10 лучших российских фотографов

От Российской Империи и СССР до современной России – их камеры запечатлели самые важные события, людей и реалии страны.

1. Карл Булла

Карла Буллу (1855-1929) называют отцом русской фотографии. В конце XIX века он открыл одно из первых фотоателье в Санкт-Петербурге, снискавшее славу на всю страну. Он был фотосвидетелем целой эпохи, делал первую уличную съемку, и благодаря ему мы можем сегодня наблюдать царскую Россию на исходе и видеть реалии, которые безвозвратно утрачены.

Прибытие императора Николая II в Кострому на празднование 300-летия дома Романовых, 1913 Карл Булла Карл Булла

Будь то простые петербуржцы или яркие приметы времени. Кроме того, он сделал множество фотопортретов известных личностей - от Льва Толстого до самого Николая II.

Военно-санитарный автомобиль, 1911 Карл Булла Карл Булла

Смотрите больше фото Карла Буллы тут.

2. Сергей Прокудин-Горский

Сергей Прокудин-Горский (1863-1944) совершил настоящую революцию в фотографии - он первым в России сделал цветные фото. Его фотографическое наследие бесценно - объездив всю Российскую Империю, в цвете он запечатлел ее достопримечательности, природу и людей.

Крестьянские девушки в вологодской деревне (Нижняя Топорня. Река Шексна), 1909 Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

На его снимках – и древние церкви, и новейшие для своего времени промышленные объекты, и портреты знаменитостей, и бытовые сцены из жизни обычных людей, и многое другое.

Лев Толстой в Ясной Поляне, 1908 Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Смотрите больше фото Прокудина-Горского тут.

3. Александр Родченко

Александр Родченко (1891-1956) – пожалуй, один из самых известных русских фотографов, настоящий революционер в фотографии. Он много экспериментировал, своей портативной 35-мм камерой снимал с необычных ракурсов: сверху, снизу и со всех сторон, показывая зрителям новый взгляд на привычные вещи.

Девушки с платками. Спортивный парад на Красной площади, 1935 Александр Родченко/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

И снимал новую советскую действительность - спортивные парады, строительство Беломорско-Балтийского канала - и новых людей эпохи, вроде Владимира Маяковского и Лили Брик, увековеченной им на рекламе книжного издательство Ленгиз. Для него фотография была искусством, и его подход навсегда изменил жанр.

Портрет Лили Брик для рекламы Ленгиз, 1924 Александр Родченко/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Портрет Родченко (с) Исаак Бродский/МАММ/МДФ

4. Евгений Халдей

Евгений Халдей (1917-1997) – самый известный советский военный фотокорреспондент, который сегодня считается классиком военной фотохроники. Именно он передал на своих снимках окопные будни, показал, каково быть на передовой.

Знамя Победы над Рейхстагом, 1945 Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Он бывал на северном флоте, документировал бои на Черноморском побережье. С советскими войсками дошел до самого Берлина и сделал кадр, известный всему миру - Знамя Победы над Рейхстагом.

Жители Москвы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз Евгений Халдей/Sputnik Евгений Халдей/Sputnik

Смотрите больше фото Евгения Халдея тут. Портрет Халдея (с) Вячеслав Рунов/Sputnik

5. Всеволод Тарасевич

По фото Всеволода Тарасевича (1919—1998) можно проследить всю историю СССР. В течение 50 лет он снимал репортажи из самых разных уголков страны и портреты простых людей, от шахтеров до колхозников.

«Поединок». Физик Всеволод Балашов. 1963 Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Сложно представить сюжет или веху советской жизни, которые не были бы отражены в его творчестве: и ужасы войны, и радость мирной жизни, и новые профессии, и дети, и большие стройки, и многое другое.

Сварщица-комсомолка Рая Молдован на Каховской стройке, 1956-58 Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Смотрите больше фото Тарасевича тут. Портрет Тарасевича (с) Яшин/Sputnik

6. Дмитрий Бальтерманц

Всемирную славу Дмитрию Бальтерманцу (1919-1990) принесли кадры, сделанные на фронтах Второй мировой – во время Битвы за Москву, под Сталинградом и в Крыму. Правда, советские редакторы недоумевали: «Почему у тебя там полчеловека?!» и мало печатали фотографа.

Минута отдыха, 1943 Дмитрий Бальтерманц/TASS Дмитрий Бальтерманц/TASS

Его нестандартная, авангардная оптика, непонятная советским партийщикам, была востребована за рубежом. Он стал одним из немногих советских фотографов, который уже при жизни получил признание по всему миру, и его персональные выставки проходили в Лондоне и Нью-Йорке.

Портрет Бальтерманца (с) Николай Акимов/TASS

7. Владимир Лагранж

Владимир Лагранж (1939-2022) – певец советской оттепели. В 1959 году он стал фотокорреспондентом главного новостного агентства страны ТАСС. Оттепель в политике породила оттепель и в фотоискусстве.

Голуби мира, 1962 Владимир Лагранж/TASS (репродукция Сергея Бобылева/TASS) Владимир Лагранж/TASS (репродукция Сергея Бобылева/TASS)

Лагранж отказался от постановочных, идеологически выверенных фото, его снимки – это репортаж о настоящей жизни и гимн повседневности.

Твист, 1964 Владимир Лагранж/Центр фотографии им. Братьев Люмьер Владимир Лагранж/Центр фотографии им. Братьев Люмьер

Смотрите фото Лагранжа тут. Портрет Лагранжа (с) Павел Смертин/TASS

8. Игорь Мухин

На своих дерзких рок-н-рольных фото Игорь Мухин (р. 1961) воспел советскую перестройку, 1980-е и 1990-е.

Москва. Виктор Цой, 1986 Игорь Мухин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

С его снимков на зрителя смотрит Виктор Цой, Жанна Агузарова, Владимир Сорокин, Борис Гребенщиков и другие лица эпохи.

Без названия. Москва, 1985 Игорь Мухин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Мухин показал новую, неформальную Москву, почувствовавшую первые глотки настоящей свободы.

Портрет Мухина (с) Sputnik

9. Георгий Пинхасов

Фотографии Георгия Пинхасова (р. 1952) высоко оценил сам Андрей Тарковский, пригласив молодого фотографа делать репортаж о фильме «Сталкер».

Узбекистан. Ташкент. Рынок, 1992 Георгий Пинхасов/Magnum Photos/East News Георгий Пинхасов/Magnum Photos/East News

Фотограф и сам окончил ВГИК и слыл независимым фотографом с необычным видением мира, когда привычные бытовые сцены выглядят как сюрреалистические произведения искусства.

Киевский вокзал в Москве, 1995 Георгий Пинхасов/Magnum Photos/East News Георгий Пинхасов/Magnum Photos/East News

В 1980-х он эмигрировал и стал единственным российским фотографом легендарного агентства Магнум Фото. И его работы печатаются в самых авторитетных международных изданиях.

Портрет Пинхасова (с) AFP

10. Сергей Максимишин

Сергей Максимишин (р. 1964) считается мастодонтом российской фотожурналистики. Он многократный призер конкурса World Press Photo и обладатель самых разных фотонаград. Сотрудничает со множеством самых авторитетных изданий, как российских, так и иностранных, и преподает искусство фотографии.

Сергей Максимишин на фоне своей фотографии Михаил Метцель/TASS Михаил Метцель/TASS

В 2007 году он выпустил книгу фотографий из разных уголков бывших советских республик, проследив, что осталось от «Последней империи», то есть СССР.

Портрет Максимишина (с) Владимир Смирнов/TASS

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