Что зашифровано в чувашской вышивке? (ФОТО)

Чебоксары. 10 августа 1982 г. Вышивальщицы фабрики «Паха тере» Владимир Войтенко/TASS Владимир Войтенко/TASS

Край ста тысяч вышивок – так романтично и абсолютно справедливо называют Республику Чувашия в Поволжье. Действительно, разных узоров и швов здесь огромное количество в каждом районе (только посмотрите на вышитую карту Чувашии), местные жители даже говорят, что для Чувашии вышивка – как футбол для Бразилии. Она буквально определяет культурный код народа.

Чувашская вышивка – это математика

Еще каких-то сто лет назад (а кое-где и до середины XX века) чуваши всегда носили традиционные народные костюмы, а не только по праздникам, как сейчас. Вышивкой было принято украшать именно женские рубахи, передники и головные уборы (палантины под названием «сурпаны» и широкие ленты «масмаки»). Ведь чуваши считали вышивку оберегом от темных сил, а оберегать нужно было в первую очередь женщину, дающую другую жизнь.

Свадьба тракториста. Чувашская АССР, 1937 г. Макс Альперт/Sputnik Макс Альперт/Sputnik

Первое, что бросается в глаза – ручная вышивка очень похожа на машинную, настолько тонки и аккуратны стежки на тонком холсте. Чтобы их сделать, нужно было уметь считать, так как каждый элемент занимал определенное количество клеток на ткани (две влево, три вправо, потом два стежка назад. Все это нужно было держать в голове для каждого узора). А только одних швов известно более 30! Так что вышивка была не веселыми посиделками в компании подруг, а настоящей математической задачей. Особой концентрации требовала двусторонняя вышивка, которая выглядела филигранно и с изнанки.

Театрализованное представление «Чувашская свадьба» на территории этнографического комплекса «Чуваш Керем» в деревне Малый Сундырь Марина Круглякова/TASS Марина Круглякова/TASS

«Женщина вышивала до замужества много заготовок, а потом нашивала на одежду, ведь в семье у нее времени особо не было, – рассказывает заведующая Музеем чувашской вышивки Надежда Сельверстрова. – У нас в музее хранятся вещи конца XVIII – начала XX века, которые передавались из поколения в поколение. По вышивке можно узнать, откуда мастерица (у чувашского народа есть три этнографические группы: верховые, низовые и средненизовые), семейное положение, достаток, насколько она умелая рукодельница».

Вышитые обереги

Согласно чувашской мифологии, существует три мира: нижний, средний (где живут люди) и верхний. Сущности, которые населяют эти миры, можно увидеть в чувашской вышивке. Это духи, животные и природные стихии.

Чувашская вышивка, 1979 г. Владимир Первенцев/Sputnik Владимир Первенцев/Sputnik

«Все, что ниже пояса – это нижний мир и прошлое, – рассказывает Надежда, – от пояса до плеч – это наш мир, выше плеч – связь с космосом, со Вселенной».

В мифологии чувашей мир создал верховный бог Тура, ему противостоит нижний бог Шуйттан. Из неба отделились земная твердь и вода (океан), в которых появились утки и рыбы. На небе осталось три солнца (одно стало Луной, другое распалось на звезды). А соединяет эти миры дерево жизни.

Семейный ансамбль Моисеевых из колхоза «Ленинская искра». Ядринский район, Чувашская АССР, 1985 г. Э. Алесин/Sputnik Э. Алесин/Sputnik

Еще в советское время этнографы собрали все чувашские орнаменты. Оказалось, что чаще всего там встречаются квадраты – символы земли, восьмиконечные символы солнца, утки, кони, дерево, «глаза» («око Тура») и другие геометрические знаки.

Руны на ткани

Среди узоров выделяются и отдельные символы, похожие на древние рунические письмена. Рунами обычно пользовались народы Северной Европы, но похожие знаки недолгое время были и у булгар – народа, жившего на территории современного Поволжья и берегов Черного моря в IV–XIII веках (подробнее о Волжской Булгарии мы писали здесь). Об этой письменности мало что известно, так как сохранилось мало текстов (в основном на надгробиях), а булгары после принятия ислама стали использовать арабский алфавит. Тем не менее руны в Средние века использовались булгарами как родовые знаки.

Такие знаки находили на разных бытовых предметах вроде посуды. То есть чтобы отличить вещи, условно, Ивановых от Петровых.

За время своего существования булгары утратили свои государственные образования и растворились в других народах. Чуваши – это последние носители древнейшего булгарского языка, вернее, его волжской разновидности. И кроме языка они сохранили и рунические знаки. Некоторые из них превратились в обозначения числительных (такие зарубы вырезались ножом или топором на бревнах домов, чтобы ничего не перепутать), а другие стали знаками семей.

Чувашские цифры от 1 до 1000 Общественное достояние Общественное достояние

Вот такие родовые знаки впоследствии перешли на ткань, превратившись в элемент чувашской вышивки.

Чувашские национальные костюмы, 1982 г. Владимир Родионов/Sputnik Владимир Родионов/Sputnik

Кроме вышивки чувашские женщины украшали себя огромным количеством серебряных монет, причем среди них были и монеты из Европы. О них мы расскажем в следующий раз.

Сегодня абсолютное большинство чувашей – православные. Но в глубине России есть деревни, где чуваши сохранили свою традиционную языческую веру и даже проводят обряды жертвоприношения. Вот как это происходит.