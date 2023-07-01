Каким бывает лето в России? (ФОТО)

Девушка делает селфи на набережной ГеленджикаВиталий Тимкив/Sputnik
Один из самых распространенных стереотипов о России – это то, что здесь всегда холодно, особенно в Сибири. Конечно, зимы там и правда бывают снежными и долгими, а вот как же в разных регионах выглядит лето? Посмотрите на эти фото, сделанные в июне 2023.
Жаркая погода в МосквеАртур Новосильцев/Агентство «Москва»
Московское лето по большей части очень комфортное, температура держится в районе +20...+25 ℃. В жару на улицы города выходят поливальные машины, да и горожане имеют возможность спрятаться в тени многочисленных парков.
Девушки фотографируются в Исаакиевском сквере в Санкт-ПетербургеАлександр Кряжев/Sputnik
Главное событие петербургского лета – это белые ночи, которые привлекают всех романтиков и делают город особенно красивым. Санкт-Петербург находится на побережье Финского залива (Балтийское море), и здесь даже самые теплые летние дни нередко сменяются дождем.
Туристы идут на сапбордах по реке Преголе на фоне Кафедрального собора в КалининградеВиталий Невар/Sputnik
Самый западный регион России, Калининградская область, тоже находится на Балтике, и лето здесь мягкое и комфортное, жаркие дни, выше +25℃, скорее исключение. При этом окрестные города Калининграда – это одно из самых популярных направлений для летнего отдыха, в том числе пляжного.
На площади Ленина в Новосибирске. Днем 7 июня было выше +35 ℃, по области – до +39 ℃Александр Кряжев/Sputnik
В Сибири лето хоть и короткое, но очень жаркое, особенно на юге региона. Так, в Новосибирске первая неделя июня прошла при температуре около +35 ℃ (а местами и выше). Длится это, правда, несколько дней, за которые можно успеть получить «курортный» загар.
На реке Иртыш в Омске. Средняя температура в Омске и области в первую неделю июня была порядка +35–36 ℃Алексей Мальгавко/Sputnik
Похожая ситуация была в Омске и Красноярске. При этом зной может резко смениться дождями, а то и заморозками, поэтому в Сибири есть места, где снег даже не успевает растаять за лето.
15 июня. В Новом Уренгое выпал снегСОВА СКАЗАЛА
К погодным капризам спокойно относятся жители полуострова Ямал на севере России. Там в июне может внезапно пойти снег, в августе – дожди и заморозки. А настоящим летом считается июль. В этом время здесь стабильно выше +25 ℃. И еще с июня по август наступает сезон настоящих белых ночей. В общем, очень интересный климат.
Девушка делает селфи на набережной ГеленджикаВиталий Тимкив/Sputnik
Краснодарский край – это самый теплый регион России, где даже зимой редко бывает снег и минусовая температура (разве что в горах). На курортах Черного моря пляжный сезон открывается уже в начале июня, но по-настоящему вода прогревается к июлю, а самые теплые дни наступают в августе.
В центре Казани. Фото сделано 7 июняЕгор Алеев/TASS
Июнь на Волге еще бывает прохладным, зато в июле здесь уже наступает по-настоящему жаркое лето. В Казани летние дни очень популярны для речных прогулок на остров-град Свияжск, в старинный город Болгар и на Голубые озера.
Набережная Камы в Перми 11 июняДонат Сорокин/TASS
Обычно на Урале, как и в Сибири, летом довольно тепло и даже бывает сильная жара. Правда, без куртки все равно редко кто выходит из дома, так как после захода солнца в Перми и Екатеринбурге все равно прохладно.
Начало июня во Владивостоке«Новости» VL.ru
Многие жители России уверены, что самый дождливый город страны – это Санкт-Петербург, однако метеорологи с этим не согласны. Наибольшее количество осадков выпадает на Дальнем Востоке – на Сахалине, Курильских островах, Камчатке и в Приморье. Так, только за пару недель в июне во Владивостоке прошли сильнейшие ливни, которые сменились 30-градусной жарой, а затем и похолоданием до +15 ℃.
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