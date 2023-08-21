Этот художник подковал блоху и сделал самый маленький в мире аквариум

Мастер Анатолий Коненко создает микроминиатюры, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. Движения, необходимые для изготовления миниатюр, он делает в промежутках между ударами сердца.

Выражение «подковать блоху» означает сделать тонкую филигранную работу. Оно пошло из рассказа писателя Николая Лескова, написанного в конце XIX века. По сюжету, тульский мастер Левша буквально подковал крохотную стальную блоху, сделанную английскими мастерами. Таким образом он продемонстрировал технологическое превосходство российских оружейников.

Подкованная блоха. Настоящая блоха подкована золотыми подковами размером 0,25 х 0,2 мм. (Площадь подковы – 0,05 мм, что в 6 млн раз меньше подковы лошади.) Три отверстия просверлены сверлом диаметром 0,03 мм. Разработка технологии и изготовление этой миниатюры продолжались 7,5 года Пресс-фото Пресс-фото

Рассказ Лескова – художественный вымысел, но в современной России действительно есть мастер, который подковал блоху и сделал еще сотни других микроминиатюр. Его зовут Анатолий Коненко, ему 69 лет.

Анатолий Коненко Пресс-фото Пресс-фото

Среди работ Анатолия:

30-миллиметровый аквариум с живыми рыбками

золотая подкова размером 0,25 х 0,2 мм

миниатюрная модель бас-гитары группы Scorpions

Эйфелева башня, уменьшенная в 100 тыс. раз, на усике комара размером 3,2 мм

мини-копия первого искусственного спутника Земли размером 0,05 мм

автограф первого космонавта Юрия Гагарина, выгравированный на рисовом зернышке

миниатюрный альбом «Покорители космоса 1961–2011» и многое другое

Художник и изобретатель

«Девушка с веером». Микроминиатюра с картины Огюста Ренуара. Акварель на кости мамонта. Размер 10,2 х15,6 мм Пресс-фото Пресс-фото

В 1981-м, за год до окончания художественно-графического факультета Омского педагогического университета, Анатолий задался вопросом: какой самый маленький портрет можно нарисовать, чтобы там можно было различить все детали лица человека?

Икона «Владимирская». Микроминиатюрная икона выполнена акварелью на пластине из бивня мамонта. Размер 5,0 х 7,0 мм Пресс-фото Пресс-фото

«Я художник, а второе образование у меня – изобретатель. Поэтому художник и изобретатель во мне соединяются! Много чего делал и в итоге остановился на том, что больше всего непознанного для художника скрывается в том, когда ты рисуешь очень-очень-очень мелко», – объясняет Коненко.

Методом проб и ошибок он уменьшал как инструменты работы, так и размеры исходных материалов. Для доведения всего до совершенства ему потребовалось около 15 лет, признается художник.

Аквариум Пресс-фото Пресс-фото

Сейчас создание сложных работ у Коненко занимает около месяца. Мини-аквариум, который внесен в список рекордов World Records Academy как самый маленький в мире, он создал за три недели. Там не было микродеталей, зато работа с настоящими икринками и спорами растений, микроводорослями и системой капиллярной подачи воздуха потребовала особенного подхода.

Аквариум Пресс-фото Пресс-фото

«Задача состояла в том, чтобы там были живые рыбки, воздух подавался, чтобы маленькие пузырьки воздуха выходили, а это в воде очень сложно сделать», – объясняет Анатолий.

По его словам, микрокисточки и резцы у него в руках двигаются в такт сердца – так пульсируют сосуды на кончиках пальцев рук. Поэтому для точной работы нужно ловить мгновения между ударами сердца. «Надо только ритм поймать, и тогда работа пойдет хорошо. Иногда я также включаю музыку для медитации», – говорит художник.

