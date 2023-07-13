Ту-144: почему советский сверхзвуковой пассажирский самолет перестал летать?

Он стал первым в мире пассажирским самолетом, преодолевшим сверхзвуковой барьер. Однако наслаждаться необычным и быстрым полетом его пассажиры смогли совсем недолго.

О создании сверхзвуковых гражданских самолетов в мире задумались вскоре после окончания Второй мировой войны. В 1960-е годы идея получила практическое воплощение.

В 1962 году Великобритания и Франция договорились о совместной разработке сверхзвукового лайнера, получившего имя «Конкорд» («Согласие»). В то же время СССР приступил к работе над собственным проектом – Ту-144.

Советский сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 Лев Поликашин/Sputnik Лев Поликашин/Sputnik

Каждая из стран стремилась поднять свой самолет в небо раньше конкурента. В конечном итоге это удалось сделать Советскому Союзу.

31 декабря 1968 года разработанный конструкторским бюро Туполева авиалайнер совершил свой первый испытательный полет длительностью 37 минут. «Конкорд» взлетел только 2 марта 1969 года.

На аэродроме после успешных испытаний пассажирского самолета Ту-144 Лев Поликашин/Sputnik Лев Поликашин/Sputnik

Советский самолет был чуть быстрее своего западного коллеги (2500 км/ч против 2150 км/ч) и мог подниматься на большую высоту (19 тыс. метров против 18,3 тыс. метров). «Они во многом похожи друг на друга, – утверждал авиаконструктор Алексей Туполев. – Ничего удивительного здесь нет – оба самолета одного класса: количество пассажиров, скорость, высота полета, вес почти одинаковы. Идентичность основных характеристик вызвала и сходство внешнее».

Существенные различия в конструкции были связаны с тем, что «Конкорд» предназначался для межконтинентальных полетов из Европы в США и обратно, в то время как полет Ту-144 должен был проходить над территорией Советского Союза.

Франко-британский самолет поэтому мог идти над безлюдным океаном на сверхзвуковой скорости на меньшей высоте, чем советский авиалайнер. Последнему приходилось подниматься выше, чтобы при переходе на сверхзвук в домах на земле не тряслись стены и окна, а у людей не закладывало уши. Отсюда и различия в весе, расходе топлива и ряде других показателей.

Генеральный конструктор Алексей Туполев (в центре) знакомит журналистов с новым сверхзвуковым пассажирским самолетом Ту-144 Сергей Преображенский/ТАСС Сергей Преображенский/ТАСС

Запуск серийного производства Ту-144 в начале 1970-х годов омрачила катастрофа. 3 июня 1973 года в ходе международного авиасалона Ле-Бурже первый серийный советский сверхзвуковой авиалайнер разрушился в воздухе и упал на жилой район.

В результате погибли шесть членов экипажа и восемь жителей поселка. Расследование не выявило никаких неисправностей в работе систем Ту-144 и так и не смогло установить причину падения самолета.

Остатки самолета Ту-144 после катастрофы под Парижем Michel GINFRAY/Gamma-Rapho via Getty Images Michel GINFRAY/Gamma-Rapho via Getty Images

Тем не менее производство Ту-144 продолжилось. Всего было построено 16 летных экземпляров. Два из них работали на открывшемся в 1977 году маршруте Москва – Алма-Ата.

Полет проходил на высоте до 17 тыс. км на скорости 2000 км/ч. Расстояние 3260 км авиалайнер преодолевал за два часа вместо пяти для обычных самолетов.

Пассажирский рейс советского сверхзвукового самолета Ту-144 по трассе Москва – Алма-Ата – Москва Борис Корзин/ТАСС Борис Корзин/ТАСС

«Сверхзвуковой начал набирать высоту с таким колоссальным углом тангажа, что было полное ощущение, что сидишь в стартующем космическом корабле: ноги выше головы, грохот ревущих двигателей и перегрузка, которая длилась, по моим ощущениям, две-три минуты после отрыва, – вспоминал один из пассажиров. – Постепенно давление в спинку кресла стало уменьшаться. Угол набора высоты тоже снизился… Довольно скоро, когда мы еще не вышли на чистое небо, по громкой связи сообщили: “Уважаемые пассажиры, наша высота 11 000 метров, скорость 1200 километров в час… Ура, мы на сверхзвуке!”».

Сборка сверхзвукового пассажирского лайнера Ту-144 Олег Иванов/Sputnik Олег Иванов/Sputnik

«Высота 17 000 метров это не 10 и даже не 12 тысяч… Облачный покров, над которым мы летели, простирался так далеко внизу, что казалось, что он почти лежит на земле. Особенно это заметно там, где в разрывах облаков видна земля и тени от облаков, почти совмещающиеся с самими облаками. До них – целая бездна пространства, залитая ослепительным светом Солнца», – писал восхищенный пассажир.

Лев Поликашин/Sputnik Лев Поликашин/Sputnik

Ту-144 успели совершить по маршруту Москва – Алма-Ата 55 рейсов и перевезти 3284 пассажира, когда в 1978 году коммерческое использование сверхзвуковых авиалайнеров в СССР решили прекратить. Поводом стала экстренная посадка самолета в ходе шедших в мае того года испытаний нового двигателя. В результате происшествия погибли два члена экипажа.

Истинной же причиной стала экономическая нецелесообразность использования сверхзвуковой пассажирской авиации. Билеты на рейс Ту-144 стоили почти вдвое дороже обычных, поэтому самолеты часто летали полупустыми. Затраты на топливо, обслуживание летательных аппаратов и создание соответствующей инфраструктуры на земле были весьма внушительными. При этом открытие коммерческих маршрутов в Европу не предусматривалось.

Советский сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 во время полета Борис Корзин/ТАСС Борис Корзин/ТАСС

После прекращения производства существующие экземпляры Ту-144 использовались для грузоперевозок, тренировочных и испытательных полетов. В 1993 году самолеты были задействованы в совместных российско-американских исследовательских программах.

Западному собрату Ту-144 повезло больше. В Европе и США было немало бизнесменов, которые были готовы выложить крупные суммы денег, чтобы перелететь океан всего за три с половиной часа. «Конкорды» прекратили свою деятельность лишь в 2003 году после повышения цен на топливо, тем самым временно поставив крест на мировых сверхзвуковых пассажирских перевозках.