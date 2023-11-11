«Братья Карамазовы» глазами художника Бориса Григорьева

Впервые за 90 лет целая серия иллюстраций выставляется на публике – в петербургском Музее Фаберже.

Живописец эмигрировал из России после революции, но родина не покидала его. В течение более чем десяти лет жизни во Франции, а затем в США он работал над своим масштабным проектом – иллюстрациями к роману «Братья Карамазовы». «Это не Достоевский, это – Россия», – говорил художник.

Единственный раз иллюстрации появились на публике в 1933 году – на выставке в Нью-Йорке. Из-за Великой депрессии в США книга с рисунками Григорьева так и не была издана. После этого они попали в частное собрание и не появлялись на публике.

Сегодня эти иллюстрации можно увидеть вновь – на выставке «Борис Григорьев: “Первый мастер на свете”» в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге, которая продлится до 28 января 2024 года.

А вот лишь некоторые из них. (А также читайте подробнее про художника в нашей статье.)

Старец Зосима благословляет Алешу

Предоставлено Музеем Фаберже Предоставлено Музеем Фаберже

«Приехали в монастырь»

Предоставлено Музеем Фаберже Предоставлено Музеем Фаберже

Смердяков на скамейке

Предоставлено Музеем Фаберже Предоставлено Музеем Фаберже

Лизавета Смердящая

Предоставлено Музеем Фаберже Предоставлено Музеем Фаберже

Катерина Ивановна и Дмитрий

Предоставлено Музеем Фаберже Предоставлено Музеем Фаберже

Грушенька

Предоставлено Музеем Фаберже Предоставлено Музеем Фаберже

Федор Павлович в своей комнате

Предоставлено Музеем Фаберже Предоставлено Музеем Фаберже

Федор Павлович у окна

Предоставлено Музеем Фаберже Предоставлено Музеем Фаберже

«Пока еще очень неясная» (Иван и Смердяков)

Предоставлено Музеем Фаберже Предоставлено Музеем Фаберже

В Мокром

Предоставлено Музеем Фаберже Предоставлено Музеем Фаберже

Присяжные

Предоставлено Музеем Фаберже Предоставлено Музеем Фаберже

Счастье улыбается Мите (Допрос Катерины Ивановны)

Предоставлено Музеем Фаберже Предоставлено Музеем Фаберже

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