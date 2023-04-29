Когда советские войска нанесли последний сокрушительный удар по немцам?

Утром 2 мая 1945 года комендант Берлина генерал Гельмут Вейдлинг отдал приказ остаткам войск городского гарнизона сложить оружие и сдаться Красной армии. Тяжелое и кровопролитное сражение за столицу Третьего рейха завершилось победой Советского Союза. Вот только взятие «логова фашистского зверя» отнюдь не привело к немедленному окончанию войны.

Находившееся в городе Фленсбург (на границе с Данией) новое правительство Германии во главе с гроссадмиралом Карлом Деницем все еще располагало крупными воинскими контингентами на территории Чехословакии и Австрии. Нацисты надеялись либо договориться с западными союзниками и выступить с ними единым фронтом против русских, либо сдать им эти регионы до подхода Красной армии.

Немецкая бронетехника в Праге Getty Images Getty Images

Дислоцированная в Центральной и Западной Чехии группа армий «Центр» под командованием генерал-фельдмаршала Фердинанда Шернера насчитывала около 900 тыс. человек. Им противостояли силы трех советских фронтов: 1-го Украинского маршала Ивана Конева, 2-го Украинского маршала Родиона Малиновского и 4-го Украинского генерала Андрея Еременко, включавшие союзные польские, румынские и чехословацкие воинские формирования, общей численностью до 2 млн военнослужащих.

Прага, будучи крупнейшим транспортным узлом региона, была выбрана главной целью для последней масштабной операции Красной армии в Европе. Находившийся ближе всего к чешской столице Конев должен был прорываться к ней с севера через Дрезден, Малиновский и Еременко – наступать с юга и востока. Войскам ставилась задача окружить, расчленить и разгромить группировку противника, не допустив ее отхода на запад для последующей сдачи американцам.

Командир роты автоматчиков 1-го пехотного батальона 1-й отдельной чехословацкой пехотной бригады в составе 51-го стрелкового корпуса 38-й армии 1-го Украинского фронта Антонин Сохор Николай Еронин/Sputnik Николай Еронин/Sputnik

Начало операции было запланировано на 7 мая, однако 5 мая в Праге вспыхнуло восстание. Возглавивший его Чешский национальный совет обратился по радио к советской стороне с просьбой как можно скорее оказать ему помощь. В итоге наступление было перенесено на день раньше.

«Громовые залпы гвардейских минометов – “катюш” разорвали напряженную фронтовую тишину. Дружной разноголосицей отозвались им артиллерийские системы всех калибров, – вспоминал командующий 5-й гвардейской армией генерал Алексей Жадов вечер 6 мая. – Огненный смерч к концу артиллерийской подготовки не стихал, а возрастал по своей мощи и разрушительной силе. Медленно уходя в глубину вражеской обороны, он сметал все, что встречалось на его пути: живую силу и технику противника, огневые средства, укрытия, средства связи, командные и наблюдательные пункты. Вслед за этим танки и пехота решительно атаковали противника по всему фронту».

Артиллерийская батарея около города Праги Sputnik Sputnik

Первыми в наступление перешли войска 1-го Украинского фронта, за первую ночь вклинившиеся во вражескую оборону на 10–12 км. «В обычных условиях можно было вполне удовлетвориться достигнутым, – писал в своих мемуарах маршал Конев. – Но, принимая во внимание обстановку, сложившуюся в Праге, когда был дорог каждый час, я потребовал… более высоких темпов наступления. Перед пехотой стояла задача пройти за следующие сутки 40–45 километров, а от танкистов – 50–60. Им было приказано наступать днем и ночью, не считаясь ни с усталостью, ни с какими-либо помехами».

Противник пытался оказывать наступающей Красной армии сопротивление, контратаковал, минировал местность, взрывал мосты, бросал поперек дорог неисправные танки и грузовики. Тем не менее войскам всех трех фронтов удалось прорвать вражескую оборону на всем ее протяжении, преодолеть Рудные горы, овладеть Дрезденом и выйти на дальние подступы к Праге.

Советские солдаты во время отдыха Георгий Липскеров/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

После подписания в Реймсе 7 мая акта о безоговорочной капитуляции Германии вражеская группировка не сложила оружие, но стала усиленно пробиваться на запад. «Намерения Шернера заключались в том, чтобы драться с нами до последней возможности, а в критический момент ускользнуть от нас и капитулировать перед теми, с кем он не воевал», – отмечал Конев.

И если самому генерал-фельдмаршалу удалось пробиться к американцам (в конце мая они выдадут его СССР), то его войскам по большому счету это не удалось. 9 мая в 4 часа утра после стремительного 80-километрового марша 10-й гвардейский танковый корпус 4-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта первым ворвался в Прагу. Вскоре к городу подтянулись силы других фронтов. С взятием столицы пути отхода на запад для немцев были перерезаны.

«Чехи встречали нас великолепно, – вспоминал танкист Василий Москаленко. – Мальчишки подбегали к танкам, как будто на заказ, с ведрами холодной воды. Для нас она после марша была вроде меда. Подходили к каждому танку, угощали. В то время уже была сирень, и ее охапками раздавали каждому танкисту. Народ от мала до велика кричал от радости и хватал нас за руки. Целовались и обнимались».

Марш-бросок 63-й Челябинской танковой бригады на Прагу Государственный исторический музей Южного Урала/russiainphoto.ru

8 мая (9 мая по московскому времени) в пригороде Берлина Карлсхорсте был повторно подписан акт о капитуляции Германии, завершивший войну в Европе. Тем не менее боевые действия продолжались. Красная армия преследовала стремившиеся прорваться к западным союзникам разрозненные группы противника.

10 и 11 мая части 1-го и 2-го Украинских фронтов вошли в соприкосновение с американскими подразделениями в районе городов Хемниц, Пльзень и Карловы Вары. Им даже довелось совместно повоевать против немцев. У деревни Сливице советские войска при артиллерийской поддержке 3-й армии США разгромили блокированную чехословацкими партизанами группировку группенфюрера СС Карла Фридриха фон Пюклер-Бургхауса.

Бойцы танковой роты гвардии старшего лейтенанта Сотникова на трофейных немецких «Пантерах» в районе города Праги Sputnik Sputnik

В ходе Пражской наступательной операции Красная армия разгромила последнюю крупную немецкую группировку, взяв в плен свыше 850 тыс. военнослужащих, включая 60 генералов. Безвозвратные потери противника составили несколько десятков тысяч человек, советских – 11 тысяч.

В своих мемуарах «Сорок пятый» маршал Иван Конев писал: «Когда я бываю на Ольшанском кладбище в Праге, где покоится прах наших солдат и офицеров, погибших в дни Пражской операции, я с горестным чувством читаю на надгробьях украшенных цветами могил дату “9 мая”. В сущности, война уже кончилась, а эти люди погибли здесь, на пражских окраинах, когда вся наша страна уже праздновала победу, погибли в последних схватках с врагами, бесстрашно доводя до конца начатое дело».