Как менялась униформа советских стюардесс?

Галереи
Элеонора Гольдман

Узнай Россию (А. Князев/Sputnik; Л. Носов/Sputnik)/Sputnik
Бортпроводники в СССР всегда были одеты по последней моде, ведь они были лицом страны.

В советские времена профессия бортпроводника считалась очень престижной, особенно на международных рейсах. Самолетами пользовалось еще не так много людей, за границу летали и просто избранные. Часто это была элита из самых разных областей. Кроме того, возможность бывать за рубежом в рамках своей работы для граждан СССР также была уникальной возможностью. Перевозчик тогда был один, «Аэрофлот». Униформа, которую носили бортпроводники, менялась раз в несколько лет, при этом дизайнеры учитывали все модные тренды!

Как в СССР появились стюардессы?

Московский аэропорт Внуково. Стюардесса «Аэрофлота» после рейса. 1961

Московский аэропорт Внуково. Стюардесса «Аэрофлота» после рейса. 1961

Георгий Петрусов/Sputnik

Первой стюардессой Советского Союза стала 20-летняя Эльза Городецкая. Тогда она работала на рейсе Москва – Ашхабад 5 мая 1939 года. Ей пришлось самой покупать в буфете и носить в самолет и посуду, и продукты для пассажиров. А так как в штатном расписании не было такой профессии, изначально она была оформлена как буфетчица (по другим данным, как кладовщица).

Первый Всесоюзный конкурс бортпроводников. Выступает победительница конкурса Екатерина Кузнецова. 1972

Первый Всесоюзный конкурс бортпроводников. Выступает победительница конкурса Екатерина Кузнецова. 1972

Лев Поликашин/Sputnik

После полета Эльза самостоятельно должна была и убраться в салоне. Единственной в своем роде она была в течение двух месяцев, а затем бортпроводники появились и на других маршрутах. Только в конце 1939 года профессия бортпроводника была официально утверждена. Правда, единой формы у них не было (в отличие от пилотов), они должны были просто выглядеть строго. 

Летчики и бортпроводницы на трапе самолета «Аэрофлота». 1960-е

Летчики и бортпроводницы на трапе самолета «Аэрофлота». 1960-е

МАММ/МДФ/Russia in photo

А после войны бортпроводникам полагалось специальное обмундирование, которое включало в себя шерстяной костюм, туфли, берет, куртку меховую, шапку-ушанку, валенки, галоши, перчатки и другие вещи. Как правило, костюмы были просто темных цветов, а блузки были пошиты из шелка. Но если формы не хватало, то можно было носить «белый верх и темный низ». 

Самые модные костюмы

Стюардесса «Аэрофлота» В. Назарова в аэропорту Внуково. 1966

Стюардесса «Аэрофлота» В. Назарова в аэропорту Внуково. 1966

Б. Мещеряков/Sputnik

Первая обязательная униформа у «Аэрофлота» появилась в 1954 году для международных рейсов. Разрабатывали ее художники Общесоюзного дома моделей в Москве на основе трендов того времени. У девушек были темно-синие шерстяные костюмы с фетровой шляпой, плащом, туфлями и перчатками. У мужчин костюмы практически полностью повторяли форму пилотов.

Бортпроводница Тамара Бейсенова. 1961 год

Бортпроводница Тамара Бейсенова. 1961 год

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ/Russia in photo

А в 1960-х уже на всех рейсах стали появляться бортпроводники в единой форме. Это было связано и с бурным развитием гражданской авиации: тогда аэропорты и аэродромы были в сотнях городов Советского Союза. 

Стюардесса. 1960-е

Стюардесса. 1960-е

Иван Шагин/МАММ/МДФ/Russia in photo

В 1962 году к синему костюму добавился и летний светло-серый костюм. С 1968 года его уже дополняла шляпка-таблетка – последний писк моды!