Омские мотивы и зарубежные выставки

Бусы и серьги на срезе зернышка яблока. Стекло. Золото. 2,7 мм Пресс-фото Пресс-фото

Особые смыслы автор закладывает в микроминиатюры, посвященные Омску, где он живет сейчас. К 300-летию Омска в 2016 году художник поместил волос в середину буквы О слова «Омск», выложенного крупинками песка на белой керамической пластине. А песок для этого собирал на слиянии местных рек – Иртыша и Оми. Более того, каждая буква в слове состоит из песчинок, количество которых соответствует ее номеру в алфавите.

Караван верблюдов в ушке иголки. Фигурки верблюдов и погонщиков из золота. Высота 0,25 мм Пресс-фото Пресс-фото

«Работа находится в нашем музее, и многие приходят, читают и задумываются: “Для чего это сделано? Для чего это надо? Почему так, а не по-другому?” А вот чтобы привлекать внимание», – рассказывает Анатолий.

Работы Коненко привлекают внимание и за рубежом. В разное время его выставки проходили в США, Германии, Франции, Чехии, Испании, Японии, Китае.

Кузнечик со скрипкой. Скрипка имеет длину 12 мм. Выполнена из скорлупы грецкого ореха, струны – из стекловолокна. Скрипка имеет все детали настоящего инструмента. Внутри помещена бирочка с фамилией автора, датой изготовления, названием страны и города. Кузнечик настоящий Пресс-фото Пресс-фото

«Люди одинаково с большим интересом относятся. Видимо, они хотят почувствовать магию, как это можно так мелко работать. Им непонятно, как можно книгу сделать размером в один миллиметр. В голове не укладывается, а они это глазами видят», – говорит Коненко.

Показы для зеков и ценность работ

Есть и особая категория поклонников его творчества, которым Коненко привозит свои работы сам. Трижды в месяц он посещает места заключений.

Замок и ключ на ножке муравья. Из тончайшей пластины золота изготовлены детали замка и ключа. Длина ключа – 0,24 мм, диаметр кольца – 0,1 мм. Замок высотой 0,24 мм, дужка толщиной 0,012 мм. Высота замочного отверстия – 0,04 мм, ширина – 0,018 мм. Муравей комнатный, рыжий. Его длина – 2 мм Пресс-фото Пресс-фото

«Колоний много, у меня просто времени не хватает, чтобы посетить все, куда меня приглашают. Заключенные – благодарные зрители, им всегда интересно видеть то, что трудно найти даже в музеях. Они счастливы, что им привезли, показали, рассказали. Простые люди могут в музей прийти. А эти же не могут прийти. Поэтому я и хожу к ним», – объясняет Анатолий.

В мире существует всего 11 художников, способных создавать работы таких размеров. В основном это миниатюристы, работающие на постсоветском пространстве.

Коненко создал самую маленькую в мире книгу с повестью Николая Гоголя «Шинель» размером 30 x 32 мм. Это полноценное издание с твердым переплетом и цветными иллюстрациями Алексей Мальгавко/Sputnik Алексей Мальгавко/Sputnik

Стоимость таких микроминиатюр, как аквариум, подкованная блоха, караван верблюдов, кузнечик со скрипкой, достигала 50 тыс. евро. Правда, сейчас клиенты практически все из России. В основном на продажу Коненко делает миниатюрные книги с иллюстрациями. Занимается он и живописью обыкновенных размеров. В его зале в омской библиотеке имени Пушкина выставлены акварельные этюды с видами Омска.

Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко и его валенки, размер которых не превышает 3 мм Алексей Мальгавко/Sputnik Алексей Мальгавко/Sputnik

Интерес и высокую стоимость своих работ Коненко объясняет просто: «Всегда то, что делала человеческая рука, пользовалось спросом и стоило очень дорого. Мастера со всего мира продолжают создавать штучные вещи в традиционных техниках, и они очень дорого стоят, потому что на потоке, на заводе такого не создашь. Они и традиции сохраняют, и делают эти вещи, поддерживая спрос. И их труд всегда будет цениться».

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