3 советских лидера, которые участвовали в Великой Отечественной

1. Никита Хрущев

Член военного совета Сталинградского фронта Никита Хрущев (справа) выступает перед участниками Сталинградской битвы 4 февраля 1943 года Макс Альпер/Sputnik Макс Альпер/Sputnik

В советскую высшую политическую элиту Никита Хрущев вошел в предвоенные годы, став в 1938 году первым секретарем ЦК КП(б) Украины, а в 1939 году – членом Политбюро. После нападения Германии он был членом военных советов ряда фронтов, включая Юго-Западный, Южный, Воронежский и Сталинградский.

Военные советы являлись коллегиальными органами руководства, которые обсуждали и решали ключевые вопросы организации боевых действий, управления, подготовки и обеспечения войск. В состав советов входили командующий фронтом, начальник штаба, политработники и ряд других должностных лиц.

«Я помню, какую огромную политическую и организационную работу вел в период напряженных боев на подступах к Киеву Н. С. Хрущев, – вспоминал маршал Иван Баграмян события лета 1941 года. – Постоянно находясь то в цехах заводов, то на передовых позициях, Н. С. Хрущев, пользовавшийся огромным доверием киевлян и войск, умело направлял их действия на достижение победы».

Победы, однако, тогда не случилось. В сентябре город пал, а крупная советская группировка попала в «котел». Еще раньше Хрущев и несколько военачальников предлагали оставить Киев и выстроить оборону по левому берегу Днепра, но Сталин запретил сдавать столицу Украины.

В мае 1942 года Красная армия под Харьковом предприняла наступление, завершившееся полной катастрофой и потерей 270 тыс. солдат. Роль Хрущева как члена военного совета Юго-Западного направления в тех событиях оценивается по-разному. По одной версии, когда возникла опасность отсечения и окружения войск, он пытался убедить Сталина остановить операцию, но получил отказ. По другой – Никита Сергеевич сам был категорически против остановки наступления, пока не стало совсем поздно.

Генерал Семен Иванов так вспоминал о деятельности Хрущева в ходе боев за Сталинград: «Этот небольшого роста, полноватый человек с простецкой улыбкой всегда оставался, если допустимо так сказать, стабилизатором обстановки внутри того круга военачальников, которые руководили войсками в Сталинградской битве. Ситуация была напряженная, трудились все буквально до изнеможения, поэтому нередко случались нервные срывы, обострялись взаимоотношения. Никита Сергеевич, похоже, предугадывал возникновение таких моментов и сейчас же находил верный тон, успокаивающий конфликтующих… Много делал он и в организации снабжения фронтов продукцией сталинградских заводов и фабрик. Постоянно бывал в рабочих коллективах, помогал оперативно решать вопросы взаимодействия предприятий и всех городских служб».

В период войны Никита Хрущев был награжден орденами Кутузова и Суворова. Победу он встретил в звании генерал-лейтенанта.

2. Леонид Брежнев

Генерал-майор Леонид Брежнев на Параде Победы 24 июня 1945 года Яков Халип/Sputnik Яков Халип/Sputnik

До начала войны Леонид Брежнев делал успешную политическую карьеру в Днепропетровске. Именно на военно-политических должностях ему и предстояло служить в Красной армии, в ряды которой он был мобилизован в июне 1941 года.

Фронтовой корреспондент газеты «Красная звезда» Павел Трояновский встретил Леонида Ильича осенью 1942 года на Северном Кавказе: «Бригадный комиссар (примерно соответствовал воинскому званию полковника. – Прим. авт.) Брежнев выполнил не одно важное поручение Военного совета. И выполнил образцово!.. Мне рассказывали, что товарищ Брежнев был в передовых полках, освобождавших в сорок первом году Ростов-на-Дону… Вы же и сами знаете, как скупо даются у нас боевые награды. Так вот, Леонид Ильич Брежнев в числе первых политработников получил орден Красного Знамени!»

Наиболее примечательным эпизодом в военной биографии Брежнева стали бои за Новороссийск в 1943 году. 4 февраля отряд морской пехоты 18-й армии, в которой Леонид Ильич служил начальником политотдела, захватил небольшой плацдарм на берегу Цемесской бухты.

Советские войска удерживали плацдарм, получивший название «Малая земля», 225 дней, вплоть до полного освобождения города. Десятки раз Брежнев на десантных кораблях переправлялся сюда с войсками и участвовал в боевых действиях.

Однажды ему даже пришлось заменить погибшего пулеметчика и сдерживать вражескую пехоту до подхода помощи. «Весь мир для меня сузился тогда до узкой полоски земли, по которой бежали фашисты. Не помню, как долго все длилось. Только одна мысль владела всем существом: остановить! Кажется, я не слышал грохота боя, не слышал шума команд, раздававшихся рядом. Заметил лишь в какой-то момент, что падают и те враги, в которых я не целился: это вели огонь подоспевшие нам на выручку бойцы», – писал Леонид Ильич в своей книге «Малая земля».

Войну Брежнев закончил в звании генерал-майора. 24 июня 1945 года он принял участие в Параде Победы на Красной площади, пройдя во главе сводной колонны войск 4-го Украинского фронта вместе с командующим фронтом генералом Андреем Еременко.

3. Юрий Андропов

Участники подпольных организаций Карелии в 1944 году, пятый слева во втором ряду – Юрий Андропов Sputnik Sputnik

В отличие от своего предшественника Леонида Брежнева Юрий Андропов в боевых действиях не участвовал. Еще в 1936 году из-за сахарного диабета и плохого зрения его сняли с воинского учета. В дальнейшем к ним прибавились серьезные проблемы с почками. Тем не менее Юрию Владимировичу удалось внести свой вклад в победу над нацистской Германией.

В 1940 году молодой партийный работник был направлен в Карело-Финскую ССР, образованную после окончания Зимней войны против Финляндии. В его задачи входило руководство молодежным коммунистическим движением новой республики.

После начала войны и оккупации значительной части Карело-Финской ССР финскими и немецкими войсками Андропов занимался подбором и подготовкой молодежи для направления в партизанские отряды, на подпольную и разведывательную работу. Будущий руководитель государства носил тогда оперативный псевдоним Могикан.

В ходатайстве о награждении Юрия Владимировича орденом Красного Знамени от 23 сентября 1944 года ему была дана такая характеристика: «За период Отечественной войны товарищем Андроповым проделана большая работа в деле развития партизанского движения и создания комсомольского подполья на временно оккупированной территории Карело-Финской республики. За 1941–43 года… при непосредственном участии товарища Андропова, подготовлено и направлено в партизанские отряды КФССР более 400 комсомольцев и молодежи, кроме этого около 50 ответственных комсомольских работников было послано в тыл врага организаторами комсомольского подполья и агитаторами… За два года для оккупированного населения ЦК ЛКСМ КФССР выпущено и заброшено большое количество листовок, большое количество книг, брошюр, газет».

В 1944 году Юрий Андропов вернулся в освобожденную столицу республики – Петрозаводск. Он полностью посвятил себя партийной работе, которая менее чем через сорок лет привела его на вершину власти в стране.