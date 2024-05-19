Какой была советская Россия в 1954 году (ФОТО)

Эти архивные кадры запечатлели первый год жизни СССР без Сталина. Давайте взглянем на фото страны, которая начинала жить с Никитой Хрущевым.

5 марта 1954 года в годовщину смерти Сталина множество людей собралось у Мавзолея, в котором недолго (до 1961) года помимо Ленина лежало тело Сталина, и на фасаде было его имя.

Впрочем, в мавзолей всегда стояли большие очереди.

На трибуне Мавзолея слева направо: Министр обороны СССР Николай Булганин, Председатель Совета министров СССР Георгий Маленков и Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев.

Василий Егоров, Владимир Савостьянов/ТАСС Василий Егоров, Владимир Савостьянов/ТАСС

После смерти Сталина Москва все еще развивалась по его плану. Например, достраивали и гостиницу «Пекин», еще одно здание в стиле сталинского классицизма.

К 1954 году завершили реконструкцию и преобразование Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (позднее и более известное название Выставка достижений народного хозяйства, ВДНХ). Она приобрела монументальный облик, было построено множество павильонов в стиле сталинского ампира. На фото вид на фонтан «Каменный цветок» и Главный павильон.

Все, кто приезжал в столицу, непременно шли в ГУМ (Государственный универсальный магазин) на Красной площади. У него был роскошный дизайн, к тому же там можно было купить дефицитные и редкие товары. Вот покупатели в отделе парфюмерии.

Марк Редькин/ТАСС Марк Редькин/ТАСС

А вот вид на ГУМ со Спасской башни. Сегодня Красная площадь пешеходная, а в 1950-х по ней ездили машины. На заднем плане справа виден Большой театр.

Местом притяжении и детей, и взрослых был также Московский планетарий.

Сборка автомобиля «Москвич».

13 августа 1954 года на заседании Центрального комитета партии положили начало освоению целины. Огромное количество трудящихся направилось засевать до толе непаханые земли Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока и Казахстана.

Молодые люди, ехавшие на целину, везли с собой самое необходимое – шахматы и книги.

Сельское хозяйство было романтизировано советской пропагандой. Народу рассказывали о том, как весело и дружно живут колхозы и совхозы.

«Завтра – воскресенье». Даже в полевых условиях на целине советская молодежь умудрялась следить за собой и культурно проводить досуг.

Внимание к сельскому хозяйству дало свои плоды, и производство молока и мяса заметно увеличились. На фото девушки в цехе по розливу молока.

Председатель колхоза в Якутии проверяет меховые шкурки перед отправкой в город.

Учеба, вечерние школы, повышение квалификации – все это активно поощрялось советскими властями. Многие совмещали работу с образованием.

Важной частью жизни советского человека была политинформация. В цехах и на заводах, в домах культуры, на всех предприятиях были собрания с обсуждением последних новостей и постановлений партии. На фото сотрудницы цеха сборки часов внимательно слушают свежую газету.

В 1954 году СССР и Китай готовились отпраздновать 5-летие подписания советско-китайского «Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи».

Отношения с Китаем Мао Цзе Дуна наладил Сталин, но после его смерти они стали со временем ухудшаться, особенно когда Никита Хрущев начал десталинизацию.

Sputnik Sputnik

В 1954 году масштабно праздновали 300-летия «Переяславской Рады», когда запорожские казаки приняли решение о подданстве русскому царю. Официально в СССР это называли 300-летие Воссоединения Украины с Россией.

26 июня 1954 года в первом советском наукограде Обнинске была запущена первая в мире промышленная атомная электростанция.

Sputnik Sputnik

Вот так первая в мире АЭС выглядит снаружи. Она функционировала вплоть до 2002 года, а сейчас в ней научно-исследовательский и мемориальный комплекс.

Марк Редькин/Sputnik Марк Редькин/Sputnik

С самого образования СССР спорт и физическая культура были одними из важных элементов пропаганды. Ведь строитель коммунизма и рабочий должны быть здоровыми и выносливыми, поэтому сложилась многолетняя традиция спортивных парадов.

В СССР приветствовался активный отдых. Зимой советские люди непременно катались на коньках и лыжах. Занятия по лыжам проходили в школах.

Летом любили отдыхать на природе, с палатками. Стали активно появляться альпинисты и байдарочники. И повальное увлечение геологией и романтизация этой профессии.

Еще одним массовым советским увлечением были шахматы. В них играли все от мала до велика.

Шахматные турниры проходили в школах.

Даже на пляже играли в шахматы.

Поддерживала советская власть и творчество. В почете была художественная самодеятельность, многих детей отдавали заниматься танцами или музыкой.

Большой интерес был к народному творчеству и художественным промыслам. На фото ансамбль бандуристов на фоне московского Кремля.

Давайте взглянем на несколько кадров из советского Ленинграда (как тогда назывался Санкт-Петербург). Романтика на берегу Невы.

Один из символов революции – крейсер «Аврора».

Школьникам рассказывают о революции и ее вожде – Владимире Ленине.

Редкое для СССР явление – священник. Протоиерей Николай Ломакин у Исаакиевского собора в Ленинграде. В 1950-х в храме не велись службы, а был музей.

В ходе Великой Отечественной войны серьезно пострадали бывшие царские дворцы Петербурга. Но в рекордные сроки буквально из руин были восстановлены роскошные фонтаны и скульптуры.

Традиционная новогодняя елка в Кремле. Праздник, традицию которого заложил Сталин, считался в первую очередь детским. Детям дарили сладкие подарки и устраивали для них представления.

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