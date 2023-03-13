Знакомьтесь: Анита Пудикова – прототип Близняшек в игре Atomic Heart! (ФОТО)

Двое металлических роботов-близняшек стали одним из главных визуальных символов видеоигры Atomic Heart от российского разработчика Mundfish, которая вышла в феврале 2023 года. Действие игры происходит в альтернативном СССР 1950-х годов, где произошло восстание роботов, вышедших из-под контроля.

Mundfish Mundfish

Основой анимации для движения роботов-балерин стали танцевальные па Аниты Пудиковой – настоящей балерины Большого театра, которая выступает на главной сцене страны уже восемь лет.

Мама Аниты – Инна Гинкевич, в прошлом тоже балерина Большого театра и солистка музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Анита в соцсетях признавалась, что балет скорее выбор родителей: «Добрую половину детства я провела за кулисами театра. Сидела на классе под станком, пока артисты точили носок, копалась в маминых сценических украшениях и тусовалась за кулисами. Понятное дело, что для ребенка, который не знал никакого другого реального мира, это был глоток свежего воздуха».

Впервые Анита вышла на сцену Большого театра в 2015 году, по окончании Московской государственной академии хореографии. В репертуаре Аниты такие легендарные постановки, как «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта» и «Дон Кихот». Но сама балерина считает любимой постановкой балет «Иван Грозный», в котором у нее партия боярыни. Также Анита окончила балетмейстерский факультет ГИТИС в 2020 году, защитив диплом на отлично. Сейчас помимо Большого театра она работает хореографом в московском департаменте спорта.

Анита участвовала в социальных и благотворительных проектах: в 2020 году артисты балета снимались в фотосессиях, призванных привлечь внимание к экологическим проблемам. Уже несколько лет Анита регулярно посещает онкоцентр имени Блохина с группой артистов Большого театра, чтобы станцевать для детей.

В социальных сетях она регулярно выкладывает результаты профессиональных фотосессий, в том числе для известных брендов. Красивый контент разбавлен смешными видео из Большого театра – на них Анита отжигает за кулисами прямо во время спектакля, ожидая своего выхода; катает подругу балерину Веру Борисенкову на огромной тележке, дурачится с коллегами в гримерке и не стесняется выкладывать неудавшиеся моменты с репетиций.

Также в 2021 году Анита снялась в клипе музыкальной группы «Ундервуд» на песню «Батман-тандю».

Анита встречается с Камилем Янгузаровым, также артистом Большого театра. 28 мая 2022 года Анита опубликовала фотографию с кольцом и подписью «Да!».

Подписывайтесь на нас в Telegram, VK, Одноклассниках и Дзене