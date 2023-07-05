Как Курская битва лишила нацистов шанса на победу во Второй мировой войне

Вплоть до Курской битвы немцы были уверены, что советские войска могут успешно наступать только зимой.

5 июля 1943 года под Курском началась одна из важнейших битв в истории Великой Отечественной войны. Именно здесь решалось, сможет ли Германия вернуть себе стратегическую инициативу в жестоком противостоянии с Советским Союзом, которую она потеряла после сталинградского фиаско.

Окружение 6-й армии Фридриха Паулюса в городе на Волге, и последовавшие вслед за этим поражения вермахта и его румынских, венгерских и итальянских союзников на Дону буквально обрушили германский фронт. Под возрастающим давлением советских войск нацисты откатились на сотни километров на запад.

Советские войска накануне сражения. Федор Левшин/Sputnik Федор Левшин/Sputnik

Лишь к весне 1943 года немцы смогли стабилизировать фронт и даже отбить оставленные ими города Харьков и Белгород. В результате боевых действий образовался огромный выступ, который глубоко вдавался в расположение немецких войск. В скором времени он станет известен на весь мир как Курская дуга.

Сосредоточенные здесь советские войска угрожали флангам и тылам немецких групп армий «Центр» и «Юг». В свою очередь, и немцы в случае благоприятного развития событий могли сходящимися фланговыми ударами «срезать» выступ и поймать крупные силы Красной армии в ловушку.

Немецкие противотанковые САУ «Мардер III» на марше. Bundesarchiv Bundesarchiv

Именно в этом и заключался разработанный верховным главнокомандованием германских вооруженных сил наступательный план «Цитадель». В своем приказе от 15 апреля 1943 года оно отмечало: «Этому наступлению придается первостепенное значение. Оно должно завершиться быстрым и решающим успехом… На направлении главных ударов должны использоваться лучшие соединения, наилучшее оружие, лучшие командиры и большое количество боеприпасов. Победа под Курском должна стать сигналом для всего мира».

В общей сложности немецкая ударная группировка насчитывала свыше 900 тыс. человек, около 10 тысяч орудий и минометов, до 2700 танков и штурмовых орудий, около 2 тысяч самолетов. Это составило около 70 процентов танковых, до 30 моторизованных, более 20 процентов пехотных дивизий, а также свыше 65 процентов всех боевых самолетов, участвовавших в войне против СССР.

Alexpl (CC BY-SA 3.0) Alexpl (CC BY-SA 3.0)

Не сидела без дела и Красная армия. К началу масштабной схватки в районе выступа она сосредоточила миллион триста тысяч солдат (еще 600 тысяч были в резерве), более 26,5 тысяч орудий и минометов, свыше 4,9 тысячи танков и самоходных артиллерийских установок, около 2,9 тысяч самолетов.

Добившись количественного преимущества над противником по всем показателям, советское военное командование, тем не менее, решило действовать от обороны. В докладе Сталину 8 апреля маршал Георгий Жуков сообщал: «Переход наших войск в наступление в ближайшие дни с целью упреждения противника считаю нецелесообразным. Лучше будет, если мы измотаем противника на нашей обороне, выбьем его танки, а затем, введя свежие резервы, переходом в общее наступление окончательно добьем основную группировку противника».

Советские войска создали на Курской дуге мощную оборону, включавшую восемь оборонительных полос и рубежей общей глубиной 250–300 км. Готовившиеся к отражению наступления войска массово насыщались артиллерией. Так, в полосе 13-й армии на один километр фронта приходилось свыше 90 артиллерийских орудий и минометов — ни в одной из предшествовавших оборонительных операций не было такой плотности артиллерии.

Советский минометный расчет. Федор Левшин/Sputnik Федор Левшин/Sputnik

Успех германского наступления во многом зависел от внезапности первого удара. Однако советской разведке удалось вскрыть дату начала операции, и ранним утром 5 июля перед самым началом «Цитадели» советская артиллерия нанесла по вражеским позициям превентивный массированный удар.

«Немецко-фашистские части были застигнуты врасплох, — вспоминал командовавший тогда Центральным фронтом маршал Константин Рокоссовский. — Противник решил, что советская сторона сама перешла в наступление. Это, естественно, спутало его планы, внесло растерянность в ряды немецких солдат. Врагу потребовалось около двух часов, чтобы привести в порядок свои войска».

