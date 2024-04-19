Как одевались русские модницы рубежа XIX – XX веков (ФОТО)

Эти яркие фото доказывают, что во все времена люди следили за тенденциями моды и стиля.

После полутора лет ремонта московский Мультимедиа Арт Музей (МАММ) наконец открыл свои двери для посетителей с новой экспозицией. Одна из первых выставок посвящена эволюции русской моды с 1860-х до 1910-х годов. Публикуем несколько фотографий оттуда.

1. Алексей Тютчев с женой и дочерьми. Ярославская губерния, 1860-е

Собрание МАММ Собрание МАММ

2. Портрет молодой женщины. 1860-е

Собрание МАММ Собрание МАММ

3. Женский портрет, Пенза или Тула, 1890-е

Фотоателье И. П. Вакуленко/Собрание МАММ Фотоателье И. П. Вакуленко/Собрание МАММ

4. Семейный портрет. Саратов, 1895—1906

Фотоателье И. Епифанова/Собрание МАММ Фотоателье И. Епифанова/Собрание МАММ

5. Портрет женщины в салопе. Санкт-Петербург, 1894

Фотоателье А. Семененко/Собрание МАММ Фотоателье А. Семененко/Собрание МАММ

6. Портрет молодой женщины в амазонке, 1895—1905

Фотоателье А. Семененко/Собрание МАММ Фотоателье А. Семененко/Собрание МАММ

7. Женский портрет. Санкт-Петербург, 1900—1906

Фотоателье Р. Соболева/Собрание МАММ Фотоателье Р. Соболева/Собрание МАММ

8. Семейный портрет. Саратов, 1900—1910-е

Фотоателье Я. Свешникова/Собрание МАММ Фотоателье Я. Свешникова/Собрание МАММ

9. Портрет девушки с веером. Самарканд, Туркестанский край, 1910-е

Фотоателье А. Г. Полякова/Собрание МАММ Фотоателье А. Г. Полякова/Собрание МАММ

10. Женщина с велосипедом, 1910-е

Собрание МАММ Собрание МАММ

11. Отдыхающие в Ялте, 1910

Петр Веденисов/Собрание МАММ Петр Веденисов/Собрание МАММ

12. Портрет женщины в шляпе с перьями. Ялта, Крым, 1913

Петр Веденисов/Собрание МАММ Петр Веденисов/Собрание МАММ

13. Портрет женщины в шляпе, 1911

Собрание МАММ Собрание МАММ

14. Портрет Эдит Дес-Фонтейнес, дочери архангельского купца 1-й гильдии Эдуарда Абрамовича Дес Фонтейнеса. Архангельск, 1900

М. Т. Сорокин/Собрание МАММ М. Т. Сорокин/Собрание МАММ

15. Портрет женщины с дочерью, 1914

Собрание МАММ Собрание МАММ

16. Портрет дамы в шляпе со страусиными перьями. Санкт-Петербург, 1906—1909

Фотоателье А. Ренца и Ф. Шрадера/Собрание МАММ Фотоателье А. Ренца и Ф. Шрадера/Собрание МАММ

17. Портрет женщины. Санкт-Петербург, 1905—1910

Фотоателье Елены Мрозовской/Собрание МАММ Фотоателье Елены Мрозовской/Собрание МАММ

18. Великий Князь Михаил Александрович (в полевом наряде царевича XVII века). Из серии «Костюмированный бал в Зимнем дворце». Санкт-Петербург, 1903

Лев Левицкий/Собрание МАММ Лев Левицкий/Собрание МАММ

19. Великая Княгиня Елизавета Федоровна (в княжеском наряде XVII века). Из серии «Костюмированный бал в Зимнем дворце». Санкт-Петербург, 1903

Даниил Асикритов/Собрание МАММ Даниил Асикритов/Собрание МАММ

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене