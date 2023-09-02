10 популярных песен из советских мультфильмов

«Пусть мама услышит, пусть мама придет», – поет бедный мамонтенок, который случайно выжил, оттаяв изо льдов. Он отправляется в плавание на льдине искать свою маму. Эта песня вызывает слезу уже у нескольких поколений. Исполняет ее Клара Румянова, которая озвучила персонажей более 300 советских мультфильмов.
Это, вероятно, главная советская и русская колыбельная, которую и современные мамы с удовольствием поют детям. «Спят твои соседи белые медведи, спи и ты, усни, малыш» в исполнении Аиды Ведищевой хоть раз слышал перед сном каждый ребенок.
Этот мультфильм полюбился зрителям не в последнюю очередь благодаря музыке Геннадия Гладкова с элементами рок-н-ролла и героям, напоминающим хиппи. Пластинки с аудиозаписью мультфильма продавались миллионными тиражами. Песню про друзей, утверждающую, что «Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету», исполняет Трубадур (Олег Анофриев), а также хор Бременских музыкантов. Песню и взрослые не прочь исполнить в караоке.
В этом хите из серии мультфильмов о приключениях Чебурашки и крокодила Гены поется о скоротечности жизни и надежде на лучшее, что ждет впереди. Музыку ко всем частям мультфильма сочинил известный детский композитор Владимир Шаинский, а слова – автор книги Эдуард Успенский. Озвучил песню Владимир Ферапонтов, хотя крокодил Гена и говорил голосом Василия Ливанова.
Очень популярна и песенка про день рождения, которую поет крокодил Гена. Он сожалеет, что этот день только раз в году, но, несмотря на дождь и непогоду, у него прекрасное настроение. В этой песне он фантазирует, что прилетит волшебник, бесплатно покажет кино и подарит 500 эскимо – мечту каждого советского ребенка.
Веселая новогодняя песня, которую поют Заяц (Клара Румянова) и Волк (Анатолий Папанов). Комичность ситуации придает то, что Заяц нарядился Дедом Морозом, а Волк – Снегурочкой. В песне переиграно название мультфильма – на предложение Деда Мороза-Зайца выйти танцевать Волк поет «Нет, Дед Мороз, погоди».
Этот мультфильм про Медвежонка, Ежика и Зайца многие уже даже не помнят, зато песня в исполнении Клары Румяновой стала очень известной и популярной. Три друга спрашивают у облаков, куда те спешат, и просят прокатить их по небу.
Эту песню в стилизованном под русскую сказку мультфильме исполняют четыре героя – царевна Забава, ее отец-царь, Полкан, который мечтает взять Забаву замуж ради связей и власти, а также простой трубочист. Каждый поет о своей мечте и каждый представляет себе счастье по-своему, но каждый поет «Ах, если бы сбылась моя мечта! Какая жизнь настала бы тогда!». Музыка Максима Дунаевского, слова Юрия Энтина.
Сюжет о медвежонке Димке и котенке Тимке помнят немногие, и этот кукольный мультфильм предназначен для совсем маленьких детей. Зато песню о том, каким должен быть настоящий друг, знает каждый. «Друг в беде не бросит, лишнего не спросит».
Еще одна песня, популярность которой вышла далеко за пределы мультфильма. Каждый маленький ребенок в России знает, что «от улыбки хмурый день светлей» и что нужно поделиться улыбкой и тогда она «не раз еще вернется».
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