Как СССР обменял картину Кандинского на письмо Ленина

Большевики охотились за всеми рукописями вождя. Однако в этом случае им особенно важно было получить письмо из-за неизвестного постскриптума.

Сегодня шедевры Василия Кандинского, родоначальника абстрактной живописи, продают на аукционах за рекордные суммы, но для советской власти он такой ценности не представлял. В 2017 году его «Картину с белыми линиями» (1913) продали на Sotheby’s за 42 млн долларов. Оказалось, что у нее детективный провенанс: в 1974 году СССР обменял ее на малоизвестное письмо Ленина.

Советская власть буквально охотилась за любыми документами, связанными с именем вождя революции, особенно подлинниками его рукописей – даже коротких записок и писем. Если подобные вещи оказывались у граждан СССР, они обязаны были их сдавать. Но когда обнаруживалось, что документы хранятся за границей, приходилось идти на уловки, в том числе покупать их или обменивать.

Sotheby's Sotheby's

В 1974 году в советском правительстве узнали о том, что существует подлинник письма Ленина большевику Григорию Алексинскому от 7 февраля 1908 года. Как писал тогда немецкий журнал Spiegel, на связь с Москвой вышел коллекционер Вильгельм Хак, узнав, что у его друзей есть письмо Ленина, и сам предложил обменять его на картину Кандинского.

Письмо уже было опубликовано в советской печати, но оказалось (и, по условиям сделки, немецкая сторона должна была об этом молчать), что в письме был неизвестный ранее постскриптум. В нем поднимался еврейский вопрос, и советская власть опасалась, что письмо могло быть использовано Западом в антисоветской пропаганде.

Вопрос обмена обсуждался на самом высоком уровне и был решен положительно. Партия поручила Министерству культуры передать одну из картин из запасников Третьяковской галереи в распоряжение КГБ и обменять ее на оригинал письма.

Владелец письма пожелал остаться неизвестным. А уже позже на сайте Sotheby’s был опубликован провенанс картины, в котором был список владельцев полотна, от Третьяковской галереи до коллекции Хака, откуда картина и поступила на продажу.

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