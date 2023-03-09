Сандуны – легендарные бани, где парились Пушкин, Толстой и Чехов

«Это поистине удивительный опыт! Внешний вид не соответствует тому, чего ждешь внутри. Как только вы оказываетесь внутри, вас ожидает грандиозное здание с удивительным старинным декором», – так о Сандуновских банях, или просто Сандунах, отзываются сегодня. И ровно такое же впечатление Сандуны производили с первого дня своего открытия в 1808 году.
Все в них было оборудовано на высочайшем уровне, а интерьеры сравнивали с дворцом. Но что немаловажно: несмотря на высокопоставленных и именитых гостей, от чиновников и Льва Толстого до великих князей Романовых, это место никогда не было исключительно для аристократии, сюда ходили мыться самые обычные люди.
Сандуновские бани так назвали в честь их основателей – актеров придворного театра Силы Сандунова и Елизаветы Урановой. Императрица Екатерина II была большой поклонницей их творчества, и когда пара поженилась, подарила им роскошное бриллиантовое колье.
Чтобы улучшить материальное положение семьи, Сандунов открывает в Москве собственное дело. Для этого он копит деньги из актерского жалованья, продает подарок императрицы и всю сумму тратит на покупку земли недалеко от Большого театра и Кремля. В его изначальных планах было строительство магазинов или жилого квартала, но в итоге выбор пал на бани.
К 1808 году бани были готовы, и в них «так и хлынула вся Москва». «С дня своего открытия Сандуновские бани стали центром общественной жизни столицы: чем-то вроде английского клуба для дворян и поликлиникой для простолюдинов», – писал о них Гиляровский в «Москва и москвичи».
Для каждого сословия в Сандунах была своя баня. Люди со средствами шли в «дворянское» отделение за 5 рублей. Рабочие и бедные – в «простонародное» за 5 копеек. Вода, жар и пар там были одинаковые, только обстановка другая.
Удобства для дворян были по тем временам неслыханными. Если раньше в банях существовали лишь условные перегородки, разделяющие мужчин и женщин, то теперь баню поделили на мужские и женские отделения – нововведение Сандунова. Для дворян сделали отдельные номера с мягкими диванами, чистыми простынями, зеркальными раздевалками, серебряными тазами и вышколенной прислугой. А так как там было слишком приятно проводить время, вскоре раздевалки превратились в клуб. В банях встречалась литературная и политическая элита. В «дворянских» отделениях парились и Александр Пушкин, и Лев Толстой, и Антон Чехов, который жил по соседству и очень любил ходить в Сандуны.
В течение XIX века Сандуны неоднократно меняли владельцев, но время шло, и они ветшали. На бани все еще работала их репутация, но популярность они стремительно теряли – в Москве начали появляться более современные комплексы.
К концу века Сандуны оказались в собственности у Веры Фирсановой, дочери одного из самых богатых московских дельцов Ивана Фирсанова. Ее муж Алексей Ганецкий убедил наследницу изрядно вложиться в «развалины» и сделать на их месте «дворец для бань, который Москва еще не видела и не увидит». С этого момента у Сандунов началась вторая жизнь.
План реконструкции был грандиозен. Ганецкий отправился в Турцию и Ирландию, перенимать заграничный опыт. Он нанял одного из лучших венских архитекторов того времени Бориса Фрейденберга и привез для оформления «дворца» лучшие материалы: мрамор и гранит из Италии и Норвегии, плитку и кафель из Швейцарии и Англии. Специально для Сандунов построили собственную электростанцию, лишь третью в Москве к тому времени, а воду подавали через американские водяные фильтры.
Новые Сандуны вновь распахнули двери в 1896 году, и посмотреть на это величие пришло «пол-Москвы». Тем более что смотреть там правда было на что. Арабский дворик, мавританский зал, готический зал, ирландская и русская парные, античный бассейн, лепнина и мраморные лестницы, статуи и золотая роспись – по убранству все это могло соперничать с богатыми особняками русских дворян.
После такой реконструкции Сандуны вновь вернулись в первую лигу. Оперный певец Федор Шаляпин, который регулярно ходил в Сандуны и заказывал там стерляжью уху, назвал их «Царь-баня» и был прав – попариться сюда заходили даже великие князья Романовы.
С приходом к власти коммунистов Москва чуть не лишилась Сандунов – весь этот шик и блеск не вписывался в новую идеологию и был враждебно буржуазен. Однако бани удалось отстоять (говорят, еще и по той причине, что в них ходили многие партийные деятели – им было близко от Кремля). Но реконструкция в советское время не проводилась, из-за чего интерьеры Сандунов сильно пострадали. За восстановление исторических бань взялись только в 1990-е, а многие интерьеры воссоздавались по черно-белым фотографиям уже в 2000-х. На сегодняшний день лучше всего с XIX века сохранились интерьеры высшего мужского разряда – именно сюда водят экскурсии.
Бани по-прежнему работают с делением на разряды, но теперь они называются «первый» и «высший».
«В первом разряде более мягкая и влажная парилка, а у нас в высшем – более жаркая и крепкая. В обоих разрядах гостей всегда очень много. Есть женщины, которые ходят сюда по 20 лет. В первом разряде бывает социальный день, когда действуют льготы для пенсионеров. И вот тогда сюда идут те, кто знает это место еще с тех времен, когда жили в коммунальных квартирах без ванной», – рассказывает Александра Горячевская, парильщица высшего женского разряда.
Среди постоянного контингента Сандунов самая разная публика – молодые девушки, которые заказывают тут процедуры (у бань есть обширное меню услуг, от самого парения до пилинга, маникюра, парикмахерской и т. д.), известные артисты, бизнесмены, офисные работники, спортсмены, балерины Большого театра. Хотя с Большим театром по величию и исторической ценности нередко сравнивают и сами Сандуны.
Как и в старые времена, в Сандунах есть ресторан русской кухни, а помимо мужских и женских общих залов – отдельные стилизованные номера для парения, которые можно арендовать, как номер в отеле:« «Советский», «Камчатка», «Римский», «Байкал», «Купеческий» и т. д. В каждом своя парилка, бассейн, гостиная и спальня.
«Резиновые тапочки, простыни и веник можно взять прямо в бане. Советую взять шапочку на голову, халат, если он вам нужен. Воду можно принести с собой или из довольно недорогого мини-бара. Мы заказывали чай, блинчики с икрой и семгой, мед», – рассказывает Валентина из Москвы.
А чтобы вынести только хорошее впечатление и не навредить своему здоровью, банщики напоминают, что с русской баней никак не сочетается: «Нельзя идти париться, есть есть повышенная температура, воспалительные процессы, открытые раны, серьезные хронические заболевания. Алкоголь и баня не сочетаются вообще никак! Здесь должно действовать правило, как для водителей за рулем: ни одного грамма алкоголя. Попарился, собираешься домой, тогда уже и выпей», – говорит Алексей Новиков, парильщик высшего мужского разряда.
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