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100 лет «Аэрофлоту»: как меняли свой облик самолеты главной авиакомпании страны (ФОТО)
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20 ИЮЛЯ 2023
Узнай Россию
Лев Поликашин/Sputnik
Не только у стюардесс «Аэрофлота» со временем менялись костюмы. Посмотрите, как выглядели ливреи самолетов компании.
Пассажирский скоростной самолет «Ил-12»
Дмитрий Чернов/Sputnik
Самолет «Ил-62» в аэропорту «Внуково»
Дмитрий Козлов/Sputnik
Самолет «Ан-28», предназначенный для полетов в условиях Крайнего Севера
Роман Подэрни/TASS
Советский среднемагистральный пассажирский самолёт «Ан-10А»
Давид Шоломович/Sputnik
Пассажирский самолет «Ту-134», разработанный в 1960-е годы
Лев Поликашин/Sputnik
Первый советский дальнемагистральный пассажирский самолет «Ил-62», разработанный в 1960-е годы
Лев Поликашин/Sputnik
Сверхзвуковой пассажирский самолет «ТУ-144»
Лев Поликашин/Sputnik
Самолет с российской олимпийской сборной
Руслан Кривобок/Sputnik
Ливреи самолетов Sukhoi Superjet
Сергей Кустов (CC BY-SA 3.0)
Ливрея к 95-летию компании
Анна Зверева (CC BY-SA 2.0)
Стандартная ливрея Sukhoi Superjet 100
Максим Блинов/Sputnik
Самолет со сборной Панамы на борту во время Чемпионата мира по футболу в 2018-м
Юлия Честнова/Sputnik
Ливрея с символикой баскетбольного клуба ЦСКА
Михаил Сербин/Sputnik
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