Вслед за этим две группировки немецких войск перешли в масштабное наступление на северный и южный фас Курской дуги. Они намеревались прорвать советскую оборону и соединиться в районе Курска, создав тем самым большой «мешок» для Красной армии.

Тяжелые немецкие танки Pz Kpfw VI «Тигр». Bundesarchiv Bundesarchiv

6. «Атакованные стальной лавиной, наши войска самоотверженно сражались, используя все средства поражения врага, — писал Рокоссовский. — Против танков применялись и 45-миллиметровые пушки. Броню «тигров» они пробить не могли. Стреляли с близкого расстояния по гусеницам. Саперы и пехотинцы под ураганным огнем подбирались к остановившимся вражеским машинам, подкладывали под них мины, забрасывали гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Стрелковые подразделения в это время своим огнем отсекали следовавшую за танками пехоту и контратаками истребляли ее».

Столкнувшись с ожесточенным сопротивлением советских войск на северном фасе, немцы смогли продвинуться всего лишь на 6-8 км. К 12 июля противник полностью исчерпал здесь свой наступательный потенциал и перешел к обороне.

Расчет советского противотанкового ружья во время боев на Курской дуге. Наталья Боде/Sputnik Наталья Боде/Sputnik

Дела у действовавшей на южном фасе Курской дуги ударной группировки немцев шли немного лучше. «Первые оборонительные позиции противника были прорваны относительно легко, взято несколько населенных пунктов, — вспоминал военнослужащий гренадерской моторизованной дивизии «Великая Германия» Курт Гетцшманн. — Уже на второй день сопротивление русских усиливается. В особенности много проблем доставляют советские противотанковые орудия».

Неся огромные потери, немецкие войска так и не смогли прорвать советскую оборону и выйти на оперативный простор. Тогда вместо того, чтобы пробиваться к Курску через город Обоянь, они пошли кружным путем через деревню Прохоровка. Навстречу наступающему на этом направлении 2-му танковому корпусу СС были брошены 5-я гвардейская и 5-я танковая армии. Первоначально советское командование не планировало вводить их в бой в оборонительной фазе сражения.

Бои на Курской дуге. Аркадий Шайхет/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

12 июля в районе Прохоровки развернулось масштабное танковое сражение, в котором с обеих сторон приняло участие больше тысячи единиц бронетехники. «Это нельзя описать словами, вокруг все горело: техника, земля, люди… — вспоминал очевидец сражения летчик Яков Шейнкман. — Сплошной огонь. Мы садились на своих ПО-2 (У-2) возле КП танковых бригад ведущих бой, рядом с местом сражения, перебежками под разрывами бежали на командный пункт, передавали секретный пакет, и снова взлетали над "морем огня". После каждого вылета механики заделывали десятки дыр в плоскостях. Прохоровка — это самое страшное, что я видел на войне».

К исходу дня на поле боя осталось гореть четыре сотни танков, но ни одна сторона так и не достигла преимущества.

Разрушенная в ходе боев военная техника. Иван Шагин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Тем не менее, к этому времени стало очевидно, что операция «Цитадель» провалилась. Уже 12 июля в контрнаступление перешли войска Западного и Брянского фронтов, 15 июля — войска Центрального фронта.

В ходе последовавшего за этим наступления советские войска продвинулись на запад на 150 км. 5 августа они освободили города Орел и Белгород, в честь чего впервые в Москве был дан салют. 23 августа Красная армия вошла в Харьков. Этим событием и завершилось масштабное сражение.

Немецкая пехота около Прохоровки. Bundesarchiv Bundesarchiv

За полтора месяца боев потери советских войск составили более 800 тысяч человек, 255 тысяч из которых — убитыми и пропавшими без вести. Немцы потеряли от 400 до 500 тысяч.

«Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в людях и технике на долгое время были выведены из строя, — писал генерал Гейнц Гудериан. — Их своевременное восстановление для ведения оборонительных действий на Восточном фронте, а также для организации обороны на западе на случай десанта, который союзники грозились высадить следующей весной, было поставлено под вопрос. Само собой разумеется, русские поспешили использовать свой успех. И уже больше на Восточном фронте не было спокойных дней».

Обескровленный противник был вынужден забыть о проведении крупных наступательных операций и перешел к обороне на всей протяженности советско-германского фронта. В то же время Красная армия прочно взяла стратегическую инициативу в свои руки и не выпускала ее до самого завершения Великой Отечественной войны.