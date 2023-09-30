10 советских музыкальных фильмов, которым подпевала вся страна (ВИДЕО)

Музыка из них до сих пор часто звучит на российских радиостанциях, а сами ленты пересматривают даже те, кто никогда не жил в СССР.

1. «Веселые ребята», 1934

Григорий Александров/Москинокомбинат, 1934 Григорий Александров/Москинокомбинат, 1934

Первая музыкальная комедия СССР и триумф советской кинодивы Любови Орловой.

Фильм Григория Александрова о приключениях пастуха Кости (Леонид Утесов), который становится дирижером джазового оркестра, и домработницы Анны (Любовь Орлова), ставшей певицей.

Песни из этого кинофильма разучивают даже на уроках музыки в школе.

2. «Карнавальная ночь», 1956

Эльдар Рязанов/«Мосфильм», 1956 Эльдар Рязанов/«Мосфильм», 1956

Новый год в России невозможно представить без музыкальной комедии Эльдара Рязанова с Людмилой Гурченко в главной роли.

Сотрудники Дома культуры готовят разнообразную программу новогоднего вечера – тут и танцы, и песни, и фокусы, и стендап. Однако директор хочет превратить эту ночь в серьезное мероприятие с лекциями ученых. У молодых же работников свои планы…

3. «Небесные ласточки», 1976

Леонид Квинихидзе/«Ленфильм», 1976 Леонид Квинихидзе/«Ленфильм», 1976

Музыкальная комедия Леонида Квинихидзе была поставлена по мотивам французской оперетты 1883 года «Мадемуазель Нитуш». Воспитанницы пансиона «Небесные ласточки» обучаются хорошим манерам под надзором монахинь. Главная героиня Дениза (Ия Нинидзе) мечтает о большой сцене. Она узнает, что их преподаватель пения (Андрей Миронов) ведет двойную жизнь: в свободное время сочиняет музыку для легкомысленных театральных постановок и своей любимой актрисы Корины (Людмила Гурченко).

В один из дней Дениза получает письмо от родителей, которые ждут ее в Париже и собираются выдать замуж. Сопровождать девушку в поездке поручают преподавателю. А дальше приключения находят их сами.

4. «Мама», 1976

Элизабета Бостан/«Мосфильм», 1976 Элизабета Бостан/«Мосфильм», 1976

Помните сказку про волка и козлят? Мама-коза выходит из дома и наказывает своим семерым детям-козлятам не открывать дверь волку. А тот меняет голос, притворяясь козой.

В совместном советско-румынско-французском фильме «Мама» эту сказку превратили в настоящий мюзикл с песнями и танцами. Роль мамы-козы блестяще сыграла Людмила Гурченко, а волка – Михаил Боярский.

5. «Ах, водевиль, водевиль», 1979

Георгий Юнгвальд-Хилькевич/«Мосфильм», 1980 Георгий Юнгвальд-Хилькевич/«Мосфильм», 1980

Песня про гадалку, у которой всегда «хоть один, да найдется клиент», стала популярной благодаря этому музыкальному фильму режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича. Картина рассказывает о дочери театрального актера, которую он собирается выдать замуж против ее воли. Она тоже хочет играть в театре! А чтобы одурачить возможного супруга, все время меняет образы.

Ее мечта исполняется, она становится актрисой. Много лет спустя ее дочь хочет пойти по ее стопам, и она ее уговаривает выбрать другую профессию.

6. «Выше радуги», 1980

Георгий Юнгвальд-Хилькевич/Одесская киностудия, 1986 Георгий Юнгвальд-Хилькевич/Одесская киностудия, 1986

Музыкальная сказка о советском школьнике, который пишет стихи и песни, а мечтает лучше всех на физкультуре прыгать в высоту. Сказка потому, что в фильме появляется волшебница Сирена, которая исполняет его желание, но ставит условие, что он не должен обманывать.

Песни из этого фильма знакомы даже тем, кто никогда его не видел. В фильме поют популярнейшие исполнители Владимир Пресняков-младший, Владимир Боярский, Алла Пугачева. И эти песни до сих пор слушают!

7. «Карнавал», 1981

Татьяна Лиознова/Киностудия им. М. Горького, 1981 Татьяна Лиознова/Киностудия им. М. Горького, 1981

Музыкальный фильм о девушке из провинции (ее сыграла Ирина Муравьева), которая мечтает «выучиться на артистку» и уезжает покорять Москву. Экзамены она проваливает, но остается, чтобы попробовать поступить на следующий год. Весь этот год ей приходится провести в поисках заработка. К своей мечте она становится ближе, когда получает работу в мюзик-холле. В один из дней она выходит на сцену, чтобы заменить заболевшего статиста, но ее выступление проваливается.

Кадры из ее непростой реальной жизни в фильме сменяются мечтами о том, как она поет, а зрители восторженно рукоплещут, и под конец уже сложно понять, стала она артисткой или это все иллюзии.

8. «Чародеи», 1982

Константин Бромберг/Гостелерадио СССР, 1982 Константин Бромберг/Гостелерадио СССР, 1982

Фантастический музыкальный фильм по сценарию братьев Стругацких. Действие начинается за пару дней до Нового года в научном институте, где изучают магию. Сотрудники разрабатывают волшебную палочку и ждут комиссию, которая одобрит ее производство для людей. Для этой комиссии готовят новогодний банкет с песнями и танцами, но тут на первый план выходит любовная тема. Одна из сотрудниц в порыве ревности превращает другую в ведьму с «зимним сердцем». Снять заклятие может только поцелуй любимого человека. И, конечно, новогоднее чудо не может не случиться. А тем временем приезжает комиссия…

9. «Мэри Поппинс, до свидания», 1983

Леонид Квинихидзе/Гостелерадио СССР, 1983 Леонид Квинихидзе/Гостелерадио СССР, 1983

Еще один телефильм Леонида Квинихидзе, ставший настоящей музыкальной классикой. Снят он по мотивам книги Памелы Трэверс о няне Мэри Поппинс (в фильме ее сыграла Наталья Андрейченко). Музыку написал один из самых именитых советских композиторов Максим Дунаевский, и эти песни до сих пор играют на радиостанциях всей страны!

10. «Мы из джаза», 1983

Карен Шахназаров/«Мосфильм», 1983 Карен Шахназаров/«Мосфильм», 1983

Действие фильма происходит в раннем Советском Союзе, в середине 1920-х. Тогда на весь мир гремел джаз, и молодой комсомолец Костя Иванов из Одессы тоже живет мечтой создать свой джаз-банд. Вместе с другими музыкантами он отправляется в Москву. И вот когда к ним приходит популярность, СССР объявляет джаз «вне закона». Заканчивается кино встречей старых друзей несколько десятилетий спустя.

Лента стала одной из самых успешных в свое время. За год ее посмотрели более 17 млн зрителей и закупили 46 стран.

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