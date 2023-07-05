Как Курская битва лишила нацистов шанса на победу во Второй мировой войне

Атака соединений 5-й танковой армии в районе Прохоровки.Иван Шагин/Sputnik
5 июля 1943 года под Курском началась одна из важнейших битв в истории Великой Отечественной войны. Именно здесь решалось, сможет ли Германия вернуть себе стратегическую инициативу в жестоком противостоянии с Советским Союзом, которую она потеряла после сталинградского фиаско.
Окружение 6-й армии Фридриха Паулюса в городе на Волге, и последовавшие вслед за этим поражения вермахта и его румынских, венгерских и итальянских союзников на Дону буквально обрушили германский фронт. Под возрастающим давлением советских войск нацисты откатились на сотни километров на запад.
Советские войска накануне сражения.Федор Левшин/Sputnik
Лишь к весне 1943 года немцы смогли стабилизировать фронт и даже отбить оставленные ими города Харьков и Белгород. В результате боевых действий образовался огромный выступ, который глубоко вдавался в расположение немецких войск. В скором времени он станет известен на весь мир как Курская дуга.
Сосредоточенные здесь советские войска угрожали флангам и тылам немецких групп армий «Центр» и «Юг». В свою очередь, и немцы в случае благоприятного развития событий могли сходящимися фланговыми ударами «срезать» выступ и поймать крупные силы Красной армии в ловушку.
Немецкие противотанковые САУ «Мардер III» на марше.Bundesarchiv
Именно в этом и заключался разработанный верховным главнокомандованием германских вооруженных сил наступательный план «Цитадель». В своем приказе от 15 апреля 1943 года оно отмечало: «Этому наступлению придается первостепенное значение. Оно должно завершиться быстрым и решающим успехом… На направлении главных ударов должны использоваться лучшие соединения, наилучшее оружие, лучшие командиры и большое количество боеприпасов. Победа под Курском должна стать сигналом для всего мира».
В общей сложности немецкая ударная группировка насчитывала свыше 900 тыс. человек, около 10 тысяч орудий и минометов, до 2700 танков и штурмовых орудий, около 2 тысяч самолетов. Это составило около 70 процентов танковых, до 30 моторизованных, более 20 процентов пехотных дивизий, а также свыше 65 процентов всех боевых самолетов, участвовавших в войне против СССР.
Не сидела без дела и Красная армия. К началу масштабной схватки в районе выступа она сосредоточила миллион триста тысяч солдат (еще 600 тысяч были в резерве), более 26,5 тысяч орудий и минометов, свыше 4,9 тысячи танков и самоходных артиллерийских установок, около 2,9 тысяч самолетов.
Добившись количественного преимущества над противником по всем показателям, советское военное командование, тем не менее, решило действовать от обороны. В докладе Сталину 8 апреля маршал Георгий Жуков сообщал: «Переход наших войск в наступление в ближайшие дни с целью упреждения противника считаю нецелесообразным. Лучше будет, если мы измотаем противника на нашей обороне, выбьем его танки, а затем, введя свежие резервы, переходом в общее наступление окончательно добьем основную группировку противника».
Советские войска создали на Курской дуге мощную оборону, включавшую восемь оборонительных полос и рубежей общей глубиной 250–300 км. Готовившиеся к отражению наступления войска массово насыщались артиллерией. Так, в полосе 13-й армии на один километр фронта приходилось свыше 90 артиллерийских орудий и минометов — ни в одной из предшествовавших оборонительных операций не было такой плотности артиллерии.
Советский минометный расчет.Федор Левшин/Sputnik
Успех германского наступления во многом зависел от внезапности первого удара. Однако советской разведке удалось вскрыть дату начала операции, и ранним утром 5 июля перед самым началом «Цитадели» советская артиллерия нанесла по вражеским позициям превентивный массированный удар.
«Немецко-фашистские части были застигнуты врасплох, — вспоминал командовавший тогда Центральным фронтом маршал Константин Рокоссовский. — Противник решил, что советская сторона сама перешла в наступление. Это, естественно, спутало его планы, внесло растерянность в ряды немецких солдат. Врагу потребовалось около двух часов, чтобы привести в порядок свои войска».
Вслед за этим две группировки немецких войск перешли в масштабное наступление на северный и южный фас Курской дуги. Они намеревались прорвать советскую оборону и соединиться в районе Курска, создав тем самым большой «мешок» для Красной армии.
