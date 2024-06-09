Какой советская была Россия в 1984 году (ФОТО)

Очередная смена власти, изобретение «Тетриса», новый виток Холодной войны и первое дуновение ветра перемен. Чем еще запомнился этот год?

В феврале скончался Юрий Андропов, который правил страной после смерти в 1982 году Леонида Брежнева. Похороны Андропова, как и других советских лидеров, проходили масштабно.

Владимир Акимов/Sputnik Владимир Акимов/Sputnik

В Москву приехало множество иностранных делегаций. Среди них были и кубинские лидеры Фидель и Рауль Кастро.

Юрий Абрамочкин/Sputnik Юрий Абрамочкин/Sputnik

Приехала и делегация из США во главе с вице-президентом Джорджем Бушем-старшим.

Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

Новым Генеральным секретарем был избран Константин Черненко.

Владимир Акимов/Sputnik Владимир Акимов/Sputnik

Холодная война между СССР и США пережила очередную острую фазу, когда 11 августа 1984 года президент Рональд Рейган во время своего радиовыступлении пошутил, что он «подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнётся через пять минут». Советская власть отреагировала с резким осуждением таких слов от государства с ядерным оружием и напомнила про ответственность за судьбы человечества.

Национальные архивы США Национальные архивы США

Многие советские ритуалы все еще соблюдались с большим пиететом. Парад Победы 9 мая на Красной площади.

Торжественное празднование Дня Победы у памятника Героев-панфиловцев в подмосковном Дубосеково.

Демонстрации с плакатами и портретами Ленина, Маркса и Энгельса.

В ноябре с помпой праздновали очередную годовщину Октябрьской революции.

Большой парад в годовщину революции был в разных городах – и, конечно, на Красной площади.

Борис Приходько/Sputnik Борис Приходько/Sputnik

Дети радуются Празднику Весны и Труда (1 мая).

6 июня 1984 года программист Алексей Пажитнов представил свою игру «Тетрис», ставшую культовой. На фото – одна из ее первых версий.

Общественное достояние Общественное достояние

Завершилось строительство Байкало-Амурской магистрали, начатое ровно 10 лет назад.

Стали чувствоваться первые предвестники скорой свободы и гласности. И на искусстве фотографии отразились перемены. На фото – обычный день в Ленинграде.

Утренняя очередь в Сандуновские бани в Москве.

Посетители Третьяковской галереи осматривают реликвию – икону «Богоматерь Донская». В 1980-х во многих закрытых церквях и монастырях начались реставрации, и вновь стали вести службы.

Восстановление Свято-Данилова монастыря в Москве.

Народные гуляния на Масленицу.

Москва. Люди гуляют у Храма Василия Блаженного.

Лица эпохи: художник Эрик Булатов на ВДНХ.

Писатель Владимир Сорокин напротив Кремля.

Рок-певец, лидер группы «Кино» Виктор Цой.

Будущий президент России Борис Ельцин (на фото слева), а тогда первый секретарь Свердловского областного комитета партии вручает орден Трудового Красного знамени Первоуральскому Новотрубному заводу.

Будущая звезда – юный пианист Евгений Кисин во время выступления в Большом зале Московской консерватории.

Балерина перед спектаклем за чтением газеты «Известия». Воронежский театр оперы и балета

Юные балерины в хореографическом училище.

Военнослужащие в увольнении отдыхают на улицах Казани.

Сдача спортивных нормативов в армии.

Прыжок через коня. Военные сборы студентов Московского Института Электронного Машиностроения.

Доярки-передовики под знаменем Ленина.

Аттракционы в Парке Горького в Москве.

Очередь в кассы Екатерининского дворца в Царском Селе.

Появилось и поколение рок-н-рольщиков.

В 1984 году советский космический корабль «Союз Т-12» отправился в космос. В состав экипажа входила женщина-космонавт Светлана Савицкая, ставшая первой женщиной, вышедшей в открытый космос. На фото ниже - члены экипажа: Владимир Джанибеков, Светлана Савицкая и Игорь Волк (слева направо).

Альберт Пушкарев/ТАСС Альберт Пушкарев/ТАСС

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