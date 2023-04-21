Елизавета Кокорева – новая прима-балерина Большого театра (ФОТО)

В свои 22 года красавица-артистка уже покорила самую престижную сцену России и всего мирового балета.

Елизавета Кокорева в балете «Дон Кихот»

Елизавета Кокорева – пример завидного и стремительного карьерного роста. В 2019 году она окончила Московскую государственную академию хореографии (где с первого же курса побеждала на крупнейших международных конкурсах). После выпуска сразу была принята в балетную труппу Большого театра.

Ей сразу доверяли ведущие роли в кордебалете, а потом и вовсе ведущие партии в самых разнообразных спектаклях. В конце сезона 2021/22 она была возведена в ранг первой солистки, а в 2023-м в свои 22 года уже стала примой.

Своими любимыми ролями она называет партии Сванильды в «Коппелии», Мари в «Щелкунчике» и Китри в «Дон Кихоте». Последнюю она всегда мечтала станцевать и даже в балет пошла во многом из-за нее. Главные роли она исполняет и в «Жизели», и в «Сильфиде».

Свободного времени на себя и личную жизнь в плотном графике юной балерины почти не остается, но Елизавета признается, что каждый выход на сцену – «просто счастье». И хотя она порой ощущает рутину, когда едет на работу, в репетиционном зале ее всегда посещает вдохновение.

Если раньше танцоры годами готовили свой выход на сцену в ведущих партиях, вживались в роль, оттачивали технику, искали различные краски, то Елизавета из нового поколения артистов балета, которым на подготовку требуется гораздо меньше времени. Один из секретов – в технических возможностях. Молодые танцовщики много работают с видео, снимают сами себя, видят со всех ракурсов недоработки и могут самостоятельно исправлять ошибки.

Елизавета довольно активна в социальных сетях, делится закулисьем и фото с репетиций, свежими сценическими снимками с премьер, а также редкими моментами отдыха.

*Продукт Meta (организация признана экстремистской и запрещена в России).

Подписывайтесь на нас в Telegram, VK, Одноклассниках и Дзене