Правда и вымысел о России и русских в фильме «Тетрис»

Правда: Пажитнов – создатель игры, захватившей мир

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У истоков одной из самых популярных игр в истории стоял советский разработчик Алексей Пажитнов, роль которого в фильме играет российский актер Никита Ефремов. Пажитнов изобрел тетрис в 1984 году на компьютере «Электроника-60», работая в вычислительном центре АН СССР. В картине, конечно, говорится, что игру он разрабатывал по ночам, хотя к идее тетриса Пажитнов пришел в том числе, решая задачи производственной необходимости. Занимаясь проблемами искусственного интеллекта и распознавания речи, он использовал головоломки, в том числе пентамино. Но пятиклеточные фигурки оказались слишком сложны для компьютерных мощностей того времени, поэтому и пришлось перестроиться на тетрамино, благодаря которому в итоге и появился тетрис. На русский след в истории тетриса намекает и музыка, звучащая в том числе и в фильме, – это восьмибитная версия народной песни «Коробейники». А вот, например, друг Пажитнова – психолог Владимир Похилько – по некоторым версиям, сыгравший немаловажную роль в создании и продвижения «Тетриса», не фигурирует вовсе. Эта история создателей фильма интересует намного меньше, чем развернувшаяся позже международная борьба за игру, набирающую популярность по всему миру.

Правда: Борьба за тетрис

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Действие фильма, снятого Джоном Бейрдом, начинается в 1988 году, когда голландский предприниматель, долгое время проживший в США и в итоге осевший с женой и детьми в Токио, Хэнк Роджерс, видит на конвенте в Лас-Вегасе зарубежную версию «Тетриса» и выясняет, что может купить права на эту игру для Японии. Там корпорация Nintendo находится в поиске новых творений. Только вот история с правами оказывается куда сложнее, чему и посвящена картина Бейрда. И в фильме, как и в действительности, в урегулировании лицензии на все возможные виды использования «Тетриса» в разных странах, растянувшемся на несколько лет, были замешаны не только Роджерс, поставивший на игру все свои сбережения и недвижимость, но и британский медиамагнат Роберт Максвелл, и, конечно, советская госкорпорация ELORG (или «Электроноргтехника»), главный правообладатель игры. Сам Пажитнов не получал от нее в советское время никаких отчислений.

Вымысел: Москва 1980-х

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Основной сюжет «Тетриса» развивается в Москве 1988-1989 годов, которую, правда, снимали в Шотландии. И если остальные города в этой насыщенной географией картине предстают довольно яркими и солнечными, то советская столица, конечно, кишит всеми оттенками серого. И это касается не только спальных районов с блочными многоэтажками, где живет Пажитнов в обязательной шапке-ушанке, но и относительно центральных улиц, где одноэтажные хижины с вывесками «Книги», «Рыбы» и «Бакалейщик» иллюстрируют острый дефицит товаров. Вместе с женщиной в джинсовой куртке, которая кричит, что ее семья голодает, и которую спасает от уличной смерти интеллигентный, работающий в госучреждении, подразумевающем хороший «паек», Пажитнов. Отель «Транслинк», куда селится Хэнк Роджерс, сервисом тоже не отличается – сотрудница ресепшна без улыбки выдает ключи, а такси из отеля можно поймать только за сигареты «Волга». На самом деле, конечно, Москва эпохи перестройки, которая на тот момент уже началась в СССР, была далека от столь зловещего упадка. Хотя ближе ко второй половине фильма в «Тетрисе» даже вспоминают об этом и показывают подпольную тусовку, где молодежь грезит о свободе, коке-коле, джинсах Levi’s и танцует под The Final Countdown.

Вымысел: Черные воронки КГБ

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За иностранцем Роджерсом в стране Советов, конечно, пристально наблюдают. Это было вполне возможно и в перестройку – пересмотр деятельности КГБ случился только в 1991-м. Но в фильме сотрудники госбезопасности становятся чуть ли не ключевыми фигурами, которые и стоят за всеми хитросплетениями сделки по тетрису. Перестроечная Москва просто кишит ими и «черными воронками». Кроме них, ну и голодающей женщины, на улицах столицы особо никого и нет. Даже в отеле «Транслинк» Роджерс встречает переводчицу (Софья Лебедева из сериалов «МакМафия» и «Викинги: Вальхалла»), которая, естественно, так или иначе задействована КГБ. Главного злодея «Тетриса» сыграл российский актер Игорь Грабузов – он превратил инфернального начальника советской госбезопасности чуть ли не в «Джокера».

Правда/Вымысел: Горбачев и его участие в «Тетрисе»

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Медиамагнат Роберт Максвелл при появлении на экране сразу же начинает кичиться своим знакомством с генсеком Михаилом Горбачевым, которое поначалу воспринимается исключительно как шутка, однако Горбачев и впрямь знал Максвелла и пытался оказать ему содействие в битве за тетрис. Столь интересный факт, конечно, нельзя было не отразить в фильме, а потому ближе к финалу ленты, причем на Красной площади, на параде под портретом Ленина и появляется генсек ЦК КПСС. Его на ломаном русском играет британский актер Мэттью Марш. Но его герой здесь становится вовсе не важным аргументом для решения по тетрису, а связующим звеном для финала фильма, который отчаянно пытается встроить игру в политический контекст и доказать, что борьба за изобретение Пажитнова сыграла далеко не последнюю роль в крушении всего Советского Союза.

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