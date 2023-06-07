Этот художник превратил вышивку в стрит-арт! (ФОТО)

Молодой человек из Санкт-Петербурга вышивает ностальгические картины из своего детства и развешивает их на стенах домов.

Александр Браулов – одновременно успешный художник с персональными выставками, аналитик «Роснефти» и совладелец студии дизайна «52factory». Он вышивает советские здания, воспоминания о собственном детстве, кадры из фильмов российских режиссеров и простые, близкие каждому изречения.

Первая вышивка – в детском садике

Сам Александр в интервью для «The Art Newspaper Russia» рассказал, что впервые попробовал вышивать еще в детском саду – его группу учили вышивке по контуру. Он долгие годы не возвращался к этому занятию, пока на третьем-четвертом курсе университета не попробовал вышивать снова, просто потому что ему не хватало творчества в жизни.

Позже, Александр со своей будущей женой начал заниматься мэйл-артом – это отправка по почте художественных писем и предметов или создание арт-объекта непосредственно из самого письма. Тогда же художник создал мэйл-арт проект «150 вышитых лиц». Тогда он и пришел к вышивке.

Наследие авангарда и российское кино

Один из частых сюжетов в работах Александра – советский архитектурный модернизм. Вышивая советские здания, художник пытается донести мысль об их ценности и необходимости сохранения уникальных построек. Сейчас у художника около 240 подобных работ.

Дом авиаторов в Москве. 1973-1978 год постройки. @sashabraulov

Слева: ГЭС-2 в Москве. 1905-1907 год постройки, реконструирована в 2021 году под культурное пространство. @sashabraulov

Еще одна постоянно повторяющаяся тема работ – российский кинематограф. Александр вышивает яркие моменты из фильмов современных режиссеров.

фильм "Межсезонье", 2021. Режиссер Александр Хант. История бунта двух подростков против навязанного бессилия, которая кончается трагедией. @sashabraulov

фильм "Левиафан", 2014. Режиссер Андрей Звягинцев. Социальная драма о конфликте несправедливой власти и бессильного человека с отсылками к Библии. @sashabraulov

Документальная вышивка

Такой хэштег Александр ставит под своими работами о повседневной жизни: бабушка покупает продукты, девочка качается на качелях, дети сидят на санках у снеговика.

Много работ художника посвящены детям, и это не просто попытка вызвать у зрителя ностальгические чувства. Александр специально подбирает добрые и наивные сюжеты, чтобы было ощущение, что вышивку делал шестилетний он.

Вышивки на улицах

Свои работы Александр часто расклеивает в Коломне, районе Санкт-Петербурга. Чтобы не портить здания, он старается развешивать вышивки только поверх старых объявлений и афиш. Обычно художник выбирает для расклеивания позитивные изображения с поднимающими настроение сюжетами или известными цитатами из советских мультфильмов, песен и стихов.

Цитата из советского мультфильма "Ух ты, говорящая рыба!", 1983. Режиссер Роберт Саакянц. @sashabraulov

Цитата из стихотворения Иосифа Бродского "Не выходи из комнаты", 1970. Бродский известный русский поэт и Нобелевский лауреат, которого выгнали из СССР. @sashabraulov

Цитата из песни "Кукушка" Виктора Цоя, 1991. @sashabraulov

А еще Александр совсем не против того, что вышивки забирают нашедшие их люди. Они бы все равно долго не продержались на улице – нитки в таких условиях выцветают и рвутся.

Большой формат

Не все вышивки Александра маленькие. У него есть и большие полотна: «Будь сильным и добрым» (2.5*1.45 м) и «Ничего не бойся» (1.4*2.4 м).

Новую большую работу Александра можно будет увидеть уже совсем скоро, на Биеннале уличного искусства «Артмосфера» в Москве.