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Какой советская была Россия в 1984 году (ФОТО)

Галереи
Александра Гузева

Альберт Пушкарев/ТАСС
Очередная смена власти, изобретение «Тетриса», новый виток Холодной войны и первое дуновение ветра перемен. Чем еще запомнился этот год?

В феврале скончался Юрий Андропов, который правил страной после смерти в 1982 году Леонида Брежнева. Похороны Андропова, как и других советских лидеров, проходили масштабно. 

Владимир Акимов/Sputnik

В Москву приехало множество иностранных делегаций. Среди них были и кубинские лидеры Фидель и Рауль Кастро.

Юрий Абрамочкин/Sputnik

Приехала и делегация из США во главе с вице-президентом Джорджем Бушем-старшим.

Владимир Вяткин/Sputnik

Новым Генеральным секретарем был избран Константин Черненко.

Владимир Акимов/Sputnik

Холодная война между СССР и США пережила очередную острую фазу, когда 11 августа 1984 года президент Рональд Рейган во время своего радиовыступлении пошутил, что он «подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнётся через пять минут». Советская власть отреагировала с резким осуждением таких слов от государства с ядерным оружием и напомнила про ответственность за судьбы человечества. 

Национальные архивы США

Многие советские ритуалы все еще соблюдались с большим пиететом. Парад Победы 9 мая на Красной площади.

Владимир Вяткин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Торжественное празднование Дня Победы у памятника Героев-панфиловцев в подмосковном Дубосеково. 

Валерий Щеколдин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Демонстрации с плакатами и портретами Ленина, Маркса и Энгельса.

Владимир Соколаев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В ноябре с помпой праздновали очередную годовщину Октябрьской революции.

С.Тарасенко/russiainphoto.ru

Большой парад в годовщину революции был в разных городах – и, конечно, на Красной площади.

Борис Приходько/Sputnik

Дети радуются Празднику Весны и Труда (1 мая).

Владимир Соколаев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

6 июня 1984 года программист Алексей Пажитнов представил свою игру «Тетрис», ставшую культовой. На фото – одна из ее первых версий.

Общественное достояние

Завершилось строительство Байкало-Амурской магистрали, начатое ровно 10 лет назад.

Александр Абаза/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Стали чувствоваться первые предвестники скорой свободы и гласности. И на искусстве фотографии отразились перемены. На фото – обычный день в Ленинграде.

Андрей Безукладников/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Утренняя очередь в Сандуновские бани в Москве.

Владимир Соколаев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Посетители Третьяковской галереи осматривают реликвию – икону «Богоматерь Донская». В 1980-х во многих закрытых церквях и монастырях начались реставрации, и вновь стали вести службы. 

Владимир Воробьев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Восстановление Свято-Данилова монастыря в Москве.

Валерий Усманов/Архив Валерия Усманова/russiainphoto.ru

Народные гуляния на Масленицу.

Владимир Воробьев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Москва. Люди гуляют у Храма Василия Блаженного.

Валерий Щеколдин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Лица эпохи: художник Эрик Булатов на ВДНХ.

Георгий Кизевальтер/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Писатель Владимир Сорокин напротив Кремля.

Георгий Кизевальтер/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Рок-певец, лидер группы «Кино» Виктор Цой.

Сергей Борисов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Будущий президент России Борис Ельцин (на фото слева), а тогда первый секретарь  Свердловского областного комитета партии вручает орден Трудового Красного знамени Первоуральскому Новотрубному заводу.

Анатолий Семехин/Ельцин Центр/russiainphoto.ru

Будущая звезда – юный пианист Евгений Кисин во время выступления в Большом зале Московской консерватории.

Александр Стешанов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Балерина перед спектаклем за чтением газеты «Известия». Воронежский театр оперы и балета

Александр Стешанов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Юные балерины в хореографическом училище.

Юрий Инякин/ОАО «Газета Известия»

Военнослужащие в увольнении отдыхают на улицах Казани.

Рустам Мухаметзянов/russiainphoto.ru

Сдача спортивных нормативов в армии.

Павел Сухарев/Архив Павла Сухарева

Прыжок через коня. Военные сборы студентов Московского Института Электронного Машиностроения. 

Павел Сухарев/Архив Павла Сухарева

Доярки-передовики под знаменем Ленина.

Юрий Осетров/russiainphoto.ru

Аттракционы в Парке Горького в Москве.

Игорь Стомахин/Архив Игоря Стомахина

Очередь в кассы Екатерининского дворца в Царском Селе.

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Появилось и поколение рок-н-рольщиков.

Сергей Борисов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В 1984 году советский космический корабль «Союз Т-12» отправился в космос. В состав экипажа входила женщина-космонавт Светлана Савицкая, ставшая первой женщиной, вышедшей в открытый космос. На фото ниже - члены экипажа: Владимир Джанибеков, Светлана Савицкая и Игорь Волк (слева направо).

Альберт Пушкарев/ТАСС

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