10 главных советских и российских фильмов 1990-х

1. Такси-блюз (1990)

Павел Лунгин/ASK Eurofilm, 1990 Павел Лунгин/ASK Eurofilm, 1990

Строгий советский человек Иван Шлыков, работающий таксистом, встречает незадачливого блюзового саксофониста Алексея Селиверстова во время одной из своих поездок. Доехав до пункта назначения, музыкант обманывает Ивана и сбегает. Таксист идет за ним, но видит, что у Алексея нет ничего, кроме этого саксофона, и решает приютить его у себя. Так начинается дружба очень непохожих людей, и никто из них даже не подозревает, к чему она может привести.

Сквозной линией фильма стала тема переходного состояния России, когда Советский Союз стоял на грани распада (СССР официально развалился спустя год, но процесс был уже запущен), а как жить дальше – никто не понимал. Фильм про человека старой формации и либерала, ждущего перемен, несомненно, то, чем была страна в то время.

2. Утомленные солнцем (1994)

Никита Михалков/«ТриТэ», 1994 Никита Михалков/«ТриТэ», 1994

Семья комдива Сергея Котова отдыхает на даче летом 1936 года – накануне пика массовых репрессий. Они смогли сохранить свой дореволюционный уклад жизни и мечтают, чтобы так продолжалось всегда. Однако идиллия рушится, когда на пороге их дома объявляется незваный гость…

Режиссер Никита Михалков сумел на примере одной интеллигентной семьи показать, как сталинские репрессии разрушили жизни людей. В 1995 году фильм про советскую тоталитарную машину получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», а также удостоился множества других международных наград.

3. Особенности национальной охоты (1995)

Александр Рогожкин/«Ленфильм», 1995 Александр Рогожкин/«Ленфильм», 1995

Главный герой – финн по имени Райво – изучает русские обычаи и традиции, чтобы потом написать о них книгу. Он уговаривает друга Женю помочь ему поучаствовать в охоте. Они собирают компанию русских охотников и отправляются в леса. Однако чем больше времени проходит, тем больше Райво понимает, что для русского человека сам процесс охоты стоит далеко не на первом месте. Вскоре происходящее вокруг и вовсе теряет смысл.

Фильм обыгрывает стереотипы о пристрастиях русских – водке, бане, медведях и так далее. Однако за гротескными ситуациями стоит глубокая аллюзия на российское общество. Многие критики высказываются о фильме как о «портрете национальной души».

4. Ширли-мырли (1995)

Владимир Меньшов/«Мосфильм», 1995 Владимир Меньшов/«Мосфильм», 1995

В Якутии был найден огромный алмаз. Настолько большой, что мог бы не только покрыть внешний долг страны, но и обеспечить всех жителей России трехлетним отпуском на Канарских островах. Естественно, такую вещь хотел бы заполучить себе каждый. Вот вор-рецидивист Василий Кроликов и крадет его, а все вокруг – от правительства до мафии – пускаются за ним в погоню.

Как и многие фильмы 1990-х, этот рисует портрет эпохи: кризис власти, кризис правоохранительных органов, кризис вкусов и мировоззрения. Сценарист картины Виталий Москаленко описывал философию фильма так: «Капитализм – это весело, весело, когда выживаешь».

5. Кавказский пленник (1996)

Сергей Бодров/«Караван», 1996 Сергей Бодров/«Караван», 1996

Во время Кавказской войны XIX века прапорщик Саша и рядовой Жилин попадают в плен к Абдул-Мурату, жителю отдаленного чеченского аула. Запертые вместе, герои начинаются сходиться. Надежда на спасение появляется, когда Абдул-Мурат предлагает свободу в обмен на собственного сына, которого русские также держат в плену.

