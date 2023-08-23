10 первых галерей современного искусства в России

Рубеж 1980–1990-х стал временем перемен не только в политике и экономике страны, но и в ее художественной жизни. После десятилетий, когда выставочная деятельность принадлежала только государству, стали появляться первые частные галереи.

1. М’АРС

Dariarty (CC BY-SA 4.0) Dariarty (CC BY-SA 4.0)

Первая в СССР частная галерея появилась в 1988 году. Группа художников, в числе которых были Константин Худяков, Вячеслав Колейчук, скульпторы Александр и Иулиан Рукавишниковы, создала коммерческое содружество. Оно выполняло две важные задачи – знакомило зрителей с новыми трендами в современном искусстве и предоставляло площадку для современных художников. Здесь, например, проходил один из первых фестивалей комиксов «КомМиссия». Сейчас галерея сосредоточена на проектах, использующих новые технологии.

2. С.АРТ

Виктор Великжанин/TASS Виктор Великжанин/TASS

В 1989-м появилась новая московская точка – галерея С.АРТ. Ее создатель архитектор и художник Петр Войс занимался сначала традиционалистским, а затем актуальным искусством, и знакомил западные страны с современным российским искусством (выставки проходили в том числе в Италии, Франции и Южной Корее). Один из самых громких проектов галереи связан с Конституцией: в 2003-м 120 художников, в том числе AES+F, группа «Синие носы», Виталий Комар и Александр Меламид, Олег Кулик, Дмитрий Гутов и другие, проиллюстрировали статьи главного документа страны.

3. Первая галерея

Айдан Салахова Виктор Великжанин/TASS Виктор Великжанин/TASS

Галерея просуществовала совсем недолго, с 1989 по 1992 год. Ее учредили художники Айдан Салахова, Александр Якут и Евгений Митта – все вместе они учились в Суриковском институте. Они хотели создать пространство, которое отличалось бы от советских представлений о галереях и где могли бы показывать свои работы современные художники. За несколько лет здесь прошли выставки Ильи Кабакова и Эрика Булатова, Хельмута Ньютона и Франческо Клементе. А выставка «Раушенберг – нам, мы – Раушенбергу» стала важной частью проекта в павильоне СССР на Венецианской биеннале в 1990 году. В 1992-м пути основателей разделились: Салахова и Якут открыли собственные галереи.

4. «Риджина»

Монтаж выставки «Рамы» в галерее «Риджина» ее автором Олегом Куликом Артем Житинев/Sputnik Артем Житинев/Sputnik

Галерея Владимира Овчаренко первой провела выставки нынешних классиков Андрея Монастырского, Семена Файбисовича, Ивана Чуйкова. В 1990–1994 годах ее арт-директором был художник Олег Кулик, прославившийся акциями в образе человека-собаки. При нем в «Риджине» прошли многие радикальные акции и перформансы. Например, «Пятачок раздает подарки», когда гулявшую по галерее свинью забили и тотчас же приготовили из нее шашлыки.

«Риджина» одной из первых шагнула за пределы России: в 2010 году она открыла филиал в Лондоне и представляла российское искусство на международных арт-ярмарках. Сегодня галерея работает под другим названием – Ovcharenko.

5. Галерея Марата Гельмана

Олег Кулик представляет в галерее Марата Гельмана экспозицию «Сторожевой пес» Виктор Великжанин/TASS Виктор Великжанин/TASS

На протяжении двадцати с лишним лет она была центром ярких, неординарных событий. В 1994-м здесь прошли выставки Энди Уорхола и Йозефа Бойса. В галерее представляли свой проект «Выбор народа» Виталий Комар и Александр Меламид: на основе соцопросов художники выявляли в разных странах и регионах «любимую» и «нелюбимую» картину, а затем их рисовал местный живописец. В ноябре 1995 года у здания галереи прошла акция Олега Кулика «Бешеный пес, или Последнее табу, охраняемое одиноким Цербером», где художник предстал в образе человека-собаки.

Не всегда художественные акции галереи проходили гладко. Например, в 2006-м Гельмана избили и уничтожили два десятка работ художника Александра Джикии. В 2007-м галерея была в числе первых резидентов только открывшегося центра «Винзавод», а в 2012-м закрылась.

6. «Школа»

Ирина Меглинская Игорь Мухин Игорь Мухин

Первая российская галерея, которая занималась современной фотографией, а также родственными направлениями, открылась в 1991-м. Одной из первых выставок в пространстве, созданном Ириной Меглинской, стал проект «Реплика», в котором встречались работы Дзиги Вертова и Александра Родченко. За несколько лет своего существования галерея стала одним из ярких явлений художественной жизни. Здесь проходили выставки в том числе Юрия Бабича, Владимира Куприянова, Андрея Безукладникова, Владислава Ефимова.

7. L-галерея

Виктор Пивоваров. Метемпсихоз Фонд Музея современного искусства «Гараж»/L-галерея, 1993 Фонд Музея современного искусства «Гараж»/L-галерея, 1993

Районный выставочный зал около метро «Новослободская» в 1991 году трансформировался в галерею. Ее кураторами стали Елена Селина и Елена Романова. Здесь можно было увидеть работы московских художников-концептуалистов Виктора Пивоварова, Дмитрия Пригова, Виктора Скерсиса, Андрея Филиппова, Игоря Макаревича и Елены Елагиной. Спустя два года Елена Селина вместе с Сергеем Хрипуном основали одну из ведущих и сегодня галерей современного искусства – XL.

8. Галерея «Файн Арт»

Игорь Шелковский. Архитектурные проекты. Скульптура. Живопись Фонд Музея современного искусства «Гараж» Фонд Музея современного искусства «Гараж»

Галерея сразу сосредоточилась на традиционалистских живописи и графике. Официальное и неофициальное искусство здесь шли рука об руку, а на выставках показывали работы Игоря Шелковского, Эдуарда Гороховского, Игоря Вулоха, Дмитрия Шорина и других. «Файн Арт» и сегодня с успехом работает на территории центра «Винзавод».

9. «Крокин галерея»

Куратор выставки, владелец «Крокин галереи» Михаил Крокин Валерий Левитин/Sputnik Валерий Левитин/Sputnik

«Основана в 1990 году. Провела триста групповых и персональных выставок». За короткой справкой на сайте галереи – несколько десятилетий работы на рынке. В них уложились и первые годы существования под именем «Нео-шаг». И выход на международный рынок: галерея одной из первых в России стала участвовать в международных ярмарках. И смена названия на «Крокин» – по имени основателя, Михаила Крокина. Галерея и сегодня продолжает работать. В ее пространстве регулярно проходят выставки, а среди художников, с которыми она сотрудничает – Константин Батынков, Франциско Инфантэ и другие.

10. «Галерея 1.0»

Екатерина Деготь Руслан Кривобок/Sputnik Руслан Кривобок/Sputnik

У проекта Владимира Левашова и Екатерины Деготь поначалу не было собственного пространства – они проводили выставки на сторонних площадках. Один из первых проектов галереи – «Приватные занятия» – собрал работы Юрия Альберта, Дмитрия Гутова, Павла Пепперштейна, Сергея Ануфриева и других. Опираясь на московскую школу концептуализма, «1.0» занималась поиском новых течений в современном российском искусстве вплоть до закрытия в 1995-м.

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