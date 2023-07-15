Как менялась униформа советских стюардесс?

Бортпроводники в СССР всегда были одеты по последней моде, ведь они были лицом страны.

В советские времена профессия бортпроводника считалась очень престижной, особенно на международных рейсах. Самолетами пользовалось еще не так много людей, за границу летали и просто избранные. Часто это была элита из самых разных областей. Кроме того, возможность бывать за рубежом в рамках своей работы для граждан СССР также была уникальной возможностью. Перевозчик тогда был один, «Аэрофлот». Униформа, которую носили бортпроводники, менялась раз в несколько лет, при этом дизайнеры учитывали все модные тренды!

Как в СССР появились стюардессы?

Московский аэропорт Внуково. Стюардесса «Аэрофлота» после рейса. 1961 Георгий Петрусов/Sputnik Георгий Петрусов/Sputnik

Первой стюардессой Советского Союза стала 20-летняя Эльза Городецкая. Тогда она работала на рейсе Москва – Ашхабад 5 мая 1939 года. Ей пришлось самой покупать в буфете и носить в самолет и посуду, и продукты для пассажиров. А так как в штатном расписании не было такой профессии, изначально она была оформлена как буфетчица (по другим данным, как кладовщица).

Первый Всесоюзный конкурс бортпроводников. Выступает победительница конкурса Екатерина Кузнецова. 1972 Лев Поликашин/Sputnik Лев Поликашин/Sputnik

После полета Эльза самостоятельно должна была и убраться в салоне. Единственной в своем роде она была в течение двух месяцев, а затем бортпроводники появились и на других маршрутах. Только в конце 1939 года профессия бортпроводника была официально утверждена. Правда, единой формы у них не было (в отличие от пилотов), они должны были просто выглядеть строго.

Летчики и бортпроводницы на трапе самолета «Аэрофлота». 1960-е МАММ/МДФ/Russia in photo

А после войны бортпроводникам полагалось специальное обмундирование, которое включало в себя шерстяной костюм, туфли, берет, куртку меховую, шапку-ушанку, валенки, галоши, перчатки и другие вещи. Как правило, костюмы были просто темных цветов, а блузки были пошиты из шелка. Но если формы не хватало, то можно было носить «белый верх и темный низ».

Самые модные костюмы

Стюардесса «Аэрофлота» В. Назарова в аэропорту Внуково. 1966 Б. Мещеряков/Sputnik Б. Мещеряков/Sputnik

Первая обязательная униформа у «Аэрофлота» появилась в 1954 году для международных рейсов. Разрабатывали ее художники Общесоюзного дома моделей в Москве на основе трендов того времени. У девушек были темно-синие шерстяные костюмы с фетровой шляпой, плащом, туфлями и перчатками. У мужчин костюмы практически полностью повторяли форму пилотов.

Бортпроводница Тамара Бейсенова. 1961 год Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ/Russia in photo

А в 1960-х уже на всех рейсах стали появляться бортпроводники в единой форме. Это было связано и с бурным развитием гражданской авиации: тогда аэропорты и аэродромы были в сотнях городов Советского Союза.

В 1962 году к синему костюму добавился и летний светло-серый костюм. С 1968 года его уже дополняла шляпка-таблетка – последний писк моды!

Бортпроводница Надежда Ткач. Международный аэропорт Шереметьево. 1971 Л. Носов/Sputnik Л. Носов/Sputnik

Международный аэропорт Шереметьево. 1972 А. Князев/Sputnik А. Князев/Sputnik

Но самыми яркими годами стали 1970-е! Для стюардесс придумали форму малинового цвета с золотыми пуговицами. На время обслуживания они также надевали синие фартуки с узорами в русском народном стиле.

Международный аэропорт Шереметьево. 1972 А. Князев/Sputnik А. Князев/Sputnik

Затем появилась и парадная форма «Аэрофлота» – синяя с широким белым кантом. А когда в моду вошли водолазки, они заменили строгие белые рубашки бортпроводников.

Бортпроводница самолета Ил-62М Ирина Наумова. 1978 Борис Корзин/TASS Борис Корзин/TASS

В московском аэропорту Домодедово. 1974 Галина Кмит/Sputnik Галина Кмит/Sputnik

В то же время «Аэрофлот» начинает чаще летать и в жаркие страны, и специально для таких рейсов дизайнеры предложили свою линию униформы, платья и костюмы с короткими рукавами. В 1970-х они были синего и красного цветов, а в 1980-х – уже коричневого.

Стюардессы «Аэрофлота», аэропорт Тбилиси, Грузинская ССР aviation-images.com/Universal Images Group/Getty Images aviation-images.com/Universal Images Group/Getty Images

Фирменные цвета – красный и синий

И все же основными цветами для униформы «Аэрофлота» оставались (и остаются) красный и синий, хотя фасоны меняются.

Казахская ССР. Алма-Ата. 1 февраля 1983 г. Комсорг бригады, победитель соцсоревнования среди бортпроводников Алма-Атинского авиапредприятия Гульнара Курбанходжаева у авиалайнера Ту-154 Владимир Зинин, Геннадий Попов/TASS Владимир Зинин, Геннадий Попов/TASS

Так, специально для стюардесс, работающих для гостей Московской Олимпиады, шьют синюю форму с расклешенными юбками.

Экипаж авиалайнера Ил-62М в международном аэропорту Шереметьево-2 после рейса Москва – Вашингтон. 1986 Борис Бабанов/Sputnik Борис Бабанов/Sputnik

Последняя советская форма была введена в 1986 году. Зимний вариант включал в себя красные шляпку и платок, а летний – небесно-голубое платье.

Стюардесса Светлана Зенкина – победительница международного конкурса профессионального мастерства бортпроводников авиакомпаний соцстран в Будапеште. 1988 А. Награльян/Sputnik А. Награльян/Sputnik

К моменту распада Советского Союза «Аэрофлот» перевозил более 140 млн пассажиров в год (включая как внутренние, так и международные рейсы). И до сегодняшнего дня авиакомпания сохранила свои фирменные цвета в униформе бортпроводников.

Алтайский край. Барнаул. 1 июня 1991 г. Бортпроводница Елена Иванцова во время погрузки саженцев облепихи в грузовой отсек пассажирского авиалайнера Виктор Садчиков/TASS Виктор Садчиков/TASS

А вот как выглядят сотрудники других современных авиакомпаний России.

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