Фильм о борьбе за жизнь в условиях национального конфликта – экранизация одноименного рассказа Льва Толстого. В 1997 году картина была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

6. Брат (1997)

Алексей Балабанов/Киностудия им. М. Горького, 1997 Алексей Балабанов/Киностудия им. М. Горького, 1997

Данила Багров возвращается с Чеченской войны и встревает в драку на съемках клипа рок-группы. Его забирают в милицию и грозят поставить на учет, если он не найдет работу. Мама Данилы ругает сына и, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, отправляет его в Санкт-Петербург к старшему брату Виктору на «перевоспитание». Однако Данила обнаруживает, что его брат теперь сам стал криминальным авторитетом, и идет по его стопам.

Фильм Алексея Балабанова о человеке, который после войны не может встроиться в общество и снова хватается за оружие, оказал огромное влияние на русскоязычную культуру. Это культовая лента о том, как война действует на тех, кто с нее вернулся.

7. Мама не горюй (1998)

Максим Пежемский/Кинокомпания CTB, 1997 Максим Пежемский/Кинокомпания CTB, 1997

В провинциальном приморском городке справляют свадьбу. Однако праздник омрачается криминальным авторитетом по кличке Турист. Он пристает к невесте и получает по голове от жениха. Милиция совместно с бандитами решает наказать жениха, но тот сбегает. Теперь за ним охотятся все – милиция, бандиты, родственники.

Эта комедия стала для кинозрителя из 1990-х насмешливым отображением эпохи бандитской романтики, где мафиози с оружием свободно разгуливают по улицам, а наркомания перестала быть экзотикой зарубежных фильмов. «Мама не горюй» умело разрушает все советские мифы, на создание которых ушло больше времени, чем на их окончательный крах.

8. Про уродов и людей (1998)

Алексей Балабанов/Кинокомпания CTB, 1998 Алексей Балабанов/Кинокомпания CTB, 1998

Владелец фотоателье Иоганн снимает обычные портреты, однако никто не знает о том, что подпольно он также делает эротические фотографии с садомазохистскими сюжетами. Не в силах сдержать свои творческие порывы, он постепенно разрушает целых две семьи, развращая их и делая жертвами своего порочного увлечения.

По признанию режиссера Алексея Балабанова, этот фильм должен был выйти еще раньше, однако из-за провокационности сюжета найти средства для реализации его замысла было очень сложно.

9. Хрусталев, машину! (1998)

Алексей Герман/Canal+, 1998 Алексей Герман/Canal+, 1998

Действие фильма разворачивается вокруг генерала медицинской службы Юрия Кленского во времена «дела врачей» (сфабрикованное советской властью дело с обвинениями в заговоре и убийствах известных советских лидеров). Он чувствует опасность и пьет много коньяка. Особенно после того, как в госпитале встречается лицом к лицу с собственным двойником. Юрий знает, что такие двойники используются органами госбезопасности в сфабрикованных судебных процессах, а потому понимает, что именно он станет следующей мишенью по «делу врачей».

Сам режиссер Алексей Герман утверждал, что его фильм стремился проследить истоки проблем России и ответить на вопрос, почему русские так несчастны. На Каннском кинофестивале, где состоялась премьера фильма, критики им не прониклись. Однако впоследствии извинились за резкую критику, признав его одним из великих фильмов десятилетия.

10. Ворошиловский стрелок (1999)

Обычная студентка музыкального училища Катя становится жертвой группового изнасилования. Среди виновных был сын полковника милиции, отец которого помогает развалить это дело. Не желая оставлять насильников без наказания, дедушка Кати, ветеран Великой Отечественной войны Иван Афонин, решает сам наказать преступников и начинает охоту за головами.

Несмотря на огромную популярность, фильм подвергся жесткой критике за романтизацию мести и самосуда, а словосочетание «ворошиловский стрелок» впоследствии стало нарицательным. Так называли людей, вершивших самосуд. Некоторые из них напрямую вдохновлялись фильмом. Например, в 2007 году в Брянске осудили пенсионера, который расстрелял избивших его людей. Позже он признался, что на это его вдохновил этот фильм Станислава Говорухина.