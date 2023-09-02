10 популярных песен из советских мультфильмов

Колыбельная, песня про дружбу, веселая новогодняя композиция и другие мелодии, которые знает каждый взрослый и ребенок.

1. «Песня мамонтенка» из мультфильма «Мама для мамонтенка» (1981)

Музыка Владимира Шаинского

Слова Дмитрия Непомнящего

Исполняет Клара Румянова

«Пусть мама услышит, пусть мама придет», – поет бедный мамонтенок, который случайно выжил, оттаяв изо льдов. Он отправляется в плавание на льдине искать свою маму. Эта песня вызывает слезу уже у нескольких поколений. Исполняет ее Клара Румянова, которая озвучила персонажей более 300 советских мультфильмов.

2. «Колыбельная медведицы» из мультфильма «Умка» (1969)

Музыка Евгения Крылатова

Слова Юрия Яковлева

Исполняет Аида Ведищева

Это, вероятно, главная советская и русская колыбельная, которую и современные мамы с удовольствием поют детям. «Спят твои соседи белые медведи, спи и ты, усни, малыш» в исполнении Аиды Ведищевой хоть раз слышал перед сном каждый ребенок.

3. «Песня друзей» («Ничего на свете лучше нету») из мультфильма «Бременские музыканты» (1969)

Музыка Геннадия Гладкова

Слова Юрия Энтина

Исполняют Олег Анофриев, Анатолий Горохов и вокальный ансамбль

Этот мультфильм полюбился зрителям не в последнюю очередь благодаря музыке Геннадия Гладкова с элементами рок-н-ролла и героям, напоминающим хиппи. Пластинки с аудиозаписью мультфильма продавались миллионными тиражами. Песню про друзей, утверждающую, что «Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету», исполняет Трубадур (Олег Анофриев), а также хор Бременских музыкантов. Песню и взрослые не прочь исполнить в караоке.

4. «Голубой вагон» из мультфильма «Старуха Шапокляк» (1974)

Музыка Владимира Шаинского

Слова Эдуарда Успенского

Исполняет Владимир Ферапонтов

В этом хите из серии мультфильмов о приключениях Чебурашки и крокодила Гены поется о скоротечности жизни и надежде на лучшее, что ждет впереди. Музыку ко всем частям мультфильма сочинил известный детский композитор Владимир Шаинский, а слова – автор книги Эдуард Успенский. Озвучил песню Владимир Ферапонтов, хотя крокодил Гена и говорил голосом Василия Ливанова.

5. «Песенка крокодила Гены» («Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам…») из мультфильма «Чебурашка» (1971)

Музыка Владимира Шаинского

Слова Александра Тимофеевского

Исполняет Владимир Ферапонтов

Очень популярна и песенка про день рождения, которую поет крокодил Гена. Он сожалеет, что этот день только раз в году, но, несмотря на дождь и непогоду, у него прекрасное настроение. В этой песне он фантазирует, что прилетит волшебник, бесплатно покажет кино и подарит 500 эскимо – мечту каждого советского ребенка.

6. «Расскажи, Снегурочка, где была?» из мультфильма «Ну, погоди!» (1974)

Музыка Геннадия Гладкова

Слова Юрия Энтина

Исполняют Клара Румянова и Анатолий Папанов

Веселая новогодняя песня, которую поют Заяц (Клара Румянова) и Волк (Анатолий Папанов). Комичность ситуации придает то, что Заяц нарядился Дедом Морозом, а Волк – Снегурочкой. В песне переиграно название мультфильма – на предложение Деда Мороза-Зайца выйти танцевать Волк поет «Нет, Дед Мороз, погоди».

7. «Облака – белогривые лошадки» из мультфильма «Трям! Здравствуйте!» (1980)

Музыка Владимира Шаинского

Слова Сергея Козлова

Исполняет Клара Румянова

Этот мультфильм про Медвежонка, Ежика и Зайца многие уже даже не помнят, зато песня в исполнении Клары Румяновой стала очень известной и популярной. Три друга спрашивают у облаков, куда те спешат, и просят прокатить их по небу.

8. «Песня о мечте» из мультфильма «Летучий корабль» (1979)

Музыка Максима Дунаевского

Слова Юрия Энтина

Исполняют Татьяна Шабельникова, Гарри Бардин, Рогволд Суховерко и Михаил Боярский

Эту песню в стилизованном под русскую сказку мультфильме исполняют четыре героя – царевна Забава, ее отец-царь, Полкан, который мечтает взять Забаву замуж ради связей и власти, а также простой трубочист. Каждый поет о своей мечте и каждый представляет себе счастье по-своему, но каждый поет «Ах, если бы сбылась моя мечта! Какая жизнь настала бы тогда!». Музыка Максима Дунаевского, слова Юрия Энтина.

9. «Настоящий друг!» («Дружба крепкая не сломается…») из мультфильма «Тимка и Димка» (1975)

Музыка Бориса Савельева

Слова Михаила Пляцковского

Исполняет Клара Румянова

Сюжет о медвежонке Димке и котенке Тимке помнят немногие, и этот кукольный мультфильм предназначен для совсем маленьких детей. Зато песню о том, каким должен быть настоящий друг, знает каждый. «Друг в беде не бросит, лишнего не спросит».

10. «Улыбка» из мультфильма «Крошка Енот» (1974)

Музыка Владимира Шаинского

Слова Михаила Пляцковского

Исполняет Клара Румянова

Еще одна песня, популярность которой вышла далеко за пределы мультфильма. Каждый маленький ребенок в России знает, что «от улыбки хмурый день светлей» и что нужно поделиться улыбкой и тогда она «не раз еще вернется».

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