Тяжелые немецкие танки Pz Kpfw VI «Тигр».Bundesarchiv
6. «Атакованные стальной лавиной, наши войска самоотверженно сражались, используя все средства поражения врага, — писал Рокоссовский. — Против танков применялись и 45-миллиметровые пушки. Броню «тигров» они пробить не могли. Стреляли с близкого расстояния по гусеницам. Саперы и пехотинцы под ураганным огнем подбирались к остановившимся вражеским машинам, подкладывали под них мины, забрасывали гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Стрелковые подразделения в это время своим огнем отсекали следовавшую за танками пехоту и контратаками истребляли ее».
Столкнувшись с ожесточенным сопротивлением советских войск на северном фасе, немцы смогли продвинуться всего лишь на 6-8 км. К 12 июля противник полностью исчерпал здесь свой наступательный потенциал и перешел к обороне.
Расчет советского противотанкового ружья во время боев на Курской дуге.Наталья Боде/Sputnik
Дела у действовавшей на южном фасе Курской дуги ударной группировки немцев шли немного лучше. «Первые оборонительные позиции противника были прорваны относительно легко, взято несколько населенных пунктов, — вспоминал военнослужащий гренадерской моторизованной дивизии «Великая Германия» Курт Гетцшманн. — Уже на второй день сопротивление русских усиливается. В особенности много проблем доставляют советские противотанковые орудия».
Неся огромные потери, немецкие войска так и не смогли прорвать советскую оборону и выйти на оперативный простор. Тогда вместо того, чтобы пробиваться к Курску через город Обоянь, они пошли кружным путем через деревню Прохоровка. Навстречу наступающему на этом направлении 2-му танковому корпусу СС были брошены 5-я гвардейская и 5-я танковая армии. Первоначально советское командование не планировало вводить их в бой в оборонительной фазе сражения.
Бои на Курской дуге.Аркадий Шайхет/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
12 июля в районе Прохоровки развернулось масштабное танковое сражение, в котором с обеих сторон приняло участие больше тысячи единиц бронетехники. «Это нельзя описать словами, вокруг все горело: техника, земля, люди… — вспоминал очевидец сражения летчик Яков Шейнкман. — Сплошной огонь. Мы садились на своих ПО-2 (У-2) возле КП танковых бригад ведущих бой, рядом с местом сражения, перебежками под разрывами бежали на командный пункт, передавали секретный пакет, и снова взлетали над "морем огня". После каждого вылета механики заделывали десятки дыр в плоскостях. Прохоровка — это самое страшное, что я видел на войне».
К исходу дня на поле боя осталось гореть четыре сотни танков, но ни одна сторона так и не достигла преимущества.
Разрушенная в ходе боев военная техника.Иван Шагин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Тем не менее, к этому времени стало очевидно, что операция «Цитадель» провалилась. Уже 12 июля в контрнаступление перешли войска Западного и Брянского фронтов, 15 июля — войска Центрального фронта.
В ходе последовавшего за этим наступления советские войска продвинулись на запад на 150 км. 5 августа они освободили города Орел и Белгород, в честь чего впервые в Москве был дан салют. 23 августа Красная армия вошла в Харьков. Этим событием и завершилось масштабное сражение.
Немецкая пехота около Прохоровки.Bundesarchiv
За полтора месяца боев потери советских войск составили более 800 тысяч человек, 255 тысяч из которых — убитыми и пропавшими без вести. Немцы потеряли от 400 до 500 тысяч.
«Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в людях и технике на долгое время были выведены из строя, — писал генерал Гейнц Гудериан. — Их своевременное восстановление для ведения оборонительных действий на Восточном фронте, а также для организации обороны на западе на случай десанта, который союзники грозились высадить следующей весной, было поставлено под вопрос. Само собой разумеется, русские поспешили использовать свой успех. И уже больше на Восточном фронте не было спокойных дней».
Обескровленный противник был вынужден забыть о проведении крупных наступательных операций и перешел к обороне на всей протяженности советско-германского фронта. В то же время Красная армия прочно взяла стратегическую инициативу в свои руки и не выпускала ее до самого завершения Великой Отечественной войны.
Советские танкисты у подбитого гитлеровского танка «Тигр» на Курской дуге.Наталья Боде/Sputnik