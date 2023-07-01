Каким бывает лето в России? (ФОТО)

Галереи
Узнай Россию
Девушка делает селфи на набережной Геленджика

Девушка делает селфи на набережной Геленджика

Виталий Тимкив/Sputnik
Удивительно, но даже в северных широтах можно здорово обгореть, а в Сибирь зной приходит зачастую раньше, чем на южные морские курорты.

Один из самых распространенных стереотипов о России – это то, что здесь всегда холодно, особенно в Сибири. Конечно, зимы там и правда бывают снежными и долгими, а вот как же в разных регионах выглядит лето? Посмотрите на эти фото, сделанные в июне 2023.

1. Москва

Жаркая погода в Москве

Жаркая погода в Москве

Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Московское лето по большей части очень комфортное, температура держится в районе +20...+25 . В жару на улицы города выходят поливальные машины, да и горожане имеют возможность спрятаться в тени многочисленных парков. 

2. Санкт-Петербург

Девушки фотографируются в Исаакиевском сквере в Санкт-Петербурге

Девушки фотографируются в Исаакиевском сквере в Санкт-Петербурге

Александр Кряжев/Sputnik

Главное событие петербургского лета – это белые ночи, которые привлекают всех романтиков и делают город особенно красивым. Санкт-Петербург находится на побережье Финского залива (Балтийское море), и здесь даже самые теплые летние дни нередко сменяются дождем. 

3. Калининград

Туристы идут на сапбордах по реке Преголе на фоне Кафедрального собора в Калининграде

Туристы идут на сапбордах по реке Преголе на фоне Кафедрального собора в Калининграде

Виталий Невар/Sputnik

Самый западный регион России, Калининградская область, тоже находится на Балтике, и лето здесь мягкое и комфортное, жаркие дни, выше +25, скорее исключение. При этом окрестные города Калининграда – это одно из самых популярных направлений для летнего отдыха, в том числе пляжного.

4. Новосибирск

На площади Ленина в Новосибирске. Днем 7 июня было выше +35 ℃, по области – до +39 ℃

На площади Ленина в Новосибирске. Днем 7 июня было выше +35 ℃, по области – до +39 ℃

Александр Кряжев/Sputnik

В Сибири лето хоть и короткое, но очень жаркое, особенно на юге региона. Так, в Новосибирске первая неделя июня прошла при температуре около +35  (а местами и выше). Длится это, правда, несколько дней, за которые можно успеть получить «курортный» загар. 

5. Омск

На реке Иртыш в Омске. Средняя температура в Омске и области в первую неделю июня была порядка +35–36 ℃

На реке Иртыш в Омске. Средняя температура в Омске и области в первую неделю июня была порядка +35–36 ℃

Алексей Мальгавко/Sputnik

Похожая ситуация была в Омске и Красноярске. При этом зной может резко смениться дождями, а то и заморозками, поэтому в Сибири есть места, где снег даже не успевает растаять за лето. 

6. Новый Уренгой 

15 июня. В Новом Уренгое выпал снег

15 июня. В Новом Уренгое выпал снег

СОВА СКАЗАЛА

К погодным капризам спокойно относятся жители полуострова Ямал на севере России. Там в июне может внезапно пойти снег, в августе – дожди и заморозки. А настоящим летом считается июль. В этом время здесь стабильно выше +25 . И еще с июня по август наступает сезон настоящих белых ночей. В общем, очень интересный климат.

7. Геленджик

Девушка делает селфи на набережной Геленджика

Девушка делает селфи на набережной Геленджика

Виталий Тимкив/Sputnik

Краснодарский край – это самый теплый регион России, где даже зимой редко бывает снег и минусовая температура (разве что в горах).  На курортах Черного моря пляжный сезон открывается уже в начале июня, но по-настоящему вода прогревается к июлю, а самые теплые дни наступают в августе. 

8. Казань

В центре Казани. Фото сделано 7 июня

В центре Казани. Фото сделано 7 июня

Егор Алеев/TASS

Июнь на Волге еще бывает прохладным, зато в июле здесь уже наступает по-настоящему жаркое лето. В Казани летние дни очень популярны для речных прогулок на остров-град Свияжск, в старинный город Болгар и на Голубые озера. 

9. Пермь

Набережная Камы в Перми 11 июня

Набережная Камы в Перми 11 июня

Донат Сорокин/TASS

Обычно на Урале, как и в Сибири, летом довольно тепло и даже бывает сильная жара. Правда, без куртки все равно редко кто выходит из дома, так как после захода солнца в Перми и Екатеринбурге все равно прохладно. 

10. Владивосток

Начало июня во Владивостоке

Начало июня во Владивостоке

«Новости» VL.ru

Многие жители России уверены, что самый дождливый город страны – это Санкт-Петербург, однако метеорологи с этим не согласны. Наибольшее количество осадков выпадает на Дальнем Востоке – на Сахалине, Курильских островах, Камчатке и в Приморье. Так, только за пару недель в июне во Владивостоке прошли сильнейшие ливни, которые сменились 30-градусной жарой, а затем и похолоданием до +15 

Подписывайтесь на нас в Telegram, VK, Одноклассниках и Дзене

Путешествия
А вот еще

Наш сайт использует куки. Нажмите сюда , чтобы узнать больше об этом.

Согласен