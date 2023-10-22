Православные иконы и храмы в интерьере московского метро (ФОТО)

Столичное метро создавалось как витрина советской эстетики и сталинского ампира. Однако среди образов рабочих и крестьян можно встретить изображения Христа, Богоматери и святых.

1. Лики Христа на станции «Комсомольская»

Мозаичные плафоны на потолке станции метро «Комсомольская» Кольцевой линии выполнил в 1951–1952 годах художник и бывший иконописец Павел Корин. Восемь панно на патриотические темы изображали русских героев и подвиги народа разного времени. Изображения в обилии включают позолоченную смальту, что роднит их с византийскими храмовыми мозаиками.

На одном из плафонов изображен Александр Невский под стягом с ликом Спаса, а на заднем плане виден храм Софии Новгородской.

Эскиз к мозаике на «Комсомольской» и сама мозаика с изображением Александра Невского Третьяковская галерея; Gzen92 (CC BY-SA) Третьяковская галерея; Gzen92 (CC BY-SA)

Еще один плафон был посвящен Дмитрию Донскому: древнерусский князь изображен на коне перед Куликовской битвой с хоругвью с ликом Христа.

Эскиз к мозаике на «Комсомольской» и сама мозаика с изображением Дмитрия Донского Третьяковская галерея; Tothkaroj (CC BY-SA) Третьяковская галерея; Tothkaroj (CC BY-SA)

Освободители Москвы в 1612 году Минин и Пожарский также изображены с ликом Христа на фоне храма Василия Блаженного и кремлевских стен.

Эскиз и мозаика с Мининым и Пожарским Третьяковская галерея; steve_w (CC BY-SA) Третьяковская галерея; steve_w (CC BY-SA)

Все мозаики были иллюстрациями к речи Иосифа Сталина на параде 7 ноября 1941 года: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!»

И мозаика, на которой красноармейцы держат красное знамя с портретом Ленина, удивительным образом перекликается с древнерусскими сюжетами.

Эскиз и мозаика «Красноармейцы с Красным Знаменем» Третьяковская галерея; Николай Галкин/ТАСС Третьяковская галерея; Николай Галкин/ТАСС

В этих мозаиках отражена и перемена по отношению к церкви, которая произошла во время Второй мировой войны. В 1943 году Сталин по сути реабилитировал Русскую православную церковь, встретился с ее главными архиереями, позволил духовенству совершать богослужения и благословлять солдат перед битвами. Скорее всего, он мог считать, что все еще тайно верующих советских граждан (и солдат) воодушевит поддержка церкви во время войны.

2. Храм Василия Блаженного и кремлевские соборы на «Нагатинской»

Мозаика с Архангельским собором Московского Кремля Николай Галкин/TASS Николай Галкин/TASS

Стены этой станции, открытой в 1983 году, украшены мозаиками на тему древнерусского зодчества. По задумке архитектора станции Леонида Павлова, пассажиры должны были любоваться изображениями, пока ждут поезд.

Мозаика с Храмом Христа Спасителя Николай Галкин/TASS Николай Галкин/TASS

Мозаики выполнили Элеонора Жаренова и Владимир Васильцов, и на них можно рассмотреть строительство храма Василия Блаженного и кремлевских соборов.

3. Кремлевские соборы на «Боровицкой»

Antares 610 (CC BY-SA) Antares 610 (CC BY-SA)

Станция метро «Боровицкая», открытая в 1986 году, была названа в честь одноименной башни Московского Кремля, около которой она расположена. На стене центрального зала красуется монументальное керамическое панно «Дерево народов СССР» работы Ивана Николаева, на котором изображен Московский Кремль с соборами, из которого вырастает союзное древо дружбы.

4. Мадонна на «Римской»

Станция метро «Римская» в московском метро была открыта в 1995 году. Размышляя на тему Вечного города, известный скульптор Леонид Берлин выполнил для станции скульптурную композицию с младенцами Ромулом и Ремом, легендарными основателями Рима, а также с капитолийской волчицей, вскормившей их.

jaime.silva (CC BY-NC-ND) jaime.silva (CC BY-NC-ND)

А вот на другом конце станции, над эскалатором и переходом на станцию «Площадь Ильича», причудливым образом расположилась Мадонна с младенцем также работы Берлина.

