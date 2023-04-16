Где в России застать самое красивое цветение? (ФОТО)

Девушка среди цветов на Тюльпановых островах на озере Маныч-Гудило в КалмыкииГригорий Сысоев/Sputnik
Апрель – месяц тюльпановых полей в Калмыкии. Самые живописные из них находятся вблизи озера Маныч-Гудило.
Кстати, в столице региона Элисте в 2023 году с 1 по 30 апреля проходит ежегодный Фестиваль тюльпанов.
Республика Алтай. Цветение маральника в Онгудайском районеКирилл Кухмарь/TASS
В это время склоны алтайских гор и берега рек становятся нежно-розовыми: здесь зацветает маральник, или рододендрон, который также называют алтайской сакурой. Начало цветения открывает летний сезон в Алтайском крае.
А 29 апреля 2023 года в туристическом комплексе «Бирюзовая Катунь» пройдет фестиваль «Цветение маральника».
Девушка фотографируется в рапсовом поле в Краснодарском краеВиталий Тимкив/Sputnik
Ярко-желтые рапсовые поля пользуются популярностью среди туристов и фотографов. Найти их можно во многих регионах: Калининградской, Ленинградской, Брянской, Курской, Псковской, Тульской, Кемеровской областях, в Крыму, в Красноярском и Алтайском краях.
В некоторых регионах рапс цветет еще и в июле.
Будьте осторожны: пыльца остается на одежде.
Симферополь. Дикие горные пионы на южной окраине городаСергей Мальгавко/TASS
Дикие пионы не такие пышные, как садовые, и иногда их красные цветы путают с тюльпанами.
Поля диких пионов можно увидеть в Ставропольском крае, Саратовской области и в Крыму.
А в Радищевском районе Ульяновской области в середине мая ежегодно проводится фестиваль «Дикий пион».
Девушка с зонтиком гуляет на маковом поле в КрымуМакс Ветров/Sputnik
С середины мая степи Крымского полуострова окрашиваются в красный цвет. Поезжайте фотографировать их в район Бахчисарая, на мыс Казантип, в поля у Балаклавы и Инкермана, в направлении от Евпатории, а также в степи между Феодосией и Керчью.
Также маковые поля растут близ Анапы, Астрахани и Краснодара.
Москва. Девушки на территории парка «Музеон» на Крымской набережнойСергей Карпухин/TASS
Люпин родом из Северной Америки, считается сорняком и встречается практически во всех регионах России, даже в таежной зоне. Для других луговых растений он смертоносен, однако любители фотосессий ценят поля из сиреневых, розовых и белых люпинов. Цветение их начинается в июне-июле.
Лавандовые поля растут главным образом на юге страны.
Люди фотографируются на лавандовом поле в Крыму. Плантации лаванды занимают более 120 га в Бахчисарайском районе у села ТургеневкаКонстантин Михальчевский/Sputnik
В Краснодарском крае – в Крымском районе, недалеко от Анапы, а также в Северском районе – диких лавандовых полей не найти. Это частные территории, куда можно попасть за плату или с экскурсией.
Выращивают лаванду и в Крыму. Плантации можно увидеть близ Симферополя и Севастополя, на мысе Тарханкут и в Бахчисарайском районе.
Цветущие лотосы Комарова на озере под Уссурийском в Приморском краеВиталий Аньков/Sputnik
Лотос растет: на Кубани (регион находится на территории Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, запада Ставропольского края), в Астраханской области (в дельте Волги и у побережья Каспийского моря), в Калмыкии, в Курской и Волгоградской областях, на Дальнем Востоке – в Приморском и Хабаровском краях и Амурской области.
Подробнее о цветении лотоса читайте здесь.
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