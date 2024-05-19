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Какой была советская Россия в 1954 году (ФОТО)

Галереи
Александра Гузева

Архив Валентина Хухлаева/Галерея Люмьер
Эти архивные кадры запечатлели первый год жизни СССР без Сталина. Давайте взглянем на фото страны, которая начинала жить с Никитой Хрущевым.

5 марта 1954 года в годовщину смерти Сталина множество людей собралось у Мавзолея, в котором недолго (до 1961) года помимо Ленина лежало тело Сталина, и на фасаде было его имя.

Архив Валентина Хухлаева/Галерея Люмьер

Впрочем, в мавзолей всегда стояли большие очереди.

Иван Шагин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

На трибуне Мавзолея слева направо: Министр обороны СССР Николай Булганин, Председатель Совета министров СССР Георгий Маленков и Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев. 

Василий Егоров, Владимир Савостьянов/ТАСС

После смерти Сталина Москва все еще развивалась по его плану. Например, достраивали и гостиницу «Пекин», еще одно здание в стиле сталинского классицизма.

Аркадий Шайхет/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

К 1954 году завершили реконструкцию и преобразование Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (позднее и более известное название Выставка достижений народного хозяйства, ВДНХ). Она приобрела монументальный облик, было построено множество павильонов в стиле сталинского ампира. На фото вид на фонтан «Каменный цветок» и Главный павильон.

Евгений Умнов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Все, кто приезжал в столицу, непременно шли в ГУМ (Государственный универсальный магазин) на Красной площади. У него был роскошный дизайн, к тому же там можно было купить дефицитные и редкие товары. Вот покупатели в отделе парфюмерии.

Марк Редькин/ТАСС

А вот вид на ГУМ со Спасской башни. Сегодня Красная площадь пешеходная, а в 1950-х по ней ездили машины. На заднем плане справа виден Большой театр.

Сергей Коршунов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Местом притяжении и детей, и взрослых был также Московский планетарий.

Эммануил Евзехирин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Сборка автомобиля «Москвич».

Архив Валентина Хухлаева/Галерея Люмьер/russiainphoto.ru

13 августа 1954 года на заседании Центрального комитета партии положили начало освоению целины. Огромное количество трудящихся направилось засевать до толе непаханые земли Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока и Казахстана. 

Владислав Микоша/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Молодые люди, ехавшие на целину, везли с собой самое необходимое – шахматы и книги. 

Владислав Микоша/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Сельское хозяйство было романтизировано советской пропагандой. Народу рассказывали о том, как весело и дружно живут колхозы и совхозы. 

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

«Завтра – воскресенье». Даже в полевых условиях на целине советская молодежь умудрялась следить за собой и культурно проводить досуг. 

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Внимание к сельскому хозяйству дало свои плоды, и производство молока и мяса заметно увеличились. На фото девушки в цехе по розливу молока.

Государственный исторический музей Южного Урала/russiainphoto.ru

Председатель колхоза в Якутии проверяет меховые шкурки перед отправкой в город.

Колобаев/Библиотека ВДНХ/russiainphoto.ru

Учеба, вечерние школы, повышение квалификации – все это активно поощрялось советскими властями. Многие совмещали работу с образованием. 

Архив Валентина Хухлаева/Галерея Люмьер/russiainphoto.ru

Важной частью жизни советского человека была политинформация. В цехах и на заводах, в домах культуры, на всех предприятиях были собрания с обсуждением последних новостей и постановлений партии. На фото сотрудницы цеха сборки часов внимательно слушают свежую газету.

Архив Валентина Хухлаева/Галерея Люмьер/russiainphoto.ru

В 1954 году СССР и Китай готовились отпраздновать 5-летие подписания советско-китайского «Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи».

Архив Валентина Хухлаева/Галерея Люмьер/russiainphoto.ru

Отношения с Китаем Мао Цзе Дуна наладил Сталин, но после его смерти они стали со временем ухудшаться, особенно когда Никита Хрущев начал десталинизацию.

Sputnik

В 1954 году масштабно праздновали 300-летия «Переяславской Рады», когда запорожские казаки приняли решение о подданстве русскому царю. Официально в СССР это называли 300-летие Воссоединения Украины с Россией.

Архив Валентина Хухлаева/Галерея Люмьер/russiainphoto.ru

26 июня 1954 года в первом советском наукограде Обнинске была запущена первая в мире промышленная атомная электростанция.

Sputnik

Вот так первая в мире АЭС выглядит снаружи. Она функционировала вплоть до 2002 года, а сейчас в ней научно-исследовательский и мемориальный комплекс.

Марк Редькин/Sputnik

С самого образования СССР спорт и физическая культура были одними из важных элементов пропаганды. Ведь строитель коммунизма и рабочий должны быть здоровыми и выносливыми, поэтому сложилась многолетняя традиция спортивных парадов. 

Иван Шагин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В СССР приветствовался активный отдых. Зимой советские люди непременно катались на  коньках и лыжах. Занятия по лыжам проходили в школах.

Г. Ефимовский/Череповецкое музейное объединение/russiainphoto.ru

Летом любили отдыхать на природе, с палатками. Стали активно появляться альпинисты и байдарочники. И повальное увлечение геологией и романтизация этой профессии.

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Еще одним массовым советским увлечением были шахматы. В них играли все от мала до велика.

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Шахматные турниры проходили в школах. 

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Даже на пляже играли в шахматы. 

Исаак Тункель/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Поддерживала советская власть и творчество. В почете была художественная самодеятельность, многих детей отдавали заниматься танцами или музыкой. 

Аркадий Шайхет/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Большой интерес был к народному творчеству и художественным промыслам. На фото ансамбль бандуристов на фоне московского Кремля.

Архив Валентина Хухлаева/Галерея Люмьер/russiainphoto.ru

Давайте взглянем на несколько кадров из советского Ленинграда (как тогда назывался Санкт-Петербург). Романтика на берегу Невы.

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Один из символов революции – крейсер «Аврора».

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Школьникам рассказывают о революции и ее вожде – Владимире Ленине.

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Редкое для СССР явление – священник. Протоиерей Николай Ломакин у Исаакиевского собора в Ленинграде. В 1950-х в храме не велись службы, а был музей.

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В ходе Великой Отечественной войны серьезно пострадали бывшие царские дворцы Петербурга. Но в рекордные сроки буквально из руин были восстановлены роскошные фонтаны и скульптуры. 

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Традиционная новогодняя елка в Кремле. Праздник, традицию которого заложил Сталин, считался в первую очередь детским. Детям дарили сладкие подарки и устраивали для них представления. 

Анатолий Егоров/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

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