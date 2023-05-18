5 выдающихся партизанских командиров Великой Отечественной

Они освобождали огромные территории в тылу врага, охотились за высокопоставленными немецкими офицерами и даже обнаружили секретный бункер Гитлера в СССР.

1. Федор Павловский

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Одним из первых партизанских командиров в период войны стал проживавший на юге Белоруссии Федор Павловский. Бывший военный, ставший чиновником, он в начале июля 1941 года организовал здесь партизанский отряд «Красный Октябрь».

Бойцы отряда неустанно терзали неприятеля, не боясь порой предпринимать против него дерзкие операции. Одной из наиболее известных из них стало уничтожение штаба немецкого соединения в селе Глуша, которое партизаны осуществили совместно с частью Красной армии.

«Еще засветло партизаны под видом местных крестьян пробрались в Глушу, – вспоминал один из руководителей партизанского движения в Белоруссии Петр Калинин. – Когда стемнело, они первыми открыли из засады огонь по немецким часовым. В окна школы, где ночевали гитлеровцы, полетели гранаты. Это был сигнал для общей атаки. Почти одновременно в село ворвались с одной стороны красноармейцы, с другой – партизаны во главе с Ф. И. Павловским… Вражеские офицеры и солдаты, полураздетые, выскакивали из домов и тут же попадали под огонь наших бойцов. Лишь немногим из них удалось спастись бегством».

Федор Павловский продолжал руководить различными партизанскими формированиями на территории Белоруссии вплоть до ее полного освобождения летом 1944 года. После этого он был отозван в Москву и зачислен в запас.

2. Александр Герман

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Летом 1942 года разведчик Александр Герман возглавил 3-ю Ленинградскую партизанскую бригаду, действовавшую на северо-западе Советского Союза. Незаурядный командир и талантливый организатор, он быстро увеличил численность своего формирования в 16 раз – с 150 до 2300 человек.

Вплоть до осени 1943 года партизаны Германа уничтожили 9,5 тыс. немецких солдат, организовали 44 крушения эшелонов с техникой, взорвали 31 железнодорожный мост, разгромили 17 гарнизонов и около 70 волостных управлений противника.

В ночь с 5 на 6 сентября 1943 года в ходе карательной экспедиции бригада была окружена немцами в районе деревни Житница недалеко от Пскова. Партизаны отказались сдаться и, несмотря на численный перевес противника, приняли бой.

Дважды раненный Александр Герман сумел вывести партизан из окружения. Третье полученное в ходе ожесточенного боя ранение оказалось для него смертельным.

3. Михаил Дука

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«В бою Михаил Дука был тверд, смел и всегда уверен в победе. Быть может, именно эта безграничная вера в победу, в правоту нашего дела помогала ему совершать дерзкие налеты и диверсии, в трудный час выводить отряд, а потом и бригаду, из самых сложных положений. Он верил нам – партизанам. И мы безгранично доверяли ему», – так о командире Брянской партизанской бригады писал один из ее бойцов Федор Костин.

На боевом счету возглавляемого Михаилом Дукой формирования тысячи уничтоженных солдат и офицеров противника, сотни пленных, 17 разгромленных вражеских гарнизонов, около 100 пущенных под откос эшелонов с боеприпасами, горючим и продовольствием, 57 взорванных железнодорожных и шоссейных мостов, более 500 уничтоженных автомашин и даже один сбитый самолет.

В 1944 году Дуку перевели в действующую армию. 24 апреля 1945 года ему доверили командование 82-й гвардейской стрелковой дивизией, вместе с которой он участвовал в битве за Берлин.

Командовавший 8-й гвардейской армией Василий Чуйков вспоминал, как бывший партизан вдохновил своих солдат на форсирование реки Шпрее: «Когда разведчики, которым предстояло преодолеть водный рубеж вплавь, немного оробели, Дука сбросил с себя китель, разулся и первым бросился в реку. Холодная весенняя вода не остановила его. Подплыв к противоположному берегу, он отцепил там две лодки и перегнал их на наш берег. Разведчики поспешили за командиром. Вскоре вся дивизия – кто на лодках, кто вплавь – форсировала реку».

На Параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года дослужившемуся до звания генерал-майора Михаилу Дуке было доверено нести символический ключ от поверженной столицы нацистской Германии.

4. Сидор Ковпак

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Когда немецкая армия вторглась в пределы Советского Союза, ветерану Первой мировой и Гражданской войн Сидору Ковпаку шел уже 55-й год. Несмотря на это, он вновь взялся за оружие, став в итоге одним из самых известных деятелей партизанского движения на Украине.

В сентябре 1941 года Ковпак возглавил небольшой партизанский отряд численностью чуть больше десяти человек, скрывавшийся в Спадщанском лесу вблизи города Путивль на северо-востоке Украины. Всего за полгода Путивльский отряд Ковпака вырос до Сумского партизанского соединения численностью 1,5 тыс. бойцов.

Летом 1943 года соединению Ковпака было поручено совершить масштабный рейд по территории Западной Украины, получивший в дальнейшем известность как «Карпатский рейд». В течение трех месяцев партизаны преодолели 2000 км по тылам противника, разгромив до 17 немецких гарнизонов, пустив под откос 19 эшелонов, уничтожив 51 склад и 52 моста, а также выведя из строя ряд электростанций и нефтяных промыслов.

«Наше появление на подходах к Днестру было для немцев настолько неожиданным, что они приняли партизан за десантников, сброшенных на парашютах, – вспоминал Сидор Артемьевич. – По дорогам заметались на машинах отряды жандармерии. Один такой отряд наскочил на нас у города Скалат. Мы стояли тут на дневке, расположившись на опушке леса. Решив, что перед ними небольшой отряд советских десантников, немецкие жандармы развернулись в цепи и пошли в “психическую” атаку на партизанское соединение, насчитывавшее около двух тысяч бойцов. Мы подпустили этих молодчиков на такое расстояние, что могли позабавиться при виде того, как быстро изменилось выражение их лиц, когда вдруг ожила вся опушка леса, навстречу врагу поднялась лавина партизан... Жандармов как ветром сдуло».

В конце 1943 года Дед, как прозвали Ковпака партизаны, был вынужден из-за болезни передать командование своему заместителю Петру Вершигоре и отбыть на контролируемую Красной армией территорию. В честь своего бывшего командира Сумское партизанское соединение было вскоре переименовано в 1-ю Украинскую партизанскую дивизию имени дважды Героя Советского Союза С. А. Ковпака.

5. Дмитрий Медведев

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В августе 1941 года опытный сотрудник органов госбезопасности Дмитрий Медведев возглавил оперативную группу «Митя», действовавшую на территории Смоленской, Брянской и Могилевской областей. Здесь он не только провел около 50 крупных операций, но и создал возможности для появления так называемого партизанского края – обширной освобожденной территории в тылу врага, прочно удерживаемой партизанами.

С июня 1942 года Медведев стал бессменным командиром партизанского отряда особого назначения «Победители», заброшенного на территорию Западной Украины. В состав формирования вошли бойцы отдельной мотострелковой бригады особого назначения, а также испанцы-антифашисты, обосновавшиеся в СССР после поражения республики в Гражданской войне в Испании.

Помимо уничтожения живой силы и объектов военной инфраструктуры противника партизаны Медведева охотились на высокопоставленных нацистских чиновников и генералов вермахта (на счету «Победителей» 11 таких персон). В декабре 1942 года группа бойцов отряда под руководством разведчика Николая Кузнецова, организовав успешную засаду на офицеров немецкого штаба, выяснила расположение ставки Гитлера на Восточном фронте – бункер «Вервольф» находился недалеко от города Винница на Центральной Украине.

В начале 1944 года «Победители» оказали помощь наступающим частям Красной армии в масштабной битве за правобережную Украину, а в октябре того же года отряд был расформирован. После победы Дмитрий Медведев был направлен в Литву, где его богатейший опыт пригодился в борьбе с местными противниками советской власти, известными как «лесные братья».