Кто такие сибирские татары?

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Анна Сорокина
Алтайский край. Девушки в национальных татарских костюмах во время национального татарского праздника XXV Алтайский сабантуй на территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»

Алтайский край. Девушки в национальных татарских костюмах во время национального татарского праздника XXV Алтайский сабантуй на территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»

Кирилл Кухмарь/TASS
Татары – это один из коренных народов Сибири. Они живут там со времен Золотой Орды.

Татары – это второй по численности народ России после русских (4,7 млн человек). Большая часть татар живет в Республике Татарстан в Поволжье и соседних областях, однако около полумиллиона человек – это коренные сибиряки. 

Как татары оказались в Сибири?

На огромных сибирских территориях наряду с русскими живут разные коренные этносы, и многие из них тюркские. Предками сибирских татар были разные тюркские племена Сибирского ханства. Оно возникло на осколках Золотой Орды и исчезло в XVI веке с приходом русских. 

Сибирские татарки Енисейской и Томской губерний

Сибирские татарки Енисейской и Томской губерний

Общественное достояние

Жители Сибирского ханства называли себя не татарами, а «нугай», «курдак», «кыпчак» (подробнее об этом здесь). Государственной религией у них был ислам, как и у большинства всех татар. 

Празднование Cабантуя в деревне Черная Речка в Томской области

Празднование Cабантуя в деревне Черная Речка в Томской области

Таисия Воронцова/TASS

Свои поселения сибирские татары называли аулами и юртами. Так, деревня Юрты-Константиновы значит просто «дом Константиновых», а Аул-Бергуль – это деревня на берегу озера Бергуль. Такие названия можно найти в Тюменской, Омской, Томской, Новосибирской, Курганской и Кемеровской областях. От русских поселений их отличает разве что мечеть, а не православный храм, и множество домов, покрашенных в зеленый цвет, традиционный для ислама. 

Борьба на поясах, или борьба куреш, во время национального татарского праздника XXV Алтайский сабантуй

Борьба на поясах, или борьба куреш, во время национального татарского праздника XXV Алтайский сабантуй

Кирилл Кухмарь/TASS

А вот татарами изначально себя называли жители только Казанского ханства, возникшего в Поволжье также при распаде Золотой Орды и присоединенного к России в XVI веке. В итоге татарами русские стали называть многие тюркские народы, которые жили в Российской империи. Кумыков называли кавказскими татарами, алтайцев – алтайскими татарами, а жителей Западной Сибири – сибирскими татарами. 

Как говорят сибирские татары?

Язык сибирских татар – это предмет дискуссий в научной среде. Большая часть лингвистов считают его диалектом татарского языка, но есть и ученые, которые выделяют его в отдельный язык. 

Участницы творческих коллективов выступают во время праздника Сабантуй вблизи деревни Юрт-Ора Новосибирской области

Участницы творческих коллективов выступают во время праздника Сабантуй вблизи деревни Юрт-Ора Новосибирской области

Александр Кряжев/Sputnik

Институт языкознания Российской академии наук определяет сибирскотатарский язык как «совокупность диалектов, распространенных в Западной и Южной Сибири и объединяемых в три группы: тоболо-иртышскую, барабинскую и томскую». Внутри этих групп также есть множество говоров. Из-за удаленности населенных пунктов друг от друга все эти говоры и диалекты формировались обособленно. 

Читать и писать поголовно всех жителей страны стали обучать лишь в советские годы, и сибирские татары изучали в школе именно казанский татарский язык (наряду с русским, конечно же). 

Татарские блюда. Деревня Юрт-Ора в Новосибирской области

Татарские блюда. Деревня Юрт-Ора в Новосибирской области

Александр Кряжев/Sputnik

Так что на сегодняшний день найти носителей старого сибирскотатарского можно, пожалуй, лишь в каких-то очень труднодоступных селениях. На слух будет казаться, что сибирские татары цокают. 

Вот примеры разницы в словах. Слово «деревня» на языке сибирских татар «аыл», а на татарском – «авыл». Чай – «цэй» и «чэй». Красный – «кысыл» и «кызыл».

Во что верят сибирские татары?

Сибирские татары, как и волжские, преимущественно мусульмане-сунниты. Однако у них есть не только религиозные, но и народные праздники, посвященных культу природы. 

На татарском празднике Сабантуй в Омске

На татарском празднике Сабантуй в Омске

Дмитрий Феоктистов/TASS

Так, сибирские татары отмечают праздник наступления весны Амаль, или Эмэл (более известное название – Навруз). Он приходится на день весеннего равноденствия 21 марта.

У некоторых сибирских татар, которые живут по берегам рек, сохранились весенние «проводы льда». Они делают маленькую куклу, сажают ее в лодочку и пускают по течению. 

Ембаево, Тюменская область

Ембаево, Тюменская область

Алексей Щукин/TASS

Есть у них и главный праздник года, который отмечают все татары, Сабантуй – «праздник плуга».

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