись в первую лигу. Оперный певец Федор Шаляпин, который регулярно ходил в Сандуны и заказывал там стерляжью уху, назвал их «Царь-баня» и был прав – попариться сюда заходили даже великие князья Романовы.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Кто ходит в Сандуны сегодня

С приходом к власти коммунистов Москва чуть не лишилась Сандунов – весь этот шик и блеск не вписывался в новую идеологию и был враждебно буржуазен. Однако бани удалось отстоять (говорят, еще и по той причине, что в них ходили многие партийные деятели – им было близко от Кремля). Но реконструкция в советское время не проводилась, из-за чего интерьеры Сандунов сильно пострадали. За восстановление исторических бань взялись только в 1990-е, а многие интерьеры воссоздавались по черно-белым фотографиям уже в 2000-х. На сегодняшний день лучше всего с XIX века сохранились интерьеры высшего мужского разряда – именно сюда водят экскурсии.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Бани по-прежнему работают с делением на разряды, но теперь они называются «первый» и «высший».

«В первом разряде более мягкая и влажная парилка, а у нас в высшем – более жаркая и крепкая. В обоих разрядах гостей всегда очень много. Есть женщины, которые ходят сюда по 20 лет. В первом разряде бывает социальный день, когда действуют льготы для пенсионеров. И вот тогда сюда идут те, кто знает это место еще с тех времен, когда жили в коммунальных квартирах без ванной», – рассказывает Александра Горячевская, парильщица высшего женского разряда.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Среди постоянного контингента Сандунов самая разная публика – молодые девушки, которые заказывают тут процедуры (у бань есть обширное меню услуг, от самого парения до пилинга, маникюра, парикмахерской и т. д.), известные артисты, бизнесмены, офисные работники, спортсмены, балерины Большого театра. Хотя с Большим театром по величию и исторической ценности нередко сравнивают и сами Сандуны.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Как и в старые времена, в Сандунах есть ресторан русской кухни, а помимо мужских и женских общих залов – отдельные стилизованные номера для парения, которые можно арендовать, как номер в отеле:« «Советский», «Камчатка», «Римский», «Байкал», «Купеческий» и т. д. В каждом своя парилка, бассейн, гостиная и спальня.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«Резиновые тапочки, простыни и веник можно взять прямо в бане. Советую взять шапочку на голову, халат, если он вам нужен. Воду можно принести с собой или из довольно недорогого мини-бара. Мы заказывали чай, блинчики с икрой и семгой, мед», – рассказывает Валентина из Москвы.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

А чтобы вынести только хорошее впечатление и не навредить своему здоровью, банщики напоминают, что с русской баней никак не сочетается: «Нельзя идти париться, есть есть повышенная температура, воспалительные процессы, открытые раны, серьезные хронические заболевания. Алкоголь и баня не сочетаются вообще никак! Здесь должно действовать правило, как для водителей за рулем: ни одного грамма алкоголя. Попарился, собираешься домой, тогда уже и выпей», – говорит Алексей Новиков, парильщик высшего мужского разряда.

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