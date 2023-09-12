10 главных работ мэтра соц-арта Эрика Булатова

Он буквально говорит со зрителем словами своих картин. Это его способ стереть границы между живописью и обычной жизнью.

1. «Разрез», 1965–1966

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Булатов начал рисовать рано. Уже в 6 лет он попытался создать собственные иллюстрации к «Руслану и Людмиле» Пушкина. Увидев рисунки, его отец понял, что Эрик станет художником. Так что сложностей с выбором профессии не было. Булатов учился в мастерских Владимира Фаворского и Роберта Фалька, которые во многом повлияли на его стиль. Одна из ранних работ художника, «Разрез», на первый взгляд кажется оптической иллюзией, но стоит присмотреться, как замечаешь глубину картины и идущий изнутри свет.

2. «Горизонт», 1971–1972

Музей искусства авангарда МАГМА Музей искусства авангарда МАГМА

Жизнь сама подсказывала ему сюжеты: однажды в Крыму он заболел и ходил на прогревания в поликлинику. Во время процедур художник пытался рассмотреть море, но ему мешала красная балка. Как он ни старался, сменить точку обзора не получалось. И тогда ему пришла в голову идея создать картину, в которой будет использоваться как будто естественный ограничитель, закрывающий самое ценное. Так появился «Горизонт» – жизнерадостный морской пейзаж, который омрачает красная ковровая дорожка, загораживающая горизонт.

3. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», 1978

Эрик Булатов, Олег Васильев/«Малыш», 1978 Эрик Булатов, Олег Васильев/«Малыш», 1978

Вместе с другими ныне знаменитыми художниками Ильей Кабаковым и Олегом Васильевым Булатов работал в над иллюстрациями книг. Создавал оформление сказок Шарля Перро и историй Бориса Заходера, Сергея Михалкова и Генриха Сапгира, Сельмы Лагерлеф и братьев Гримм. Полгода он работал для издательства, а полгода – на себя, и такой способ заработка позволял ему находить время на творческие поиски.

4. «Слава КПСС», 1975

Частное собрание Частное собрание

В 1970-е художник начал соединять пейзажи и плакатные надписи. Одним из ярких примеров стала картина «Слава КПСС»: сам Булатов считает ее одним из основных произведений советского периода. Огромные красные буквы буквально сражаются с идиллическим пейзажем, закрывая собой мир свободы. В 2008 году эта работа была продана за 1,08 млн фунтов на торгах Philips. В 2003 году художник написал авторский повтор, который сегодня хранится в коллекции Центра Помпиду в Париже.

5. «Улица Красикова», 1977

Музей Джейн Вурхеес Зиммерли. Университет Ратгерс, Нью-Джерси Музей Джейн Вурхеес Зиммерли. Университет Ратгерс, Нью-Джерси

Выставлять неофициальное искусство в СССР было сложно: например, выставка Булатова в Курчатовском институте проработала едва ли час, после чего ее запретили. Зато за рубежом творчеством художника интересовались и запрашивали работы на выставки. Министерство культуры непонятное искусство «припечатывало» как не имеющее художественной ценности, и картины отправлялись на выставки в зарубежные галереи. В это же время художник продолжал экспериментировать: в его гиперреалистичных пейзажах появлялись «препятствия», которые мешали движению, обзору. Так, в «Улице Красикова» посреди дороги стоит огромный плакат с изображением Ленина: есть ли после него дорога или нет – неясно.

6. «Брежнев. Советский космос», 1977

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Ироничный взгляд художника нередко принимали за чистую монету. Так, например, произошло с картиной «Советский космос». Но все же портрет генсека Брежнева, как нимбом окруженного флагами союзных республик, запретили. Сам же Булатов рассказывал, что на этой картине пытается обратить внимание на ненормальность жизни, которую большинство принимало как норму.

7. «Тающие облака», 1982–1987

Русский музей Русский музей

В работах Булатова нередко встречаются отсылки к других авторам. Например, «Дверь открыта» – оммаж Веласкесу. А вот «Тающие облака» напоминают о фотографии Александра Родченко, сделанной в Пушкине: на ней в том же ракурсе запечатлены сосны. Лесной пейзаж Булатова не сопровождают надписи, но уходящие ввысь верхушки сосен вызывают чувство тревожности и приближающейся опасности.

8. «Лувр. Джоконда», 1997–1998

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Признание за рубежом художник получил в конце 1980-х. Его выставки проходили в Центре Помпиду, Кунстхалле Цюриха. В 1989-м вместе с женой Натальей Булатов уехал в Нью-Йорк, а затем перебрался в Париж, где живет и сегодня. Не эмигрировал, подчеркивает он, а просто сменил место работы. Размышления о взаимодействии с искусством он воплотил в картине «Лувр. Джоконда», только здесь между зрителями и шедевром Да Винчи ощутимая граница.

9. «Картина и зрители», 2011–2013

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Художник называет русского классика XIX века Александра Иванова главным русским художником. Его шедевр «Явление Христа народу» в Третьяковке, по мнению Булатова, устроен так, что перед картиной все время кто-то есть, а само полотно создано таким образом, что «заглатывает» их всех внутрь. В 2011 году художник решил переосмыслить программную картину Иванова и создал работу «Картина и зрители»: на ней посетители галереи смешиваются с толпой, наблюдающей приближение Спасителя и смотрящей на Иоанна Крестителя. Граница между искусством и реальностью исчезает.

10. «Все не так страшно», 2016

Собственность художника Собственность художника

В арт-резиденции The Foundry на юге Франции одной из первых появилась мастерская Эрика Булатова. Здесь он разместил несколько своих работ – это уже не живопись, а объемные арт-объекты. В их числе «Exit» и «Все не так страшно». Двухметровые буквы поднимаются вверх на четыре этажа, заполняя собой пространство, а освещает их льющийся через окошки в крыше свет. Работа невольно вызывает тревогу, но вместе с тем и надежду на то, что все наладится.

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