7 фактов об амурском тигре, самом свирепом жителе Дальнего Востока

Амурский тигр – самый крупный подвид тигров в мире. Этот обитатель Дальнего Востока не боится ни человека, ни бурого медведя и может за раз проглотить до 40 кг мяса.

Живет на Дальнем Востоке

Виталий Аньков/Sputnik Виталий Аньков/Sputnik

95% популяции амурских тигров живет в России – на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. Остальные – в Северо-Восточном Китае и отчасти в Северной Корее. Поэтому его также называют уссурийским, сибирским, маньчжурским или северокитайским.

Самый большой среди тигров

Виталий Аньков/Sputnik Виталий Аньков/Sputnik

Среди шести существующих подвидов тигров амурский – самый большой и сильный. Этот полосатый хищник растет всю жизнь, вырастает больше 2 м в длину и может весить более 250 кг. Суматранский тигр по сравнению с ним совсем малыш: крупный самец весит до 140 кг.

Хорошо приспособлен к суровой зиме

Виталий Аньков/Sputnik Виталий Аньков/Sputnik

Он единственный к зиме наращивает на брюхе жировую прослойку в 5–6 см и обладает самым густым мехом. С таким запасом не страшны суровые морозы, голодные зимы и снежные покровы.

Контролирует территорию площадью с небольшой город

Виталий Аньков/Sputnik Виталий Аньков/Sputnik

Тигриному царю – царские просторы! Амурский тигр в среднем контролирует территорию в 100 кв. км. За день он может пройти до 41 км, но обычно гуляет по десять. Пиковая скорость животного — до 72 км/ч. Прыгает на 10 м в длину и 5 м в высоту, но быстро – уже через 30 секунд – от такого темпа устает. Если охотничий рывок не увенчался успехом, тигр лучше приляжет отдохнуть, нежели будет далеко гнаться за своей добычей. На человека он не нападает, но живо интересуется его передвижениями: контролирует свою территорию.

Добывает еду по ночам

Юрий Смитюк/TASS Юрий Смитюк/TASS

Он всеяден: может съесть даже медведя, но предпочитает оленей, кабанов и рыбу. Для полноценного рациона ему нужно 50–70 копытных в год, а за раз он может проглотить 20–40 кг мяса при суточной норме около 10 кг. Охотиться он предпочитает вечером, ночью и рано утром, а днем отдыхает.

Находится под охраной государства

Вячеслав Прокофьев/TASS Вячеслав Прокофьев/TASS

Впервые амурского тигра описали в 1844 году. В XIX столетии на территории России проживало около тысячи особей. В 1930-х – уже менее тридцати. В 1947 году в СССР ввели повсеместный запрет охоты на амурского тигра. Животное внесли в Красную книгу. Сегодня за незаконную добычу и содержание краснокнижных видов предусмотрено наказание. Меры по охране редкого хищника способствовали увеличению популяции. В 2022 году в России насчитали порядка 750 амурских тигров. Самая высокая «плотность населения» – в национальном парке «Земля леопарда» и в заповеднике «Кедровая падь» (Приморский край).

Все, что умеет, узнает от мамы

Алексей Павлишак/Sputnik Алексей Павлишак/Sputnik

Средняя продолжительность жизни тигра на воле – около 15–18 лет. В возрасте четырех лет они вступают в брачный возраст. Тигрята до полугода питаются молоком матери, до двух лет держатся возле родительницы, а потом начинают первые попытки охотиться. Отец тоже проживает рядом, но в воспитании отпрысков не участвует.

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