100 лет «Аэрофлоту»: как меняли свой облик самолеты главной авиакомпании страны (ФОТО)

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Узнай Россию

Лев Поликашин/Sputnik
Не только у стюардесс «Аэрофлота» со временем менялись костюмы. Посмотрите, как выглядели ливреи самолетов компании.

Пассажирский скоростной самолет «Ил-12»

Дмитрий Чернов/Sputnik

Самолет «Ил-62» в аэропорту «Внуково»

Дмитрий Козлов/Sputnik

Самолет «Ан-28», предназначенный для полетов в условиях Крайнего Севера 

Роман Подэрни/TASS

Советский среднемагистральный пассажирский самолёт «Ан-10А»

Давид Шоломович/Sputnik

Пассажирский самолет «Ту-134», разработанный в 1960-е годы 

Лев Поликашин/Sputnik

Первый советский дальнемагистральный пассажирский самолет «Ил-62», разработанный в 1960-е годы

Лев Поликашин/Sputnik

Сверхзвуковой пассажирский самолет «ТУ-144»

Лев Поликашин/Sputnik

Самолет с российской олимпийской сборной  

Руслан Кривобок/Sputnik

Ливреи самолетов Sukhoi Superjet 

Сергей Кустов (CC BY-SA 3.0)

Ливрея к 95-летию компании 

Анна Зверева (CC BY-SA 2.0)

Стандартная ливрея Sukhoi Superjet 100

Максим Блинов/Sputnik

Самолет со сборной Панамы на борту во время Чемпионата мира по футболу в 2018-м 

Юлия Честнова/Sputnik

Ливрея с символикой баскетбольного клуба ЦСКА

Михаил Сербин/Sputnik

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