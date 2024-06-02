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Какой была советская Россия в 1974 году (ФОТО)

Галереи
Александра Гузева

Юрий Абрамочкин/Sputnik
Эпоха застоя, полеты в космос, строительство Байкало-Амурской магистрали. Благодаря этим фотографиям, мы теперь можем посмотреть, чем запомнился стране этот год.

Вот уже 10 лет страной управляет Леонид Брежнев. Годы его власти вошли в историю как «эпоха застоя» или «развитый социализм».  

Юрий Абрамочкин/Sputnik

В Кремлевском дворце съездов прошло торжественное заседание центрального комитета партии, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященное 50-летию образования Советского Союза.

Эдуард Песов/Sputnik

Сборная СССР по хоккею играет против Канады в Москве.

Дмитрий Донской/Sputnik

Легенда хоккея - нападающий сборной СССР Валерий Харламов.

Юрий Сомов/Sputnik

Иностранные студенты Университета дружбы народов наслаждаются традиционными русскими зимними развлечениями.

Sputnik

В 1974 году в московский ГМИИ имени Пушкина буквально чудом привезли луврскую «Джоконду» Леонардо да Винчи. Это был ее второй в истории выезд за пределы парижского музея.

Александр Абаза/МАММ/МДФ

В 1974 году Андрей Тарковский снял свой культовый фильм «Зеркало». На фото режиссер на съемках. 

Игорь Гневашев/МАММ/МДФ

Другим киношедевром года стал сериал «Семнадцать мгновений весны», подаривший нам одного из самых известных ныне вымышленных персонажей – разведчика Штирлица. 

Sputnik

Шахматная нация: мужчины играют в московском парке «Сокольники».

Владимир Богданов/МАММ/МДФ

Летом 1974 года СССР посетил американский президент Ричард Никсон.

Юрий Абрамочкин

Вместе с Леонидом Брежневым они побыли в Москве, а потом съездили в Крым. Это была уже не первая встреча лидеров – все они способствовали потеплению отношений между державами. Правда, через месяц после визита в Москву, Никсон со скандалом покинул пост из-за Уотергейта.

Сергей Смирнов/ОАО «Газета Известия»

Важной вехой было возобновление строительства Байкало-Амурской магистрали в 1974 году. Амбициозный проект, задуманный еще Сталиным, начинали в 1930-х силами узников ГУЛАГа, но после войны поставили на паузу.  

Юрий Садовников/МАММ/МДФ

В 1970-х огромное количество молодых добровольцев отправилось на стройку века за новой работой и жизнью.

Юрий Садовников/МАММ/МДФ

Для строителей БАМа возводили целые городки.  

Юрий Садовников/МАММ/МДФ

Легендарный артист балета Михаил Барышников в 1974 году поедет на гастроли в Канаду и не вернется в СССР. А пока позирует фотографу на улицах Ленинграда.

Валерий Плотников/Архив Валерия Плотникова

В СССР с концертами приезжал американский пианист Ван Клиберн. Мировую известность он приобрел именно в Москве, после победы на международном конкурсе имени П.И.Чайковского в 1958 году.

Павел Маныч/МАММ/МДФ

В 1970-х наблюдается подъем неофициального искусства. Тогда в Москве прошла печально известная «Бульдозерная выставка». Стихийную выставку художников-авангардистов разогнала полиция с применением поливочных машин и бульдозеров.

Общественное достояние

Разгон выставки вызвал такой общественный резонанс, что через две недели власти разрешили провести уже официально выставку в парке Измайлово. 

Владимир Сычев/Архив Владимира Сычева

Художники на пленэре рисуют Спасо-Прилуцкий монастырь на окраине Вологды.

Первенцев/Sputnik

Фотоаппараты в 1970-х были даже у детей.

Дмитрий Воздвиженский, Нина Свиридова/МАММ/МДФ

Жительницы уральского города Пермь в сорокаградусный мороз. 

Э.Котляков/Sputnik

В СССР активно развивалась атомная энергетика. Первая АЭС была открыта еще 10 лет назад, а к 1974 году их было уже более пяти. На фото – щит управления Кольской АЭС,  первая атомная станция, построенная за полярным кругом. 

Г.Копосов/Sputnik

Чудеса науки: проведение радиоизотопного сканирования внутренних органов в НИИ онкологии в Ленинграде.

Рудольф Кучеров/Sputnik

В 1974 году в космос отправился советский пилотируемый корабль «Союз-15». На фото командир Геннадий Сарафанов (слева) и бортинженер Лев Демин. Из-за неисправности систем, корабль не смог пристыковаться к орбитальной станции и вынужден был досрочно прекратить полет. Союз-15 первым в мире осуществил ночную посадку.

Александр Моклецов/Sputnik

А вот полет корабля «Союз-16» в декабре 1974 года оказался более успешным. Запуск проводился в рамках подготовки к совместному советско-американскому проекту «Союз — Аполлон», который будет осуществлен в 1975 году. На фото космонавты Анатолий Филипченко (слева) и Николай Рукавишников после полета. 

Александр Моклецов/Sputnik

Горнолыжники стоят в очереди на подъемник на Домбае.

Б.Логинов/Sputnik

Так собирают вагоны московского метро. 

Анатолий Сергеев-Васильев/Sputnik

В классе московской школы.

Сергей Сухарев/Архив Павла Сухарева

Мода 1970-х.

Бутеев/МАММ/МДФ

Пожилая женщина продает картофель на уральском полустанке. 

Дмитрий Воздвиженский, Нина Свиридова/МАММ/МДФ

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