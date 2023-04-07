Чем знаменито метро Казани?

Погрузиться в культуру и традиции Татарстана можно в прямом смысле слова. Достаточно просто спуститься в метро.

1. Самое новое метро России

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Метро в Казани, столице Татарстана, небольшое, но очень колоритное. Казанский метрополитен – один из семи действующих в России. Кроме него метро есть в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Новосибирске и Екатеринбурге. Пока что это единственный метрополитен, открытый после распада СССР.

Проект подземного транспорта в Казани разрабатывался с конца 1980-х, и начало строительства пришлось на тяжелые 1990-е, когда в стране был экономический кризис. Тем не менее метро все же достроили.

Открыли метро в 2005 году, и это было приурочено к празднованию 1000-летия Казани.

На сегодняшний день подземка состоит из одной линии протяженностью почти 17 км. Всего на ней расположено 11 станций.

Ежедневно она перевозит около 100 тыс. пассажиров. В 2020 году началось строительство второй линии Казанского метрополитена. По планам она будет состоять из четырех станций, а ее протяженность составит 5,7 км. Открытие запланировано на 2027 год.

2. Станции объявляют на трех языках

Пассажиры на станции «Дубравная» Казанского метрополитена Максим Боговид/Sputnik Максим Боговид/Sputnik

Во многих метрополитенах России станции объявляют на русском и английском. А вот в Казани, кроме того, станции объявляют еще и на татарском языке, который в Республике Татарстан имеет статус государственного наряду с русским. На татарском языке объявления звучат женским голосом, а на русском и английском – мужским.

В 2021 году в метро можно было прокатиться и на брендированном поезде, посвященном языкам народов России, и выучить несколько фраз на татарском, марийском, чувашском, мордовском, удмуртском.

3. Кремль под землей

Пресс-служба мэрии Казани Пресс-служба мэрии Казани

Белокаменный кремль – это одна из главных достопримечательностей Казани. А увидеть его можно не только наверху, но и в метро. Станция «Кремлевская», которая находится неподалеку от Казанского кремля, это настоящий подземный дворец. Ее стены напоминают кладку кремля, а на платформе установлены мини-копии кремлевских башен, мечетей и «падающей» башни Сююмбике.

4. Восточная сказка в метро

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Потолок станции «Кремлевская» украшен восточными орнаментами с мифическим драконом Зилантом – символом Казани, который остался здесь еще со времен существования Казанского ханства (подробнее об этом периоде мы писали здесь). Этот же дракон «охраняет» вход на станцию – его фигуру разместили прямо рядом с буквом М на улице.

Кстати, одна из станций второй линии будет называться «Зилант». По проекту оформление станции будет напоминать чешуйки дракона.

А другая строящаяся станция, «Тулпар», названа в честь сказочного крылатого коня, образ которого есть во многих тюркских легендах.

Мозаики на станции «Площадь Габдуллы Тукая» Nord794ub (CC BY-SA 4.0) Nord794ub (CC BY-SA 4.0)

Сказочную тематику можно увидеть и на станции «Площадь Тукая», названной в честь татарского поэта Габдуллы Тукая. Она отделана белым и зеленым мрамором и украшена изображениями героев татарских рассказов.

5. Нет интервальных часов

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Казанское метро – единственное в России, где вы не увидите на станциях часов, которые показывают, когда ушел предыдущий поезд. Интервалы между поездами составляют 5–6 минут даже в часы пик.

6. Автоматизированное метро

Пассажиры на станции «Дубравная» Казанского метрополитена Максим Боговид/Sputnik Максим Боговид/Sputnik

Несмотря на небольшие размеры, метро в Казани очень современное. В Казанском метрополитене используют автоматизированные системы, которые позволяют управлять поездом без участия человека. Тем не менее машинисты в поездах обязательно присутствуют, чтобы контролировать автоматику. Кроме того, в Казани планируют начать тестирование и полностью беспилотных поездов.

7. Жетон действует один день

Казанский метрополитен (CC BY-SA 3.0) Казанский метрополитен (CC BY-SA 3.0)

Проезд в казанском метро можно оплатить транспортной или кредитной картой. А еще здесь есть бесконтактные смарт-жетоны, внутри которых спрятан чип. И такой жетон действует всего один день. Себестоимость такого технологичного жетона выше, чем цена поездки, и таким образом руководство метрополитена ограничивает количество жетонов в одних руках. А для тех, кто хочет забрать жетон в качестве сувенира, есть и подарочные разноцветные жетоны без чипа.

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