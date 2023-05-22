Самоедская лайка: 6 фактов о самой древней собаке в мире

Вы вряд ли найдете собаку добрее самоеда. Она все время улыбается и дружит даже с кошками.

Самоедская собака – это древнейшая аборигенная порода, которая тысячелетиями была спутницей коренных северных народов России, а сегодня остается очень популярной как у россиян, так и за рубежом. Ведь это самая добрая и компанейская собака!

Сани, которые едут сами

Zanna Pesnina/500px/Getty Images Zanna Pesnina/500px/Getty Images

Свое название самоедские собаки получили в честь самоедских, или самодийских, народов – предков ненцев, энцев, нганасан и других народов Урала и Сибири. Слово «самоеды» означает, по одной из версий, «земля саами» («самэ-еднэ»), по другой – людей, живущих обособленно («само едины»). Впрочем, иногда встречается утверждение (не имеющее научного обоснования), что самоедские собаки названы так, потому что когда их впрягают в нарты (сани), их белая шерсть сливается со снегом и кажется, будто сани едут сами.

Но чисто белые собаки на самом деле - это уже современные, полученные в разведении заводчиками. Изначально самоеды были также с коричневыми и черными пятнами, они были похожи на ненецких лаек, которые также были спутниками кочевников-оленеводов в тайге и тундре. По одной из версий, древние самодийские народы еще в эпоху оледенения (более 12 тыс. лет назад) смогли одомашнить белого полярного волка, живущего в арктических широтах. В дальнейшем они ассимилировались и привыкли к человеку, утратив дикие черты.

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Современные самоеды как порода были выведены из лаек с полуострова Ямал (север Западной Сибири) на рубеже XIX–XX веков. Это было время международных экспедиций по Арктике. Первые три собаки, которых вывез в Англию зоолог Эрнст Килбрун Скотт, стали основателями официальной породы. Первый самоедский клуб Скотт основал в 1909 году, где был принят стандарт породы. Впоследствии самоеды распространились в домах Европы, России и других континентов. А все дело в их невероятной дружелюбности.

Нянька для ребенка

Ivan Ozerov/Getty Images Ivan Ozerov/Getty Images

Это сегодня принято классифицировать собак по назначению: одни породы охраняют дом, другие помогают в охоте, третьи служебные, четвертные декоративные. Самоеда принято называть ездовой собакой, но это верно лишь отчасти. В древности, а особенно на Крайнем Севере, собаки были нужны буквально для всего. Их и запрягали в нарты, и брали в тундру помогать следить за оленями и предупреждать о диких животных.

Anton Marchenkov/500px/Getty Images Anton Marchenkov/500px/Getty Images

Самоедские собаки, кроме того, также выполняли роль нянек для детей. Они ночевали в чуме и позволяли детям спать прямо на них, как на подушке. Кажется, что если обнять самоеда, то он будто замирает, чтобы не мешать человеку отдыхать. Самоеды крайне редко проявляют агрессию, из-за чего не очень подходят на роль сторожевой собаки, но он может больно укусить, если ребенку хозяина грозит опасность.

Не выносит одиночества

Kseniya Rimskaya/500px/Getty Images Kseniya Rimskaya/500px/Getty Images

Самоед – это собака компанейская, она исторически привыкла жить в большой семье, где есть и взрослые, и дети, и другие собаки. Одиночество для нее – это самый большой страх. Поэтому самоеды категорически не подходят людям, которых постоянно нет дома. Как и хаски, самоеды могут в отсутствии хозяев (даже в течение пары часов) громко и протяжно выть.

При этом, глядя на самоеда, вам покажется, что эта собака все время улыбается. Это из-за того, что у него природно уголки рта приподняты вверх.

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Самоеды, как правило, очень хорошо уживаются с другими животными в доме, не только с собаками, но даже с кошками. Особенно их умиляют маленькие котята, им разрешается многое, даже спать на себе (а котам только это и надо).

Нельзя часто купаться

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У самоедов густая белая шерсть с подшерстком, но это не значит, что ему комфортно только зимой. Да, такая шерсть защищает его от суровых морозов, но она же помогает ему не перегреться в жару.

Настоящая головная боль для хозяев во время прогулок – это вовсе не летний зной, а грязь. Как и многие другие животные, белоснежные самоеды просто обожают валяться в грязи (это из-за хищных инстинктов, для маскировки собственного запаха). А вот часто мыть их нельзя, так как вода смывает защитный слой кожи, и собака может болеть. Заводчики рекомендуют посещать грумера (или купать дома) не чаще двух раз в год.

Хорошая новость – он гипоаллергенный!

Arsen Alaberdov/500px/Getty Images Arsen Alaberdov/500px/Getty Images

Самоеды, как и любые другие пушистики, конечно, линяют. Иногда это бывает очень заметно, и хозяева шутят, что проще поменять свой гардероб и обивку мебели на белый, чем пытаться избавиться от шерсти. Самоеда нужно регулярно вычесывать пуховкой.

Кстати, у некоторых самоедоводов есть привычка собирать шерсть и делать из нее пряжу. Шарфики получаются очень теплыми.

Но, несмотря на обилие шерсти, самоеды почти не пахнут и не вызывают аллергии. И это, на самом деле, большая редкость для таких пушистых животных.

Требуются физические нагрузки

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Здоровье у самоеда, как и у всех аборигенных пород, отличное! Они живут 12–14 лет и ведут себя до старости активно. Но нужно помнить, что с самоедом нужно обязательно заниматься.

Самоедской собаке жизненно нужно выходить на улицу гулять по 2–3 часа в день. Если вы живете в городе, то несколько раз в месяц самоеда рекомендуют вывозить на природу на целый день.

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