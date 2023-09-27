7 шедевров выдающегося художника Бориса Григорьева (КАРТИНЫ)

Чрезвычайно популярный на Западе в 1920–1930-х годах, этот русский художник был до недавнего времени практически забыт на родине. А многие его работы считались утраченными.

1. Цветы. Декоративное панно. 1916

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Борис Григорьев родился в Москве, обучался и начинал свою карьеру в Академии художеств в Петербурге. Одним из заметных коллекционеров в столице на тот момент был Александр Коровин, владелец мануфактурных магазинов, ценитель искусства с хорошим вкусом. Он одним из первых начал покупать работы Григорьева, брал у него уроки живописи и подружился с ним. Заметное место в эстетском доме Коровина было отведено яркому портрету Всеволода Мейерхольда кисти Григорьева. Скорее всего, в этом доме размещалось и это панно из Третьяковки, в провенансе которого значится имя коллекционера.

2. Улица блондинок. 1917

Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств

Ездить за рубеж Григорьев начал еще во время учебы. Сначала навестил родственников матери в Швеции (он был незаконнорожденным ребенком Клары фон Линденберг и банкира Дмитрия Григорьева, принятым в семью отца в четыре года). В 1913 году начинающий художник отправился в Париж, где четыре месяца занимался в частной академии La Grande Chaumière, напитывался впечатлениями и делал заготовки для конкурсной картины в Академии художеств. Там же начаты несколько серий с изображениями бытовых сценок из жизни парижских певичек, танцовщиц, цирковых артисток и проституток. Все они впоследствии вошли в цикл «Интимность» (Intimité) и одноименную книгу, которая была издана в 1918 году. Картина «Улица блондинок» с изображением парижской жрицы любви была помещена на первый разворот книги.

3. Деревня. 1918

Русский музей Русский музей

В 1916–1918 годах, накануне и после революции, разделившей жизни многих на «до» и «после» (в том числе и самого Григорьева, и дававшего ему первые заказы издателя Александра Бурцева), художник работает над картинами и рисунками цикла «Расея». Работы показывали на выставках в Петрограде и Москве, они были включены в одноименный альбом, изданный в 1918 году. Герои цикла – жители деревень северной части России, причем интерпретация их образов настолько не понравилась властям, что вплоть до распада СССР альбом был под запретом. В 1919 году Григорьев с семьей покинул родину и закончил работу над циклом уже в эмиграции, где был издан еще один, расширенный, вариант альбома «Расея». Сам цикл стал одним из ключевых в творчестве мастера.

4. Лики России. 1921

Государственный комплекс «Дворец конгрессов» Государственный комплекс «Дворец конгрессов»

За рубежом Григорьев устроился неплохо – пожалуй, никто из соотечественников не был так популярен и не выставлялся так часто, как он. Сам он писал: «Сейчас я первый мастер на свете. Я не извиняюсь за эти фразы. Надо знать самому, кто ты, иначе не будешь знать, что и делать». Огромное полотно «Лики России» было написано в момент переезда из Берлина в Париж и было настолько значимым для него самого, что он никогда с ним не расставался, кроме как на выставках в Париже и Нью-Йорке.

5. Портрет Алексея Максимовича Горького. 1926

Музей А. М. Горького ИМЛИ РАН Музей А. М. Горького ИМЛИ РАН

Позировать Григорьеву мечтали многие видные деятели русской культуры начала ХХ века. Он создал солидную портретную галерею звездных современников. Поэты Сергей Есенин и Велимир Хлебников, художники Илья Репин и Николай Рерих, режиссер Всеволод Мейерхольд, певец Федор Шаляпин – лишь малая часть его моделей. Работал Григорьев, тщательно зарисовывая с натуры лицо, движения, цвет. Дорабатывались портреты, впрочем, уже без участия модели: «Впечатление (а отсюда и сама впечатлительность) могут сделать больше, нежели работа с натуры», – объяснял он. Вот и в портрете Горького художник объединил позировавшего на Капри писателя с персонажами его пьесы «На дне», которую он видел на гастролях Московского Художественного театра в Париже несколькими годами ранее.

6. «Анды». 1928–1929

Частное собрание Частное собрание

Григорьев не бедствовал настолько, что мог позволить купить себе дом на Лазурном берегу во Франции. Назвали виллу «Борисэлла» (Borisella), по cочетанию имен ее владельцев – Бориса и его жены Эллы. Впрочем, поселился там он не сразу: в 1928 году художнику предложили стать профессором Академии художеств в Сантьяго. Отказываться он не стал и, хотя карьера там не задалась, успел провести свою выставку в Аргентине и объездить Латинскую Америку, написав по мотивам путешествия не одну работу. Еще раз Григорьев оказался там в конце 1930-х, когда приехал из США.

7. «Ревизор». 1935

Культурно-исторический фонд «Связь времен» Культурно-исторический фонд «Связь времен»

Полотно «Ревизор», как и цикл иллюстраций к «Братьям Карамазовым», относится к тем работам, что публика в России раньше не видела никогда. Их приобрел на аукционах за рубежом Виктор Вексельберг для своего фонда «Связь времен». Эта поздняя вещь, созданная художником незадолго до ухода из жизни, представляет собой своеобразный итог творческого пути в печатном деле, начатого еще в годы учебы, когда по заказу издателя Александра Бурцева он создавал иллюстрации для русской классики. Картина вошла в цикл «Лики России», ставший своеобразным продолжением «Расеи».

Ретроспективная выставка Бориса Григорьева «Первый мастер на свете» открылась в новом крыле Музея Фаберже в Санкт-Петербурге и продлится до 28 января 2024 года.

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, VK, Одноклассниках и Дзене