5 вопросов о хрущевской «оттепели»

1. Что такое «оттепель»?

Никита Хрущев выступает на ХХ съезде КПСС. Александр Устинов/Союз фотохудожников России/russiainphoto.ru

«Оттепель» — это период в истории Советского Союза, для которого характерны частичная либерализация политической и общественной жизни, повсеместная десталинизация, реабилитация жертв сталинского режима, переход от тоталитаризма к мягкой диктатуре, смягчение цензуры и появление некоторой свободы в творчестве.

Начало «оттепели» ведут от выступления Никиты Хрущева 25 февраля 1956 года на ХХ съезде КПСС с докладом «О культе личности и его последствиях». В нем он подверг резкой критике культ личности Сталина и многие аспекты проводимой им политики.

Хрущев намеревался тем самым обновить политическую систему и вернуть народу веру в Партию. Несмотря на предоставленные свободы, государство сохраняло контроль над всеми процессами в советском обществе.

Для периода «оттепели» были характерны и крайние противоречия. Вместе с открытостью к миру и стремлением к нормализации отношений с Западом соседствовало подавление венгерского восстания против советской власти в 1956 году, а с разговорами о духовном и интеллектуальном освобождении — расстрел протестующих рабочих в Новочеркасске в 1962 году и масштабная антирелигиозная кампания.

2. Откуда взялось название «оттепель»?

Илья Эренбург. Общественное достояние Общественное достояние

Политический термин «оттепель» миру подарила одноименная повесть советского писателя Ильи Эренбурга о жизни рабочей и творческой интеллигенции в одном провинциальном городе. Автор опубликовал ее в 1954 году за два года до знаменитой речи Хрущева на XX съезде.

Работу над повестью Эренбург начал вскоре после смерти «отца народов» и осторожно высказал в ней мысль о грядущих в СССР переменах. «Мне хотелось показать, как огромные исторические события отражаются на жизни людей в небольшом городке, передать мое ощущение оттаивания, мои надежды...» — писал он позже в мемуарах.

Хрущеву не понравилось, что период его правления стали именовать «оттепелью». Для него это слово ассоциировалось со слякотью.

Однако после отставки уже под конец своей жизни Никита Сергеевич изменил свое мнение и согласился, что термин в принципе был удачным.

3. Как «оттепель» проявилась в советском обществе?

Игорь Гавриилов/Sputnik Игорь Гавриилов/Sputnik

Инициированные властью процессы десталинизации и частичной либерализации затронули все стороны жизни советского общества.

В литературной сфере ослабла цензура. Люди получили возможность читать ранее запрещенные стихи Осипа Мандельштама, Константина Бальмонта, Марины Цветаевой и роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В 1962 году была опубликована повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» о буднях заключенного исправительно-трудового лагеря.

Молодые авторы печатались в либеральном журнале «Новый мир», крайне популярной стала поэзия. Такие поэты, как Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский, буквально собирали стадионы желающих познакомиться с их творчеством.

В Советском Союзе в период «оттепели» люди стали массово знакомиться с романами зарубежных писателей (например, Эриха Марии Ремарк и Эрнеста Хемингуэя), а также произведениями иностранных музыкантов. В 1962 году с большим успехом по стране гастролировал американский джазовый оркестр Бенни Гудмена.

В кинематографе великих вождей и пламенных революционеров сменили обыкновенные люди со своими проблемами и чаяниями. Так, в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» (1963 г.) герои не совершают никаких подвигов, а просто гуляют по столице.

В архитектуре роскошный сталинский ампир с барельефами и колоннами уступил место строительству типовых пятиэтажек. Как заявил Хрущев разочарованным архитекторам: «Людям нужны квартиры. Им не любоваться силуэтами, а жить в домах нужно!»

4. Кто такие «шестидесятники»?

Булат Окуджава, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский и Евгений Евтушенко. Дмитрий Бальтерманц/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Кардинальные перемены в обществе привели к появлению нового поколения советских интеллигентов, прозванных «шестидесятниками». Эти люди верили в гуманизм, свободу творчества и самовыражения, право человека на частную жизнь.

«Шестидесятники» были среди художников, актеров, поэтов, писателей, музыкантов и т.д. Они организовывали встречи в квартирах, где могли целыми ночами беседовать о проблемах культуры, государства или просто о смысле жизни.

Хотя некоторые из них стали противниками советской власти и примкнули к диссидентскому движению, «шестидесятники» в массе своей верили в идеалы коммунизма. Достичь его они намеревались посредством умеренных демократических реформ.

5. Когда и почему «оттепель» закончилась?

«Пражская весна» 1968 г. Юрий Абрамочкин/Sputnik Юрий Абрамочкин/Sputnik

Власть никогда не давала «оттепели» развернуться по полной и сохраняла над общественными процессами определенный контроль. За антисоветский анекдот можно было подвергнуться судебному преследованию.

«Решаясь на приход “оттепели” и идя на нее сознательно, — утверждал Хрущев, — руководство СССР, в том числе и я, одновременно побаивались: как бы из-за нее не наступило половодье, которое захлестнет нас и с которым нам будет трудно справиться… Мы боялись лишиться прежних возможностей управления страной, сдерживая рост настроений, неугодных с точки зрения руководства».

С приходом к власти Леонида Брежнева в 1964 году началась активная борьба с инакомыслием и усиление цензуры. Уже в следующем году против писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля инициировали судебный процесс, обвинив их в антисоветской пропаганде.

Всего лишь около года просуществовала созданная в 1965 году организация молодых поэтов СМОГ («Смелость», «Мысль», «Образ», «Глубина»). После отказа подчиняться контролю государственных инстанций, она была разогнана, а ее лидера Леонида Губанова принудительно направили на лечение в психиатрическую лечебницу.

Окончательное завершение «оттепели» связывают с подавлением периода либерализации в Чехословакии в 1968 году, известного как «Пражская весна». Многие «шестидесятники» поддержали чехов, за что подверглись репрессиям и были вынуждены присоединиться к диссидентскому движению. В стране началась так называемая «эпоха застоя».