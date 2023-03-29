Кто такие сибирские татары?

Алтайский край. Девушки в национальных татарских костюмах во время национального татарского праздника XXV Алтайский сабантуй на территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»

Татары – это один из коренных народов Сибири. Они живут там со времен Золотой Орды.

Татары – это второй по численности народ России после русских (4,7 млн человек). Большая часть татар живет в Республике Татарстан в Поволжье и соседних областях, однако около полумиллиона человек – это коренные сибиряки.

Как татары оказались в Сибири?

На огромных сибирских территориях наряду с русскими живут разные коренные этносы, и многие из них тюркские. Предками сибирских татар были разные тюркские племена Сибирского ханства. Оно возникло на осколках Золотой Орды и исчезло в XVI веке с приходом русских.

Сибирские татарки Енисейской и Томской губерний Общественное достояние Общественное достояние

Жители Сибирского ханства называли себя не татарами, а «нугай», «курдак», «кыпчак» (подробнее об этом здесь). Государственной религией у них был ислам, как и у большинства всех татар.

Празднование Cабантуя в деревне Черная Речка в Томской области Таисия Воронцова/TASS Таисия Воронцова/TASS

Свои поселения сибирские татары называли аулами и юртами. Так, деревня Юрты-Константиновы значит просто «дом Константиновых», а Аул-Бергуль – это деревня на берегу озера Бергуль. Такие названия можно найти в Тюменской, Омской, Томской, Новосибирской, Курганской и Кемеровской областях. От русских поселений их отличает разве что мечеть, а не православный храм, и множество домов, покрашенных в зеленый цвет, традиционный для ислама.

Борьба на поясах, или борьба куреш, во время национального татарского праздника XXV Алтайский сабантуй Кирилл Кухмарь/TASS Кирилл Кухмарь/TASS

А вот татарами изначально себя называли жители только Казанского ханства, возникшего в Поволжье также при распаде Золотой Орды и присоединенного к России в XVI веке. В итоге татарами русские стали называть многие тюркские народы, которые жили в Российской империи. Кумыков называли кавказскими татарами, алтайцев – алтайскими татарами, а жителей Западной Сибири – сибирскими татарами.

Как говорят сибирские татары?

Язык сибирских татар – это предмет дискуссий в научной среде. Большая часть лингвистов считают его диалектом татарского языка, но есть и ученые, которые выделяют его в отдельный язык.

Участницы творческих коллективов выступают во время праздника Сабантуй вблизи деревни Юрт-Ора Новосибирской области Александр Кряжев/Sputnik Александр Кряжев/Sputnik

Институт языкознания Российской академии наук определяет сибирскотатарский язык как «совокупность диалектов, распространенных в Западной и Южной Сибири и объединяемых в три группы: тоболо-иртышскую, барабинскую и томскую». Внутри этих групп также есть множество говоров. Из-за удаленности населенных пунктов друг от друга все эти говоры и диалекты формировались обособленно.

Читать и писать поголовно всех жителей страны стали обучать лишь в советские годы, и сибирские татары изучали в школе именно казанский татарский язык (наряду с русским, конечно же).

Татарские блюда. Деревня Юрт-Ора в Новосибирской области Александр Кряжев/Sputnik Александр Кряжев/Sputnik

Так что на сегодняшний день найти носителей старого сибирскотатарского можно, пожалуй, лишь в каких-то очень труднодоступных селениях. На слух будет казаться, что сибирские татары цокают.

Вот примеры разницы в словах. Слово «деревня» на языке сибирских татар «аыл», а на татарском – «авыл». Чай – «цэй» и «чэй». Красный – «кысыл» и «кызыл».

Во что верят сибирские татары?

Сибирские татары, как и волжские, преимущественно мусульмане-сунниты. Однако у них есть не только религиозные, но и народные праздники, посвященных культу природы.

На татарском празднике Сабантуй в Омске Дмитрий Феоктистов/TASS Дмитрий Феоктистов/TASS

Так, сибирские татары отмечают праздник наступления весны Амаль, или Эмэл (более известное название – Навруз). Он приходится на день весеннего равноденствия 21 марта.

У некоторых сибирских татар, которые живут по берегам рек, сохранились весенние «проводы льда». Они делают маленькую куклу, сажают ее в лодочку и пускают по течению.

Ембаево, Тюменская область Алексей Щукин/TASS Алексей Щукин/TASS

Есть у них и главный праздник года, который отмечают все татары, Сабантуй – «праздник плуга».

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