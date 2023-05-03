Уснул при царе, проснулся в СССР: как Иван Качалкин проспал 22 года

Алтайского крестьянина поразила редкая болезнь – летаргия. Мужчина впал в глубокий сон, почти не дышал, а его сердце делало всего пару ударов в минуту.

Простому крестьянину Ивану Качалкину повезло. Его, впавшего в самый долгий в истории летаргический сон, не лечили распространенными в дореволюционной России народными средствами – заговорами, молитвами, поливанием святой водой, баней или сожжением пеньки на груди. Его сон проходил под надзором врачей.

«Спящий пастушок». 1823–1826, Алексей Венецианов Государственный Русский музей/Всеобщее достояние Государственный Русский музей/Всеобщее достояние

Прошло две революции, а он все спал

Качалкину было 38 лет, когда он лег спать и заснул так глубоко, что все попытки его разбудить не увенчались успехом. Шел 1896-й. Поначалу он подавал некоторые признаки жизни: мог приоткрыть глаза или двигать руками. Это спасло его от риска быть погребенным заживо – впавших в летаргический сон часто путали с мертвыми и хоронили. Редкий медицинский феномен заинтересовал врачей: пациента перевезли в столичную психиатрическую клинику и поставили возле него дежурный пост, а кормили спящего через желудочный зонд.

«Крепкий сон». 1912, Лукиан Попов Оренбургский музей изобразительных искусств/Всеобщее достояние Оренбургский музей изобразительных искусств/Всеобщее достояние

Однако через два года любая физическая активность больного прекратилась. Его летаргия приняла самую тяжелую форму: он совсем перестал двигаться, его кожа стала бледной и холодной, зрачки перестали реагировать на свет, дыхание стало еле заметным, а сердце делало всего два-три едва ощутимых удара в минуту. В таком состоянии он пробыл еще 20 лет.

«Настоящий живой труп»

Качалкин был уникальным пациентом, но стал настоящей сенсацией, когда внезапно очнулся в 1918 году. Посмотреть на «чудо» приезжали ученые из Германии, Великобритании, Голландии и Австро-Венгрии. В России он находился под личным надзором нобелевского лауреата Ивана Павлова. Вот что он писал о Качалкине в заметках:

«...В настоящее время встает с постели. Говорит много и совершенно разумно. О прошлом своем состоянии говорит, что все понимал, что около него происходило, но чувствовал страшную, неодолимую тяжесть в мускулах, так что ему было трудно дышать. И это было причиной, почему он не двигался, не ел и не говорил».

Иван Петрович Павлов Академия наук СССР/Общественное достояние Академия наук СССР/Общественное достояние

Впрочем, после пробуждения прожил крестьянин недолго – он скончался в том же 1918 году от сердечного приступа. За годы неподвижного лежания его органы атрофировались и после пробуждения не справлялись с увеличенной нагрузкой. К полноценной жизни он так и не вернулся: с трудом вставал без чьей-либо помощи и медленно ходил с костылями, питался по-прежнему только жидкой пищей.

Иван Павлов Общественное достояние Общественное достояние

Что стало причиной сна?

Случай Качалкина подробно изучался учеными. У академика Павлова с его теорией сна была своя версия. Он считал, что вся деятельность нервной системы человека состоит из чередования двух процессов – торможения и возбуждения. Но бывают исключения. Иногда стресс, испытанный человеком, может быть настолько сильным, что мозг запускает защитную реакцию от нервного истощения: замедляет все жизненные процессы и погружает человека в глубокий сон. Этот случай психиатры расценивают как кататонический ступор, который в свою очередь относят к синдрому целого ряда психических расстройств.

Набережная Екатерининского канала 1 марта 1881 года (Убийство Александра II) Всеобщее достояние Всеобщее достояние

По мнению Павлова, Качалкин впал в летаргию из-за сильного эмоционального потрясения. Крестьянин был яростным монархистом, тяжело переживал убийство императора Александра II, шаткую политическую ситуацию в стране, а потом и смерть Александра III. Все это загнало его в кровать, из которой он не хотел подниматься и в которой затем и уснул на 22 года. Однако в 1918 году, услышав, как медперсонал обсуждает расстрел Романовых, он проснулся – еще более сильный шок спровоцировал его пробуждение.