5. Московские церкви на станции «ВДНХ»

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К 850-летнему юбилею в 1997 году на станции «ВДНХ» появилось большое майоликовое панно в стиле русской гжели. «Ярмарку в Замоскворечье» выполнили художники, специализирующиеся на гжельской росписи – Маргарита Подгорная и Александр Царегородцев.

jaime.silva (CC BY-NC-ND) jaime.silva (CC BY-NC-ND)

В центре изображено ярмарочное народное гулянье на фоне Москвы-реки и Кремля, а по краям панно расположились плитки с московскими соборами: Храмом Христа Спасителя, Новодевичьим монастырем, утраченными церковью Похвалы Богородицы и церковью Адриана и Наталии и другими.

6. Церкви древних городов России на «Трубной»

В 2007 году была открыта станция «Трубная», стены которой украшают световые витражи работы Зураба Церетели с изображением древних городов и сел России. В их фокусе – узнаваемые соборы России. Например, Кижский погост.

Andrey Filippov 安德烈 (CC BY-SA) Andrey Filippov 安德烈 (CC BY-SA)

Московский храм Василия Блаженного.

Andrey Filippov 安德烈 (CC BY-SA) Andrey Filippov 安德烈 (CC BY-SA)

Древнейшая каменная шатровая церковь из московского Коломенского.

Andrey Filippov 安德烈 (CC BY-SA) Andrey Filippov 安德烈 (CC BY-SA)

А также церкви Ярославля, Переславля-Залесского и еще нескольких сел и городов.

Andrey Filippov 安德烈 (CC BY-SA) Andrey Filippov 安德烈 (CC BY-SA)

7. Московские церкви на «Сретенском бульваре»

В 2007 году была открыта также станция «Сретенский бульвар». На облицованные светлым мрамором стены были инсталлированы стальные пластины с изображениями. В этих многоплановых аппликациях художника Ивана Лубенникова угадываются виды Бульварного кольца. На одном из них изображен памятник Николаю Гоголю, сквозь который видны очертания церкви Иоанна Богослова на Бронной.

А на другом панно – колокольня Высоко-Петровского монастыря.

8. Христос на «Достоевской»

В 2010 году была открыта станция метро «Достоевская», стены которой украшены иллюстрациями к главным романам великого писателя. Монументальные мозаичные полотна даже вызвали скандал – общественность посчитала их слишком мрачными. Но автор, художник Иван Николаев, настаивал, что к Достоевскому надо подходить соответственно «глубине и трагичности его творчества».

Писатель был очень религиозен, и тема веры и Христа не раз возникает в его произведениях. Так, на иллюстрации к роману «Преступление и наказание» центральное место занимает фигура Спасителя, воскрешающего Лазаря. Справа мы видим, как Соня Мармеладова читает Евангелие Раскольникову в тюрьме. По сюжету вера пробуждает отчаявшегося героя к новой жизни.

Antares 610 (CC BY-SA) Antares 610 (CC BY-SA)

Появляется Иисус и в иллюстрации к «Братьям Карамазовым». Небольшой сюжет в левом углу мозаики отсылает к притче о Великом инквизиторе из романа. Это легенда о том, как в Средние века во время инквизиции и сжигания еретиков на костре Иисус явился к инквизитору, и они вели диалог о свободе, вере и человеке.

Antares 610 (CC BY-SA) Antares 610 (CC BY-SA)

9. Московские церкви на станции «Марьина Роща»

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Станцию метро «Марьина Роща», открытую в 2010 году, украшают десять мозаичных панно с видами исторических мест Москвы – района Останкино, самой Марьиной Рощи и других.

Mos.ru Mos.ru

Их выполнил художник Сергей Горяев из стеклянной смальты, и на фоне пейзажей пассажиры могут разглядеть и церковь Трифона в Напрудном XV века, и храм Троицы Живоначальной в Останкине XVII века, и храм иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в Марьиной Роще конца XIX – начала XX века.

10. Северные монастыри на «Беломорской»

Соловецкий монастырь Nord794ub (CC BY-SA) Nord794ub (CC BY-SA)

Станцию «Беломорская», открытую в 2018 году на севере Москвы, украшают мозаики с изображением Соловецкого монастыря (который находится, собственно, на Белом море), а также других святых мест северной Карелии: Валаамского монастыря на Ладожском озере и Кижского погоста на Онежском озере.

Валаам Андрей Никеричев/Агентство «Москва» Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

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