Бортпроводница Надежда Ткач. Международный аэропорт Шереметьево. 1971

Бортпроводница Надежда Ткач. Международный аэропорт Шереметьево. 1971

Л. Носов/Sputnik
Международный аэропорт Шереметьево. 1972

Международный аэропорт Шереметьево. 1972

А. Князев/Sputnik

Но самыми яркими годами стали 1970-е! Для стюардесс придумали форму малинового цвета с золотыми пуговицами. На время обслуживания они также надевали синие фартуки с узорами в русском народном стиле. 

Международный аэропорт Шереметьево. 1972

Международный аэропорт Шереметьево. 1972

А. Князев/Sputnik

Затем появилась и парадная форма «Аэрофлота» – синяя с широким белым кантом. А когда в моду вошли водолазки, они заменили строгие белые рубашки бортпроводников.

Бортпроводница самолета Ил-62М Ирина Наумова. 1978

Бортпроводница самолета Ил-62М Ирина Наумова. 1978

Борис Корзин/TASS
В московском аэропорту Домодедово. 1974

В московском аэропорту Домодедово. 1974

Галина Кмит/Sputnik

В то же время «Аэрофлот» начинает чаще летать и в жаркие страны, и специально для таких рейсов дизайнеры предложили свою линию униформы, платья и костюмы с короткими рукавами. В 1970-х они были синего и красного цветов, а в 1980-х – уже коричневого.

Стюардессы «Аэрофлота», аэропорт Тбилиси, Грузинская ССР

Стюардессы «Аэрофлота», аэропорт Тбилиси, Грузинская ССР

aviation-images.com/Universal Images Group/Getty Images

Фирменные цвета – красный и синий

И все же основными цветами для униформы «Аэрофлота» оставались (и остаются) красный и синий, хотя фасоны меняются.

Казахская ССР. Алма-Ата. 1 февраля 1983 г. Комсорг бригады, победитель соцсоревнования среди бортпроводников Алма-Атинского авиапредприятия Гульнара Курбанходжаева у авиалайнера Ту-154

Казахская ССР. Алма-Ата. 1 февраля 1983 г. Комсорг бригады, победитель соцсоревнования среди бортпроводников Алма-Атинского авиапредприятия Гульнара Курбанходжаева у авиалайнера Ту-154

Владимир Зинин, Геннадий Попов/TASS

Так, специально для стюардесс, работающих для гостей Московской Олимпиады, шьют синюю форму с расклешенными юбками. 

Экипаж авиалайнера Ил-62М в международном аэропорту Шереметьево-2 после рейса Москва – Вашингтон. 1986

Экипаж авиалайнера Ил-62М в международном аэропорту Шереметьево-2 после рейса Москва – Вашингтон. 1986

Борис Бабанов/Sputnik

Последняя советская форма была введена в 1986 году. Зимний вариант включал в себя красные шляпку и платок, а летний – небесно-голубое платье.

Стюардесса Светлана Зенкина – победительница международного конкурса профессионального мастерства бортпроводников авиакомпаний соцстран в Будапеште. 1988

Стюардесса Светлана Зенкина – победительница международного конкурса профессионального мастерства бортпроводников авиакомпаний соцстран в Будапеште. 1988

А. Награльян/Sputnik

К моменту распада Советского Союза «Аэрофлот» перевозил более 140 млн пассажиров в год (включая как внутренние, так и международные рейсы). И до сегодняшнего дня авиакомпания сохранила свои фирменные цвета в униформе бортпроводников. 

Алтайский край. Барнаул. 1 июня 1991 г. Бортпроводница Елена Иванцова во время погрузки саженцев облепихи в грузовой отсек пассажирского авиалайнера

Алтайский край. Барнаул. 1 июня 1991 г. Бортпроводница Елена Иванцова во время погрузки саженцев облепихи в грузовой отсек пассажирского авиалайнера

Виктор Садчиков/TASS

А вот как выглядят сотрудники других современных авиакомпаний России.

Подписывайтесь на нас в Telegram, VK, Одноклассниках и Дзене

История Путешествия
А вот еще

Наш сайт использует куки. Нажмите сюда , чтобы узнать больше об этом.

Согласен