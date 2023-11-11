«Братья Карамазовы» глазами художника Бориса Григорьева

Живописец эмигрировал из России после революции, но родина не покидала его. В течение более чем десяти лет жизни во Франции, а затем в США он работал над своим масштабным проектом – иллюстрациями к роману «Братья Карамазовы». «Это не Достоевский, это – Россия», – говорил художник.
Единственный раз иллюстрации появились на публике в 1933 году – на выставке в Нью-Йорке. Из-за Великой депрессии в США книга с рисунками Григорьева так и не была издана. После этого они попали в частное собрание и не появлялись на публике.
Сегодня эти иллюстрации можно увидеть вновь – на выставке «Борис Григорьев: “Первый мастер на свете”» в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге, которая продлится до 28 января 2024 года.
А вот лишь некоторые из них. (А также читайте подробнее про художника в нашей статье.)
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