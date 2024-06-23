Что такое Сабантуй и почему его празднуют по всей России? (ФОТО)

Девушки в национальных костюмах встречают гостей хлебом с солью и чак-чаком перед официальном открытием праздника Сабантуй в Казани.

На главном татарском народном празднике борются на поясах, устраивают конные скачки и бои мешками на бревне.

Sefa Karacan/Anadolu Agency Sefa Karacan/Anadolu Agency

Татары – второй по численности народ России после русских (4,7 млн человек). Большая их часть проживает в Татарстане и Башкирии, а также в Сибири. Но где бы они ни жили, каждое лето татары отмечают Сабантуй, дословно — «праздник плуга».

Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Этот день означает окончание весенних полевых работ. В древности во время Сабантуя молодежь знакомилась и выбирала себе пару.

Alexey Nasyrov/Anadolu Agency/Getty Images Alexey Nasyrov/Anadolu Agency/Getty Images

Сабантуй условно состоит из трех частей: начинается он с древних обрядов, затем проходят соревнования по традиционным видам спорта (борьба на поясах куреш, конные скачки, прыжки), а заканчивается гуляниями.

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По традиции, на Сабантуе принято дарить вышитые национальными узорами полотенца и угощать вареными яйцами. На подарки победителям состязаний собирают со всех семей, кто сколько даст. Как правило, на Сабантуе еще и награждают работников сельского хозяйства.

Alexey Nasyrov/Anadolu Agency/Getty Images Alexey Nasyrov/Anadolu Agency/Getty Images

А еще Сабантуй знаменит своими народными забавами. Вот, например: бег с коромыслом, битье горшков, бег с яйцом в ложке, бой мешками на бревне.

Артем Геодакян/TASS Артем Геодакян/TASS

Весь день гости пробуют татарские национальные блюда — треугольные пирожки эчпочмаки, круглые пирожки элеши, медовое печенье чак-чак, пончики баурсаки и душистый чай.

Артем Геодакян/TASS Артем Геодакян/TASS

В каждом населенном пункте устанавливают свои даты, которые также меняются от года к году. Как правило, праздник выпадает на середину июня-начало июля. Главный Сабантуй проходит в столице Татарстана Казани. Кроме того, в других регионах также проходят большие праздники — Федеральный Сабантуй и Всероссийский сельский Сабантуй, которые каждый год меняют площадку.