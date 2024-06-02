Какой была советская Россия в 1974 году (ФОТО)

Эпоха застоя, полеты в космос, строительство Байкало-Амурской магистрали. Благодаря этим фотографиям, мы теперь можем посмотреть, чем запомнился стране этот год.

Вот уже 10 лет страной управляет Леонид Брежнев. Годы его власти вошли в историю как «эпоха застоя» или «развитый социализм».

Юрий Абрамочкин/Sputnik Юрий Абрамочкин/Sputnik

В Кремлевском дворце съездов прошло торжественное заседание центрального комитета партии, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященное 50-летию образования Советского Союза.

Эдуард Песов/Sputnik Эдуард Песов/Sputnik

Сборная СССР по хоккею играет против Канады в Москве.

Дмитрий Донской/Sputnik Дмитрий Донской/Sputnik

Легенда хоккея - нападающий сборной СССР Валерий Харламов.

Юрий Сомов/Sputnik Юрий Сомов/Sputnik

Иностранные студенты Университета дружбы народов наслаждаются традиционными русскими зимними развлечениями.

Sputnik Sputnik

В 1974 году в московский ГМИИ имени Пушкина буквально чудом привезли луврскую «Джоконду» Леонардо да Винчи. Это был ее второй в истории выезд за пределы парижского музея.

В 1974 году Андрей Тарковский снял свой культовый фильм «Зеркало». На фото режиссер на съемках.

Другим киношедевром года стал сериал «Семнадцать мгновений весны», подаривший нам одного из самых известных ныне вымышленных персонажей – разведчика Штирлица.

Sputnik Sputnik

Шахматная нация: мужчины играют в московском парке «Сокольники».

Летом 1974 года СССР посетил американский президент Ричард Никсон.

Вместе с Леонидом Брежневым они побыли в Москве, а потом съездили в Крым. Это была уже не первая встреча лидеров – все они способствовали потеплению отношений между державами. Правда, через месяц после визита в Москву, Никсон со скандалом покинул пост из-за Уотергейта.

Важной вехой было возобновление строительства Байкало-Амурской магистрали в 1974 году. Амбициозный проект, задуманный еще Сталиным, начинали в 1930-х силами узников ГУЛАГа, но после войны поставили на паузу.

В 1970-х огромное количество молодых добровольцев отправилось на стройку века за новой работой и жизнью.

Для строителей БАМа возводили целые городки.

Легендарный артист балета Михаил Барышников в 1974 году поедет на гастроли в Канаду и не вернется в СССР. А пока позирует фотографу на улицах Ленинграда.

В СССР с концертами приезжал американский пианист Ван Клиберн. Мировую известность он приобрел именно в Москве, после победы на международном конкурсе имени П.И.Чайковского в 1958 году.

В 1970-х наблюдается подъем неофициального искусства. Тогда в Москве прошла печально известная «Бульдозерная выставка». Стихийную выставку художников-авангардистов разогнала полиция с применением поливочных машин и бульдозеров.

Общественное достояние Общественное достояние

Разгон выставки вызвал такой общественный резонанс, что через две недели власти разрешили провести уже официально выставку в парке Измайлово.

Художники на пленэре рисуют Спасо-Прилуцкий монастырь на окраине Вологды.

Первенцев/Sputnik Первенцев/Sputnik

Фотоаппараты в 1970-х были даже у детей.

Жительницы уральского города Пермь в сорокаградусный мороз.

Э.Котляков/Sputnik Э.Котляков/Sputnik

В СССР активно развивалась атомная энергетика. Первая АЭС была открыта еще 10 лет назад, а к 1974 году их было уже более пяти. На фото – щит управления Кольской АЭС, первая атомная станция, построенная за полярным кругом.

Г.Копосов/Sputnik Г.Копосов/Sputnik

Чудеса науки: проведение радиоизотопного сканирования внутренних органов в НИИ онкологии в Ленинграде.

Рудольф Кучеров/Sputnik Рудольф Кучеров/Sputnik

В 1974 году в космос отправился советский пилотируемый корабль «Союз-15». На фото командир Геннадий Сарафанов (слева) и бортинженер Лев Демин. Из-за неисправности систем, корабль не смог пристыковаться к орбитальной станции и вынужден был досрочно прекратить полет. Союз-15 первым в мире осуществил ночную посадку.

Александр Моклецов/Sputnik Александр Моклецов/Sputnik

А вот полет корабля «Союз-16» в декабре 1974 года оказался более успешным. Запуск проводился в рамках подготовки к совместному советско-американскому проекту «Союз — Аполлон», который будет осуществлен в 1975 году. На фото космонавты Анатолий Филипченко (слева) и Николай Рукавишников после полета.

Александр Моклецов/Sputnik Александр Моклецов/Sputnik

Горнолыжники стоят в очереди на подъемник на Домбае.

Б.Логинов/Sputnik Б.Логинов/Sputnik

Так собирают вагоны московского метро.

Анатолий Сергеев-Васильев/Sputnik Анатолий Сергеев-Васильев/Sputnik

В классе московской школы.

Мода 1970-х.

Пожилая женщина продает картофель на уральском полустанке.

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