Советский Т-35: единственный в мире серийный пятибашенный танк

Эта грозная боевая машина хорошо смотрелась на парадах. Однако в боевых действиях показала себя крайне слабо.

В период между двумя мировыми войнами многие страны увлекались разработкой тяжелых многобашенных танков. Каждый из таких мощных «сухопутных линкоров» должен был доминировать на поле боя, заменив собой взвод легких танков.

Общественное достояние Общественное достояние

Появлялись двухбашенные и трехбашенные модели, а Великобритании и СССР даже удалось создать боевые машины с пятью башнями. Однако если с британским «Виккерс» A1E1 «Индепендент» дальше прототипа дело не пошло, советский Т-35 был запущен в серийное производство.

«Виккерс» A1E1 «Индепендент». Общественное достояние Общественное достояние

Созданный в 1932 году танк оказался настоящим гигантом — его длина составляла 9,7 метров, а масса 50-55 тонн (в зависимости от модификации). Толщина брони корпуса составляла в среднем 20 мм, башен — 25-30 мм. Она могла защитить боевую машину от пуль, осколков и снарядов малокалиберной артиллерии.

Общественное достояние Общественное достояние

Предполагалось, что танк будет проламывать вражескую оборону, создавая вокруг себя настоящее море огня. Помочь ему в этом должны были одна 76,2-мм и две 45-мм пушки, а также шесть 7,62-мм пулеметов (одна из модификаций оснащалась дополнительным пулеметом для стрельбы по воздушным целям).

Общественное достояние Общественное достояние

В зависимости от серии экипаж боевой машины варьировался от 9 до 11 человек. Командир находился в главной башне и также выполнял обязанности наводчика. Вместе с ним там располагался радист, который в бою действовал как заряжающий.

Общественное достояние Общественное достояние

Благодаря своему грозному виду Т-35 был неизменным участником военных парадов. Его также изобразили на медали «За отвагу».

Общественное достояние Общественное достояние

Между тем у танка вдобавок к слабой броне имелись и другие недостатки: плохая обзорность, неповоротливость и медлительность. При заявленной максимальной скорости в 30 км/ч, 50-тонная боевая машина передвигалась на скорости всего лишь в 8-10 км/ч. Все это делало его прекрасной мишенью для вражеского огня.

Общественное достояние Общественное достояние

«Т-35 этот был не сахар, — вспоминал механик-водитель Иван Смоляков. — Очень тяжелая машина была, и сложная... Ломались часто, особенно с трансмиссией была беда. У меня на машине мы за полгода две КПП поменяли. А мы больших-то маршей не делали, машины старались беречь».

Общественное достояние Общественное достояние

К началу 1940-х годов танк уже порядком устарел. Однако его решили «оставить на вооружении до полного износа». Когда 22 июня 1941 года вермахт вторгся в пределы Советского Союза в Красной армии насчитывалось около 60 Т-35, 48 из которых — в составе 34-й танковой дивизии Юго-Западного фронта на Украине.

В течение первых двух недель войны все они были потеряны — частично уничтожены врагом, но по большей мере из-за того, что выходили из строя на марше и бросались экипажами. Некоторые находившиеся в тылу единицы использовались как огневые точки при обороне Харькова.

Общественное достояние Общественное достояние

Немецким солдатам очень нравилось фотографироваться на фоне поверженных советских гигантов. Один захваченный Т-35 направили для испытаний на Куммерсдорфский танковый полигон. По некоторым данным, в 1945 году он принял участие в битве за Берлин на стороне нацистов.

Архивное фото Архивное фото

Хотя боевой путь Т-35 по сути завершился еще летом 1941 года, советская пропаганда не захотела отказываться от такого впечатляющего образа. В результате пятибашенный гигант мелькал на агитационных плакатах и в последующие годы войны.