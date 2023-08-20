Как Елена Мрозовская стала первой русской женщиной-фотографом

Сначала она увлеклась фотографией как хобби, поддавшись веяниям моды. Однако затем стала не просто профессионалом, но даже открыла первое женское фотоателье.

Елена Мрозовская начинала как фотограф-любитель, при этом работала учителем и продавцом. В 1892 году она окончила только что открывшиеся курсы фотографии при Императорском русском техническом обществе, после чего отправилась оттачивать мастерство и учиться дальше прямиком в Париж. Там ее учителем был известный фотограф Надар.

Елена Мрозовская и ее фирменный знак Общественное достояние Общественное достояние

Биография этой женщины изучена крайне мало. Обрывочные данные сообщают, что ее девичья фамилия была Княжевич и что она была черногоркой по происхождению. Неизвестна и точная дата ее рождения. Она была купчихой второй гильдии, ее муж был инженером-технологом в лесной промышленности.

В 1894 году Мрозовская стала первой женщиной, открывшей собственное фотоателье в Санкт-Петербурге, прямо на Невском проспекте, дом 20, всего в нескольких минутах ходьбы от фотоателье известнейшего Карла Буллы.

Студия Мрозовской была местом достаточно известным в Петербурге. За долгие годы работы в ателье Мрозовской были сделаны портреты членов царской семьи и представителей княжеских родов, виднейших актеров и всей музыкальной элиты своего времени. Вот композитор Николай Римский-Корсаков, на обратной стороне портрета которого красуется фирменный знак ателье Мрозовской.

Композитор Николай Римский-Корсаков Елена Мрозовская Елена Мрозовская

А вот, например, известная балерина Матильда Кшесинская, которой в юности был увлечен Николай II. На многих фото она позирует в образах и костюмах из спектаклей, в которых она танцевала.

Балерина Матильда Кшесинская Елена Мрозовская Елена Мрозовская

Балерина Матильда Кшесинская Елена Мрозовская Елена Мрозовская

Сделала Мрозовская и десятки портретов известнейшей актрисы Веры Комиссаржевской, также в ролевых костюмах.

Актриса Вера Комиссаржевская Елена Мрозовская Елена Мрозовская

Актриса Вера Комиссаржевская Елена Мрозовская Елена Мрозовская

Снимала Мрозовская и режиссеров, например великого Станиславского.

Театральный режиссер Константин Станиславский Елена Мрозовская Елена Мрозовская

Появлялся в объективе женщины-фотографа и химик Дмитрий Менделеев.

Химик Дмитрий Менделеев Елена Мрозовская Елена Мрозовская

«... ателье Мрозовской, / Где знать на матовом стекле / И Северянин в том числе», – писал поэт-авангардист Игорь Северянин в своем стихотворном романе «Рояль Леандра», где он показывает целую панораму культурной жизни Петербурга.

Поэт Игорь Северянин Елена Мрозовская Елена Мрозовская

В 1896 году Елена Мрозовская сделала ряд самых ранних фото Санкт-Петербургской консерватории. Она стала официальным фотографом не только консерватории, но и Императорского музыкального общества.

Большой зал Санкт-Петербургской консерватории Елена Мрозовская Елена Мрозовская

В 1903 году Мрозовская удостоилась чести быть одним из фотографов на царском костюмированном балу в Зимнем дворце. В частности, в ее объективе оказались великий князь Константин Константинович и княгиня Ольга Орлова.

Великий князь Константин Константинович и княгиня Ольга Орлова Елена Мрозовская Елена Мрозовская

Кстати, великого князя Константина Константиновича Мрозовская снимала также и отдельно – с семьей.

Великий князь Константин Константинович с семьей Елена Мрозовская Елена Мрозовская

А также делала его портрет, на котором он оставил автограф.

Великий князь Константин Константинович Елена Мрозовская Елена Мрозовская

Портрет же княгини Ольги Орловой в кокошнике стал одним из самых известных фото, сделанных Еленой Мрозовской.

Княгиня Ольга Орлова Елена Мрозовская Елена Мрозовская

Широко известна также колорированная фотография «Портрет девочки в малороссийском костюме».

Портрет девочки в малороссийском костюме Елена Мрозовская Елена Мрозовская

Работы Мрозовской участвовали в больших международных выставках, она получала награды и признание. Высоко оценивали ее талант и коллеги-фотографы. Например, пионер цветной фотографии Сергей Прокудин-Горский восхищался тем, что Мрозовская постоянно совершенствует свое мастерство, выступая за рамки правил и канонов, при этом постоянно изучает человека и движение.

Побывав на праздновании 15-го дня рождения ателье Мрозовской в 1909 году, он оставил большой отзыв в колонке редактора журнала «Фотограф-любитель»: «При просмотре работ Мрозовской, в изобилии украшающих ея ателье, внимание невольно останавливается на неуклонном стремлении почти в каждой съемке передать живое движение человека, что в некоторых случаях достигается с невероятной трудностью, жертвуя иногда технической стороной дела».

После революции ателье Мрозовской закрылось, а сама она переехала на загородную дачу. Дальнейшая судьба ее покрыта туманом истории, известно лишь, что она скончалась в курортном поселке Куоккала (ныне – Репино) под Петербургом в 1941 году.

Елена Мрозовская на даче под Петербургом Общественное достояние Общественное достояние

Сегодня работы Мрозовской хранятся в Эрмитаже, Петербургской консерватории и других музеях и государственных архивах.

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