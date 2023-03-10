Что из реального СССР попало в игру Atomic Heart?

Шутер от первого лица Atomic Heart вышел 21 февраля 2023 года. Он рассказывает о похождениях майора Нечаева в альтернативном СССР 1955 года, где роботы вышли из-под контроля и напали на людей. Видеоигра получила 71–76 баллов на портале Metacritic (в зависимости от платформы).
В самом начале сюжета Atomic Heart техногенная катастрофа еще не произошла, игрок попадает в грандиозный утопический город Челомей, который демонстрирует все успехи и достижения советской власти в альтернативной реальности. Именно в Челомее и расположено большинство описываемых нами пасхалок.
Самая очевидная отсылка – одна из моделей роботов называется «Терешкова», разумеется, в честь первой женщины в космосе Валентины Терешковой (1937). Портретного сходства с «прототипом» у робота, впрочем, нет.
Стальные женщины-близнецы уже стали визуальным символом Atomic Heart. Артбук игры прямо заявляет – при создании их прически разработчики вдохновлялись знаменитой косой Юлии Тимошенко. Создавать движение этих персонажей помогала российская балерина Анита Пудикова.
Когда майор еще плывет в лодке по каналу, на берегу сцена – бабушка предлагает настроить запутавшихся роботов «Вовчиков» и просит у мужчины пульт. Тот говорит: «Спасибо, бабуль. Код 0451». Это, конечно, отсылка к роману-антиутопии Рэя Бредбери «451 по Фаренгейту».
Все плакаты в городе – подлинные плакаты, выходившие в СССР. При этом дальше по сюжету в других локациях к ним подмешиваются и плакаты, которые были нарисованы специально для игры, но с сохранением советской стилистики.
Справа от тележки с мороженым – будка классического советского городского таксофона с аппаратом АМТ-69. Такие были в позднем СССР.
На противоположном берегу реки стоят автомобили модели «Москвич-412», выходившей с 1967 по 1997 год на заводах в Москве и Ижевске.
Впоследствии вы сможете поводить такой «Москвич» – ярко-красный, как в советском фильме «Бриллиантовая рука» (1969). А еще один автомобиль «Турбина» из игры – копия советских люксовых автомобилей «Чайка» – ГАЗ-13 и ГАЗ-14.
Город Челомей насыщен отсылками к советским фильмам – научно-фантастическим и бессмертной классике. Возле пристани танцуют лезгинку под возгласы «Бамбарбия! Киргуду!» – цитата из фильма «Кавказская пленница» (1967). Из этого же фильма «Песенка о медведях», которая играет из громкоговорителей в парке, в исполнении Аиды Ведищевой.
Женщина спрашивает мужчину в парке, запустят ли рейс «Москва – Кассиопея» – одноименный советский научно-фантастический фильм (1973).
Девушка, мечтающая о роботе-собаке – отсылка к еще одному хиту советской научной фантастики, «Приключениям Электроника» (1979). Кличка, которую она придумала – Рэсси, так зовут робота-собаку из этого фильма.
Прямо из фильма «Гостья из будущего» (1985) взяли эмблему местного фуникулера.
После прибытия на ВДНХ на платформе можно найти труп, окруженный разбросанными страницами бумаги – «Мертвый игродел». Разговор с ним (да, в игре можно говорить с трупами, и этому есть даже «научное» объяснение) начинается со слова «абырвалг» – это первое слово, которое произносит человек-собака Шариков в романе Михаила Булгакова «Собачье сердце» (написан в 1925-м) и одноименном фильме (1988).
На выставке ВДНХ можно встретить экспонат ГПД-60, где ГПД – это «Голова профессора Доуэля», научно-фантастический роман русского советского писателя-фантаста Александра Беляева (опубликован в 1925-м).
Одно из аудиосообщений по «Щебетарю» (кстати, это буквальный перевод названия Twitter) называется «Понедельник начинается в субботу» – отсылка к классическому роману братьев Стругацких (1965). Главный герой этого романа Александр Привалов также числится в списке сотрудников Завода №3826 из игры.
Отдельным пунктом стоит упомянуть, что в телевизорах, которые стоят на берегу канала в самом начале игры, идет советский мультсериал «Ну, погоди!», точнее, ряд отрывков из него. Такие же телевизоры стоят в комнатах отдыха в игре.
В одном из этих отрывков шотландский пользователь Ravs_ усмотрел расистское оскорбление. Речь идет об отрывке из 12-го выпуска «Ну, погоди!» (1978), где появляется карикатурное изображение чернокожего аборигена с луком. Причем нарисован он в стиле, напоминающем изображения афроамериканцев в американских мультфильмах 1930-х и более поздних годов. Тем не менее разработчикам пришлось извиняться.
Город Челомей в игре назвали в честь Владимира Челомея (1914–1984), реально существовавшего советского конструктора ракетных двигателей. Тут по сюжету расположены конструкторское бюро Предприятия №3826 и штаб-квартира его руководителя Дмитрия Сеченова, находящаяся в небоскребе.
На главной площади стоят копии скульптур «Родина-мать» в Волгограде (авторства скульптора Евгения Вучетича, 1969–1967) и «Рабочего» из монумента Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» (1937).
Конечно, те дома, которые мы видим в городе, классические сталинские, с рустованным (то есть облицованным камнями с грубо отесанной передней стороной) первым этажом. Небоскреб – собирательный образ сталинских высоток, одновременно напоминающий современный «Триумф-Палас» в Москве. Однако его первый, «торжественный» этаж (через него герой проходит дважды, когда ходит наверх за ключами от автомобиля) скопирован с интерьера дома-памятника «Бузлуджа» на территории Болгарии – под куполом здания такая же эмблема «Серп и молот», только в реальности она дополнена надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Уже разошелся на мемы саундтрек игры, самая известная песня – phonk-ремикс на «Комарово» (Музыка – Игорь Николаев, слова – Михаил Танич) – грандиозный хит Игоря Скляра. Робот, играющий эту песню за синтезатором, похож на клавишника группы «Альянс» Олега Парастаева (1958–2020), который в таких же очках появляется в клипе «На заре».
Игра содержит две отсылки не на советскую, но уже на российскую рок-группу «Король и Шут», ставшую культовой после смерти солиста Михаила Горшенева в 2013 году. В одном из внутриигровых документов под названием «Проникновение на объект» описывается некто М. Горшенев, «студент МГУ с голым торсом, взъерошенными волосами и гитарой за спиной», который вышел на патруль из леса и рассказал историю, а дальше следует пересказ сюжета песни «Лесник» группы «Король и Шут», несколько иронически переосмысленного. При этом самой песни в саундтреке к игре нет.
Вторая пасхалка, связанная с группой, проще: название одного из заданий «В заросшем парке» – первая строчка из песни «Короля и Шута» «Проклятый старый дом».