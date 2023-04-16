Где в России застать самое красивое цветение? (ФОТО)

С апреля по август в разных регионах России расцветают маковые и лавандовые поля, лотосы на озерах и дикие пионы. Рассказываем, куда отправиться за самыми эффектными снимками.

1. Апрель: тюльпаны

Девушка среди цветов на Тюльпановых островах на озере Маныч-Гудило в Калмыкии Григорий Сысоев/Sputnik Григорий Сысоев/Sputnik

Апрель – месяц тюльпановых полей в Калмыкии. Самые живописные из них находятся вблизи озера Маныч-Гудило.

Кстати, в столице региона Элисте в 2023 году с 1 по 30 апреля проходит ежегодный Фестиваль тюльпанов.

2. Конец апреля: рододендроны

Республика Алтай. Цветение маральника в Онгудайском районе Кирилл Кухмарь/TASS Кирилл Кухмарь/TASS

В это время склоны алтайских гор и берега рек становятся нежно-розовыми: здесь зацветает маральник, или рододендрон, который также называют алтайской сакурой. Начало цветения открывает летний сезон в Алтайском крае.

А 29 апреля 2023 года в туристическом комплексе «Бирюзовая Катунь» пройдет фестиваль «Цветение маральника».

3. Конец апреля – май: рапс

Девушка фотографируется в рапсовом поле в Краснодарском крае Виталий Тимкив/Sputnik Виталий Тимкив/Sputnik

Ярко-желтые рапсовые поля пользуются популярностью среди туристов и фотографов. Найти их можно во многих регионах: Калининградской, Ленинградской, Брянской, Курской, Псковской, Тульской, Кемеровской областях, в Крыму, в Красноярском и Алтайском краях.

В некоторых регионах рапс цветет еще и в июле.

Будьте осторожны: пыльца остается на одежде.

4. Май: дикие пионы

Симферополь. Дикие горные пионы на южной окраине города Сергей Мальгавко/TASS Сергей Мальгавко/TASS

Дикие пионы не такие пышные, как садовые, и иногда их красные цветы путают с тюльпанами.

Поля диких пионов можно увидеть в Ставропольском крае, Саратовской области и в Крыму.

А в Радищевском районе Ульяновской области в середине мая ежегодно проводится фестиваль «Дикий пион».

5. Май: маки

Девушка с зонтиком гуляет на маковом поле в Крыму Макс Ветров/Sputnik Макс Ветров/Sputnik

С середины мая степи Крымского полуострова окрашиваются в красный цвет. Поезжайте фотографировать их в район Бахчисарая, на мыс Казантип, в поля у Балаклавы и Инкермана, в направлении от Евпатории, а также в степи между Феодосией и Керчью.

Также маковые поля растут близ Анапы, Астрахани и Краснодара.

6. Июнь и июль: люпины и лаванда

Москва. Девушки на территории парка «Музеон» на Крымской набережной Сергей Карпухин/TASS Сергей Карпухин/TASS

Люпин родом из Северной Америки, считается сорняком и встречается практически во всех регионах России, даже в таежной зоне. Для других луговых растений он смертоносен, однако любители фотосессий ценят поля из сиреневых, розовых и белых люпинов. Цветение их начинается в июне-июле.

Лавандовые поля растут главным образом на юге страны.

Люди фотографируются на лавандовом поле в Крыму. Плантации лаванды занимают более 120 га в Бахчисарайском районе у села Тургеневка Константин Михальчевский/Sputnik Константин Михальчевский/Sputnik

В Краснодарском крае – в Крымском районе, недалеко от Анапы, а также в Северском районе – диких лавандовых полей не найти. Это частные территории, куда можно попасть за плату или с экскурсией.

Выращивают лаванду и в Крыму. Плантации можно увидеть близ Симферополя и Севастополя, на мысе Тарханкут и в Бахчисарайском районе.

7. Июль и август: лотосы

Цветущие лотосы Комарова на озере под Уссурийском в Приморском крае Виталий Аньков/Sputnik Виталий Аньков/Sputnik

Лотос растет: на Кубани (регион находится на территории Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, запада Ставропольского края), в Астраханской области (в дельте Волги и у побережья Каспийского моря), в Калмыкии, в Курской и Волгоградской областях, на Дальнем Востоке – в Приморском и Хабаровском краях и Амурской области.

Подробнее о цветении лотоса читайте здесь.

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