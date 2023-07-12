Ослепил ли Иван Грозный архитекторов собора Василия Блаженного?

По легенде, царь приказал ослепить создателей собора Василия Блаженного – зодчих Постника и Барму, чтобы они не смогли больше построить чего-то столь же прекрасного. Но правда ли это?

Вплоть до 1950-х годов историки верили, что собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву (более известный как собор Василия Блаженного), построен двумя архитекторами, Постником (или в некоторых документах Посником) и Бармой. Наша гипотеза – это предположение неверно и основано на ошибке переписчика.

Почему считалось, что архитекторов было двое?

Строительство собора. Миниатюра Лицевого летописного свода XVI века Public Domain Public Domain

В 1957 году в журнале «Советская археология» казанский историк Николай Калинин привел документ, на котором основывается этот расхожий миф. В рукописном сборнике сказаний, написанном разными почерками конца XVII и начала XVIII века, есть «Сказание о перенесении чудотворного образа Николая Чудотворца». Это икона, которая была вкладом царя Ивана в новопостроенный собор в 1556 году. В этом тексте (написанном, подчеркну, неизвестно когда и кем) есть строки о том, что царь «поставиша… церкви каменный, близ мосту Фроловских (нынешние Спасские. – УР) ворот [Кремля] надо рвом. И потом дарова[л] ему бог дву[х] мастеров русских, по реклу Постника и Барму, и быша премудрые и удобны таковому чудному делу».

«По реклу», замечает Николай Калинин, значит «по прозвищу». Это выражение ставится в древнерусском языке перед прозвищем человека, а не перед собственным его именем. Значит, в запись, вероятно, закралась какая-то ошибка. При этом Постник – это точно имя, потому что он встречается в других документах много раз, и он точно зодчий.

Постник Яковлев и Барма – один человек?

Стена Казанского кремля. Заметьте сходство со стеной Московского Кремля – это итальянский тип крепостной стены с навершиями «ласточкин хвост» Legion Media Legion Media

В 1555 году зодчему Постнику Яковлеву поручили постройку Казанского кремля. Согласно царскому указу 15 декабря 1555 года, его послали в Новгород к дьякам Федору Еремееву и Казарину Дубровскому. Царь повелевал разным чиновникам, «да с ними церковному и городовому мастеру Поснику Яковлеву (курсив наш. – УР)... к весне, в Казани новой город Казань камен[ный] делати, выбрати двести человек псковских каменщиков, стенщиков да ломцов, сколько будет человек пригоже».

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Более того, есть еще один текст о строении собора Покрова на Рву, который старше предыдущего на полстолетия. Это «Русский Летописец от начала Русской земли до восшествия на престол царя Алексея Михайловича» первой половины XVII века: «Того же году (1560) повелением царя и государя и великого князя Ивана, зачата делати церковь обетная еже обещался в взятие Казанское Троицу и Покров и семь приделов еже именуется на рву, а мастер был Барма с товарищи». Здесь, как мы видим, Барма назван единственным главным мастером.

Все указывает на то, что Постник Яковлев и Барма – один и тот же человек. Откуда мы это знаем? В 1633 году на рукописном экземпляре Судебника 1550 года (главный законодательный свод России в ту эпоху) была сделана запись: «Судебник Соловецкого монастыря стряпчего и слуги московские службы Дружины Тарутьева сына Посникова, по реклу Бармы, поступился Ивану Максимову, вологодскому таможенному подьячему в [7]141 году». Из записи следует, что в 7141 году от сотворения мира (1633 год от Р. Х.) стряпчий Соловецкого монастыря и московский служилый человек Дружина отдал Ивану Максимову этот экземпляр Судебника. Дружина указывает, что он сын Таруты, который был сыном Постника, по реклу Бармы – вот он, как предполагал историк Николай Калинин, вероятный архитектор собора, и Дружина недаром указывает, чей именно он внук.

Это вполне логично – внук Постника Бармы занимает довольно высокое положение в обществе. Он стряпчий, то есть представитель в московских судах и приказах, Соловецкого монастыря, владевшего огромным количеством земель, должность почетная и доходная, кроме того, он служилый человек московского государя – чиновник или военный. Совокупность приведенных фактов показывает, что Постник Барма, вероятно, один человек, известный и востребованный на Руси того времени. Имя Постника после его командирования в Казань неоднократно упоминается в казанских писцовых книгах – списках имущества служилых людей. Вполне возможно, что это именно Постник Барма.

Ослепляли ли строителя храма Василия Блаженного?

Собор Покрова на Рву в 1855 году, гравюра British Library British Library

Вряд ли такого уважаемого человека, как Постник Барма, ослепили после проделанной работы. К тому же он продолжал работать и после строительства собора Василия Блаженного, в частности в Казани. Кроме того, судя по экземпляру Судебника, принадлежавшего, вероятно, внуку Постника, он и после смерти был известен и уважаем. Значит, вряд ли его подвергли ослеплению, ссылке или любому другому виду царской опалы.

Откуда взялась легенда об ослеплении?

Легенда об ослеплении архитектора не имеет аналогов в русской истории. Поэтому предполагают, что она европейского происхождения. В России она начала ходить с первой половины XVII века. А советскому читателю стала известна из стихотворения советского патриотического поэта Дмитрия Кедрина «Зодчие» (1938), где есть такие строки: «И спросил благодетель: “А можете ль сделать пригожей, / благолепнее этого храма другой, говорю?” / И, тряхнув волосами, / Ответили зодчие: “Можем! / Прикажи, государь!” И ударились в ноги царю. / И тогда государь повелел ослепить этих зодчих, / Чтоб в земле его церковь стояла одна такова, / Чтобы в суздальских землях, и в землях рязанских, и прочих / не поставили лучшего храма, чем храм Покрова!»

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Читатель вообще склонен принимать красивые и страшные истории на веру, ну а если история зарифмованная, то она становится еще удобнее для популярного восприятия. Поэтому неудивительно, что в XX веке легенда об ослеплении, с легкой руки поэта Кедрина, обрела новую жизнь.