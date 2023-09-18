Гала - русская жена Сальвадора Дали, сделавшая его знаменитым

Был бы художник так популярен без своей жены? Возможно, и нет – для Галы в его жизни была уготована совершенно особая роль.

Из России с любовью

Когда говорят о Гале (с ударением на второй слог), первым делом вспоминают, откуда она. Музой Дали стала русская девушка, выросшая в Москве. Ее настоящее имя — Елена Гомберг-Дьяконова, родилась она в 1894 году в Казани, затем вместе с семьей переехала в столицу.

Martinie/Roger Viollet/Getty Images Martinie/Roger Viollet/Getty Images

В 18 лет Елена заболела туберкулезом и семья (вполне состоятельная) отправила ее в швейцарский санаторий Клавадель поправлять здоровье. Там она познакомилась с поэтом-сюрреалистом Полем Элюаром, который и дал ей псевдоним Гала. В переводе с французского он означает «праздник». Гала стала для Поля вдохновением и главным адресатом его любовной поэзии.

Впоследствии Гала и Поль заключили брак, а в 1918 году у них появилась дочь Сесиль. Их семейная жизнь длилась чуть больше 12 лет, брак был открытым: партнеры имели любовников на стороне и не скрывали этого. Самым известным возлюбленным Галы того времени был известный художник Макс Эрнст, который в одно время даже жил с ней и Элюаром в одном доме.

Гала встречает Дали

Знакомство с Дали произошло неожиданно. В 1929 году Элюар и Гала нанесли визит молодому каталонскому художнику Сальвадору. Гала была поражена, и одновременно страшно раздражается.

Филипп Халсман / Торонто Стар/Getty Images Филипп Халсман / Торонто Стар/Getty Images

«Ее удивила стройность моих рассуждений, и тут же, под платаном, она призналась, что приняла меня за противного и невыносимого типа из-за моих лакированных волос, которые придавали мне вид профессионального танцора аргентинского танго», — так вспоминал их первую встречу сам Дали в своей автобиографической книге «Тайная жизнь».

Встреча оказалась роковой. Гала и Дали влюбились друг в друга. Вскоре после нее Гала развелась с Элюаром, оставив на его попечении дочь (которую так и не смогла полюбить за всю жизнь, даже на смертном одре Гала отказалась попрощаться с Сесиль). Она ушла к неизвестному импозантному художнику, фактически в никуда.

Keystone-France/Gamma-Keystone /Getty Images Keystone-France/Gamma-Keystone /Getty Images

Поначалу Гала и Дали жили очень бедно. Отец Дали лишил его средств к существованию из-за эксцентричных выходок, а его малопонятные картины никто не покупал.

Однако Гала, рассмотрев талант Дали, тут же начала обивать пороги галерей с просьбой взять работы ее возлюбленного. В этом у нее был опыт: она получила профессию продюсера и художественного агента, и именно это помогло ей продвинуть работы Дали на такой высокий уровень, который принес ему мировую славу.

Legion Media Legion Media

В их дуэте она была рациональной частью, противовесом необузданному таланту и эксцентричной натуре художника: «Утром Сальвадор совершает ошибки, а во второй половине дня я их исправляю, разрывая легкомысленно подписанные им договоры», – говорила она.

Гала была для Сальвадора не только финансовый агентом, но и безусловной музой. Она была одной из двух женщин, которых он рисовал на своих картинах (кроме Галы такой чести удостаивалась только сестра Дали Анна-Мария). Как ни старались биографы описать жену великого художника, лучше всего это получилось у него самого — в картинах и словах: «Тело у нее было нежное, как у ребенка. Линия плеч — почти совершенной округлости, а мышцы талии, внешне хрупкой, были атлетически напряжены, как у подростка. Зато изгиб поясницы был поистине женственным. Грациозное сочетание стройного, энергичного торса, осиной талии и нежных бедер делало ее еще более желанной».

Жили долго и счастливо

После заключения официального брака в 1934 году, Гала и Сальвадор уехали в США. Для нее это было не просто путешествие, но и часть стратегии — она хотела показать талант своего мужа на богатом континенте. Так в итоге и вышло. А с ростом популярности Дали люди не могли не заметить и саму Галу: она появлялась под руку с художником на всех публичных мероприятиях. Журналисты писали о ней: «Она просто взяла беззащитного и, несомненно, одаренного Дали и превратила его в мультимиллионера и звезду мировой величины».

Barham/Express Barham/Express

Вместе они пробыли 53 года. Сам Дали описывал их брак как то, что каждый хотел бы испытать в своей жизни – «бесконечный медовый месяц».

Как и в браке с Элюаром, у Галы были любовники на стороне, иногда даже младше ее на десять лет. Сальвадор поступал так же и встречался с молодыми девушками. Но несмотря на это они никогда не расставались и были как одно целое — как в работе, так и в личной жизни.

Конец любви

В 1969 году щедрый на жесты Дали подарил своей главной музе настоящий средневековый замок Пуболь в Каталонской провинции Жирона. Чтобы поразить Галу, он не просто приобрел его, но и отреставрировал, собственноручно расписав стены.

Гала приняла подарок с условием. Вот как это описывал сам Дали в своих дневниках: «Гала взяла меня за руку и вдруг сказала: "Еще раз спасибо тебе за все. Я принимаю замок Пуболь, но при одном условии: без моего письменного приглашения ты здесь появляться не будешь». Сальвадора такое решение жены, по его собственным словам, имевшей садистские наклонности, польстило — он любил, когда она выстраивала вокруг себя «неприступную крепость».

Даниил Фаллот\ИНА/Getty Images Даниил Фаллот\ИНА/Getty Images

Однако после того, как Гала начала жить в замке, их страсть с Дали начала постепенно остывать. Даже в преклонном возрасте она продолжала встречаться с мужчинами. Ощущение собственной беспомощности приводило Дали в отчаяние, они ссорились. В 1980 году Дали тяжело заболел, и на этом фоне их прежняя страсть практически полностью угасла. А через два года Гала умерла от тяжелой формы гриппа — ей было 88 лет.

Дали исполнил ее последнюю волю и похоронил жену в замке Пуболь, построив для нее склеп. На церемонию прощания он не пришел, но у могилы оказался спустя несколько часов, когда никого уже рядом не было. Сам сюрреалист умер спустя семь лет после кончины своей главной вдохновительницы в 1989 году.