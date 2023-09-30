10 советских музыкальных фильмов, которым подпевала вся страна (ВИДЕО)

Первая музыкальная комедия СССР и триумф советской кинодивы Любови Орловой.
Фильм Григория Александрова о приключениях пастуха Кости (Леонид Утесов), который становится дирижером джазового оркестра, и домработницы Анны (Любовь Орлова), ставшей певицей.
Песни из этого кинофильма разучивают даже на уроках музыки в школе.
Новый год в России невозможно представить без музыкальной комедии Эльдара Рязанова с Людмилой Гурченко в главной роли.
Сотрудники Дома культуры готовят разнообразную программу новогоднего вечера – тут и танцы, и песни, и фокусы, и стендап. Однако директор хочет превратить эту ночь в серьезное мероприятие с лекциями ученых. У молодых же работников свои планы…
Музыкальная комедия Леонида Квинихидзе была поставлена по мотивам французской оперетты 1883 года «Мадемуазель Нитуш». Воспитанницы пансиона «Небесные ласточки» обучаются хорошим манерам под надзором монахинь. Главная героиня Дениза (Ия Нинидзе) мечтает о большой сцене. Она узнает, что их преподаватель пения (Андрей Миронов) ведет двойную жизнь: в свободное время сочиняет музыку для легкомысленных театральных постановок и своей любимой актрисы Корины (Людмила Гурченко).
В один из дней Дениза получает письмо от родителей, которые ждут ее в Париже и собираются выдать замуж. Сопровождать девушку в поездке поручают преподавателю. А дальше приключения находят их сами.
Помните сказку про волка и козлят? Мама-коза выходит из дома и наказывает своим семерым детям-козлятам не открывать дверь волку. А тот меняет голос, притворяясь козой.
В совместном советско-румынско-французском фильме «Мама» эту сказку превратили в настоящий мюзикл с песнями и танцами. Роль мамы-козы блестяще сыграла Людмила Гурченко, а волка – Михаил Боярский.
Песня про гадалку, у которой всегда «хоть один, да найдется клиент», стала популярной благодаря этому музыкальному фильму режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича. Картина рассказывает о дочери театрального актера, которую он собирается выдать замуж против ее воли. Она тоже хочет играть в театре! А чтобы одурачить возможного супруга, все время меняет образы.
Ее мечта исполняется, она становится актрисой. Много лет спустя ее дочь хочет пойти по ее стопам, и она ее уговаривает выбрать другую профессию.
Музыкальная сказка о советском школьнике, который пишет стихи и песни, а мечтает лучше всех на физкультуре прыгать в высоту. Сказка потому, что в фильме появляется волшебница Сирена, которая исполняет его желание, но ставит условие, что он не должен обманывать.
Песни из этого фильма знакомы даже тем, кто никогда его не видел. В фильме поют популярнейшие исполнители Владимир Пресняков-младший, Владимир Боярский, Алла Пугачева. И эти песни до сих пор слушают!
Музыкальный фильм о девушке из провинции (ее сыграла Ирина Муравьева), которая мечтает «выучиться на артистку» и уезжает покорять Москву. Экзамены она проваливает, но остается, чтобы попробовать поступить на следующий год. Весь этот год ей приходится провести в поисках заработка. К своей мечте она становится ближе, когда получает работу в мюзик-холле. В один из дней она выходит на сцену, чтобы заменить заболевшего статиста, но ее выступление проваливается.
Кадры из ее непростой реальной жизни в фильме сменяются мечтами о том, как она поет, а зрители восторженно рукоплещут, и под конец уже сложно понять, стала она артисткой или это все иллюзии.
Фантастический музыкальный фильм по сценарию братьев Стругацких. Действие начинается за пару дней до Нового года в научном институте, где изучают магию. Сотрудники разрабатывают волшебную палочку и ждут комиссию, которая одобрит ее производство для людей. Для этой комиссии готовят новогодний банкет с песнями и танцами, но тут на первый план выходит любовная тема. Одна из сотрудниц в порыве ревности превращает другую в ведьму с «зимним сердцем». Снять заклятие может только поцелуй любимого человека. И, конечно, новогоднее чудо не может не случиться. А тем временем приезжает комиссия…
Еще один телефильм Леонида Квинихидзе, ставший настоящей музыкальной классикой. Снят он по мотивам книги Памелы Трэверс о няне Мэри Поппинс (в фильме ее сыграла Наталья Андрейченко). Музыку написал один из самых именитых советских композиторов Максим Дунаевский, и эти песни до сих пор играют на радиостанциях всей страны!
Действие фильма происходит в раннем Советском Союзе, в середине 1920-х. Тогда на весь мир гремел джаз, и молодой комсомолец Костя Иванов из Одессы тоже живет мечтой создать свой джаз-банд. Вместе с другими музыкантами он отправляется в Москву. И вот когда к ним приходит популярность, СССР объявляет джаз «вне закона». Заканчивается кино встречей старых друзей несколько десятилетий спустя.
Лента стала одной из самых успешных в свое время. За год ее посмотрели более 17 млн зрителей и закупили 46 стран.
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