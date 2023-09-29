10 лучших российских фотографов

Карла Буллу (1855-1929) называют отцом русской фотографии. В конце XIX века он открыл одно из первых фотоателье в Санкт-Петербурге, снискавшее славу на всю страну. Он был фотосвидетелем целой эпохи, делал первую уличную съемку, и благодаря ему мы можем сегодня наблюдать царскую Россию на исходе и видеть реалии, которые безвозвратно утрачены.
Прибытие императора Николая II в Кострому на празднование 300-летия дома Романовых, 1913Карл Булла
Будь то простые петербуржцы или яркие приметы времени. Кроме того, он сделал множество фотопортретов известных личностей - от Льва Толстого до самого Николая II.
Военно-санитарный автомобиль, 1911Карл Булла
Смотрите больше фото Карла Буллы тут.
Сергей Прокудин-Горский (1863-1944) совершил настоящую революцию в фотографии - он первым в России сделал цветные фото. Его фотографическое наследие бесценно - объездив всю Российскую Империю, в цвете он запечатлел ее достопримечательности, природу и людей.
Крестьянские девушки в вологодской деревне (Нижняя Топорня. Река Шексна), 1909Сергей Прокудин-Горский
На его снимках – и древние церкви, и новейшие для своего времени промышленные объекты, и портреты знаменитостей, и бытовые сцены из жизни обычных людей, и многое другое.
Лев Толстой в Ясной Поляне, 1908Сергей Прокудин-Горский
Смотрите больше фото Прокудина-Горского тут.
Александр Родченко (1891-1956) – пожалуй, один из самых известных русских фотографов, настоящий революционер в фотографии. Он много экспериментировал, своей портативной 35-мм камерой снимал с необычных ракурсов: сверху, снизу и со всех сторон, показывая зрителям новый взгляд на привычные вещи.
Девушки с платками. Спортивный парад на Красной площади, 1935Александр Родченко/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
И снимал новую советскую действительность - спортивные парады, строительство Беломорско-Балтийского канала - и новых людей эпохи, вроде Владимира Маяковского и Лили Брик, увековеченной им на рекламе книжного издательство Ленгиз. Для него фотография была искусством, и его подход навсегда изменил жанр.
Портрет Лили Брик для рекламы Ленгиз, 1924Александр Родченко/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Портрет Родченко (с) Исаак Бродский/МАММ/МДФ
Евгений Халдей (1917-1997) – самый известный советский военный фотокорреспондент, который сегодня считается классиком военной фотохроники. Именно он передал на своих снимках окопные будни, показал, каково быть на передовой.
Знамя Победы над Рейхстагом, 1945Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Он бывал на северном флоте, документировал бои на Черноморском побережье. С советскими войсками дошел до самого Берлина и сделал кадр, известный всему миру - Знамя Победы над Рейхстагом.
Жители Москвы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский СоюзЕвгений Халдей/Sputnik
Смотрите больше фото Евгения Халдея тут. Портрет Халдея (с) Вячеслав Рунов/Sputnik
По фото Всеволода Тарасевича (1919—1998) можно проследить всю историю СССР. В течение 50 лет он снимал репортажи из самых разных уголков страны и портреты простых людей, от шахтеров до колхозников.
«Поединок». Физик Всеволод Балашов. 1963Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Сложно представить сюжет или веху советской жизни, которые не были бы отражены в его творчестве: и ужасы войны, и радость мирной жизни, и новые профессии, и дети, и большие стройки, и многое другое.
Сварщица-комсомолка Рая Молдован на Каховской стройке, 1956-58Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Смотрите больше фото Тарасевича тут. Портрет Тарасевича (с) Яшин/Sputnik
Всемирную славу Дмитрию Бальтерманцу (1919-1990) принесли кадры, сделанные на фронтах Второй мировой – во время Битвы за Москву, под Сталинградом и в Крыму. Правда, советские редакторы недоумевали: «Почему у тебя там полчеловека?!» и мало печатали фотографа.
Минута отдыха, 1943Дмитрий Бальтерманц/TASS
Его нестандартная, авангардная оптика, непонятная советским партийщикам, была востребована за рубежом. Он стал одним из немногих советских фотографов, который уже при жизни получил признание по всему миру, и его персональные выставки проходили в Лондоне и Нью-Йорке.
Портрет Бальтерманца (с) Николай Акимов/TASS
Владимир Лагранж (1939-2022) – певец советской оттепели. В 1959 году он стал фотокорреспондентом главного новостного агентства страны ТАСС. Оттепель в политике породила оттепель и в фотоискусстве.
Голуби мира, 1962Владимир Лагранж/TASS (репродукция Сергея Бобылева/TASS)
Лагранж отказался от постановочных, идеологически выверенных фото, его снимки – это репортаж о настоящей жизни и гимн повседневности.
Твист, 1964Владимир Лагранж/Центр фотографии им. Братьев Люмьер
Смотрите фото Лагранжа тут. Портрет Лагранжа (с) Павел Смертин/TASS
На своих дерзких рок-н-рольных фото Игорь Мухин (р. 1961) воспел советскую перестройку, 1980-е и 1990-е.
Москва. Виктор Цой, 1986Игорь Мухин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
С его снимков на зрителя смотрит Виктор Цой, Жанна Агузарова, Владимир Сорокин, Борис Гребенщиков и другие лица эпохи.
Без названия. Москва, 1985Игорь Мухин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Мухин показал новую, неформальную Москву, почувствовавшую первые глотки настоящей свободы.
Портрет Мухина (с) Sputnik
Фотографии Георгия Пинхасова (р. 1952) высоко оценил сам Андрей Тарковский, пригласив молодого фотографа делать репортаж о фильме «Сталкер».
Узбекистан. Ташкент. Рынок, 1992Георгий Пинхасов/Magnum Photos/East News
Фотограф и сам окончил ВГИК и слыл независимым фотографом с необычным видением мира, когда привычные бытовые сцены выглядят как сюрреалистические произведения искусства.
Киевский вокзал в Москве, 1995Георгий Пинхасов/Magnum Photos/East News
В 1980-х он эмигрировал и стал единственным российским фотографом легендарного агентства Магнум Фото. И его работы печатаются в самых авторитетных международных изданиях.
Портрет Пинхасова (с) AFP
Сергей Максимишин (р. 1964) считается мастодонтом российской фотожурналистики. Он многократный призер конкурса World Press Photo и обладатель самых разных фотонаград. Сотрудничает со множеством самых авторитетных изданий, как российских, так и иностранных, и преподает искусство фотографии.
Сергей Максимишин на фоне своей фотографииМихаил Метцель/TASS
В 2007 году он выпустил книгу фотографий из разных уголков бывших советских республик, проследив, что осталось от «Последней империи», то есть СССР.
Портрет Максимишина (с) Владимир Смирнов/TASS
Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, VK, Одноклассниках и Дзене