5 популярных мифов об Александре Пушкине

1. Отец обещал лишить Пушкина наследства

Об игромании Пушкина ходило множество легенд – и большая их часть была правдой. Несмотря на то что Пушкин по меркам своего времени был весьма богат, его любовь к азартным играм оставляла значительный след в бюджете поэта. Он играл в бридж, фараон, ломбер и другие карточные игры, постоянно рискуя состоянием. Однажды он чуть не проиграл еще не опубликованную часть «Евгения Онегина», но в последний момент смог отыграться. Одна из его многочисленных возлюбленных и муз Анна Керн писала об увлечении так: «Пушкин очень любил карты и говорил, что это его единственная привязанность».

Сергей Львович Пушкин на гравюре К. Гампельна Всеобщее достояние Всеобщее достояние

Порочное увлечение отцу поэта не нравилось, и ходили слухи, что его за это лишат наследства. Тем более что отношения с отцом и правда были сложные. Однако лишение наследства кидает тень на всю семью; на самом же деле даже огромные долги не были поводом для такого радикального шага. И документальных свидетельств тому нет.

А долгов было очень много: после гибели на дуэли выяснилось, что Пушкин имеет карточный долг почти 150 тыс. рублей (это примерно 240 млн современных рублей!). Но расплатился за него даже не его отец. Весь долг закрыл сам император Николай I, который еще и содержал семью Пушкина за счет государственной казны.

2. У Пушкина был огромный «донжуанский список»

Предполагаемый портрет Анны Керн А. Арефов-Багаев А. Арефов-Багаев

Этот список совсем не вымысел, он даже был опубликован в 1887 году в «Альбоме Пушкинской выставки 1880 года». Начиная с 1829 года поэт записывал женщин, которыми увлекался или с которыми был близок, в два параллельных списка. Всего в него вошли 37 женщин. По мнению некоторых историков, в первый список поэт записывал имена тех, кого любил сильнее, а во второй – тех, кем просто был увлечен.

Портрет Натальи Николаевны Пушкиной-Ланской (урожденной Гончаровой) Александр Брюллов Александр Брюллов

Историкам, пусть и не совсем точно, но все же удалось раскрыть личности некоторых женщин, с которыми у Пушкина была какая-либо связь. Среди них, предположительно, были: жена известного историографа Екатерина Карамзина, Анна Петровна Керн, о которой Пушкин впоследствии сочинил одно из своих самых известных стихотворений «Я помню чудное мгновенье…», а также актриса царскосельского театра, императорская фрейлина, дочь французского герцога, дочь австрийского банкира, жена одесского губернатора и другие видные «свободные» и замужние дамы.

3. Пушкин – это Дюма

Сторонники данной теории утверждают, что Пушкин подстроил свою смерть и перебрался во Францию, где начал писать романы под именем Александра Дюма. Говорят, его на это могли сподвигнуть две вещи: карточные долги, по которым он так и не смог расплатиться до конца жизни, или приказ императора Николая I, который тайно отправил Пушкина во Францию в качестве «шпиона» и за это покрыл все долги поэта и обеспечил его семью.

Александр Дюма в 1855 году Всеобщее достояние Всеобщее достояние

Да, с одной стороны, Пушкин мог очень хорошо сыграть свою «роль»: он в совершенстве владел французским языком, знал манеры высшего общества, в которое должен был проникнуть – оставалось лишь создать убедительное амплуа. Так якобы появился Александр Дюма.

Однако, несмотря на аргументы сторонников этой легенды (схожая внешность, отсылки на жизнь Пушкина в произведениях Дюма и многое другое), существует столь же много контраргументов. Например, Александр Дюма уже в 1830-е был достаточно известен в качестве писателя и многие его пьесы к тому моменту уже успели дойти до русских театров. К тому же писатель участвовал в Июльской революции 1830 года, а сам Пушкин в это время готовился к свадьбе с Натальей Гончаровой.

После роковой дуэли многие из его друзей и родственников ходили навестить Пушкина дома, а ухаживали за поэтом в последние дни целых восемь врачей, поэтому вероятность того, что всех видевших Александра Сергеевича в это время смогли уговорить скрыть эту тайну, крайне мала.

4. Пушкин – африканец

Частично это правда, ведь прадед Пушкина по имени Абрам Петрович Ганнибал был рожден где-то в районе современного Камеруна (или Эфиопии – данные сильно разнятся). В начале XVIII века его захватили в плен, а затем торговец Савва Рагузинский привез Ганнибала в Москву. Через год он был крещен, а крестным отцом был сам император Петр I. В России он стал главным военным инженером русской армии, а во втором браке у него родился сын, Осип Ганнибал, дед поэта.

Портрет, некоторыми исследователями атрибутированный как портрет А. П. Ганнибала Всеобщее достояние Всеобщее достояние

Один только этот факт дает основание говорить, что Александр Сергеевич был африканским поэтом. И хоть он действительно довольно часто упоминал в произведениях свои исторические корни, на деле он был африканцем лишь на 1/8, еще на 1/8 – немцем, а на остальные 75% – вполне русским. Многие до сих пор не уверены в том, правдива ли эта история, однако существование Абрама Ганнибала документально подтверждено, так что сомневаться в частичном африканском происхождении Пушкина не приходится.

5. Заяц спас Пушкина от ареста или смерти

Существует миф, что если бы не заяц, который перебежал дорогу карете Пушкина по дороге из Михайловского (где Пушкин был в ссылке) в Петербург, то поэта, скорее всего, сослали бы в Сибирь или казнили за участие в восстании декабристов. И хотя он не считался декабристом и не участвовал в политических акциях, вольнолюбивые стихи Пушкина могли сыграть с ним злую шутку, поэтому ехать в Петербург (особенно во время своей ссылки) было опасно. Заяц, пересекающий твой путь – очень дурная примета, и суеверный поэт повернул карету вспять.

Юрий Белинский/TASS Юрий Белинский/TASS

Однако как бы хорошо эта легенда ни звучала, в реальности все оказывается немного сложнее. Друг поэта Сергей Соболевский писал, что заяц перебежал дорогу Пушкину не на пути в столицу, а когда тот ходил прощаться с соседями. А остановил поэта вовсе не заяц, а другая скверная примета XVIII века – поп в воротах усадьбы. Только после этого Александр Сергеевич решил остаться.

Впрочем, зайца все равно увековечили в истории. В 2000 году недалеко от Михайловского ему поставили памятник как «спасителю» поэта от преждевременной гибели. Но, как известно, это помогло ему лишь ненадолго – Пушкин все равно погиб очень рано, на 37-м году жизни.