Как одевались русские модницы рубежа XIX – XX веков (ФОТО)

После полутора лет ремонта московский Мультимедиа Арт Музей (МАММ) наконец открыл свои двери для посетителей с новой экспозицией. Одна из первых выставок посвящена эволюции русской моды с 1860-х до 1910-х годов. Публикуем несколько фотографий оттуда.
1. Алексей Тютчев с женой и дочерьми. Ярославская губерния, 1860-е
2. Портрет молодой женщины. 1860-е
3. Женский портрет, Пенза или Тула, 1890-е
4. Семейный портрет. Саратов, 1895—1906
5. Портрет женщины в салопе. Санкт-Петербург, 1894
6. Портрет молодой женщины в амазонке, 1895—1905
7. Женский портрет. Санкт-Петербург, 1900—1906
8. Семейный портрет. Саратов, 1900—1910-е
9. Портрет девушки с веером. Самарканд, Туркестанский край, 1910-е
10. Женщина с велосипедом, 1910-е
11. Отдыхающие в Ялте, 1910
12. Портрет женщины в шляпе с перьями. Ялта, Крым, 1913
13. Портрет женщины в шляпе, 1911
14. Портрет Эдит Дес-Фонтейнес, дочери архангельского купца 1-й гильдии Эдуарда Абрамовича Дес Фонтейнеса. Архангельск, 1900
15. Портрет женщины с дочерью, 1914
16. Портрет дамы в шляпе со страусиными перьями. Санкт-Петербург, 1906—1909
17. Портрет женщины. Санкт-Петербург, 1905—1910
18. Великий Князь Михаил Александрович (в полевом наряде царевича XVII века). Из серии «Костюмированный бал в Зимнем дворце». Санкт-Петербург, 1903
19. Великая Княгиня Елизавета Федоровна (в княжеском наряде XVII века). Из серии «Костюмированный бал в Зимнем дворце». Санкт-Петербург, 1903
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