Что из реального СССР попало в игру Atomic Heart?

Шутер от первого лица Atomic Heart вышел 21 февраля 2023 года. Он рассказывает о похождениях майора Нечаева в альтернативном СССР 1955 года, где роботы вышли из-под контроля и напали на людей. Видеоигра получила 71–76 баллов на портале Metacritic (в зависимости от платформы).

В самом начале сюжета Atomic Heart техногенная катастрофа еще не произошла, игрок попадает в грандиозный утопический город Челомей, который демонстрирует все успехи и достижения советской власти в альтернативной реальности. Именно в Челомее и расположено большинство описываемых нами пасхалок.

1. «Терешкова»

Mundfish, 2023 Mundfish, 2023

Самая очевидная отсылка – одна из моделей роботов называется «Терешкова», разумеется, в честь первой женщины в космосе Валентины Терешковой (1937). Портретного сходства с «прототипом» у робота, впрочем, нет.

2. «Близняшки»

Mundfish, 2023 Mundfish, 2023

Стальные женщины-близнецы уже стали визуальным символом Atomic Heart. Артбук игры прямо заявляет – при создании их прически разработчики вдохновлялись знаменитой косой Юлии Тимошенко. Создавать движение этих персонажей помогала российская балерина Анита Пудикова.

3. «451 по Фаренгейту»

Mundfish, 2023 Mundfish, 2023

Когда майор еще плывет в лодке по каналу, на берегу сцена – бабушка предлагает настроить запутавшихся роботов «Вовчиков» и просит у мужчины пульт. Тот говорит: «Спасибо, бабуль. Код 0451». Это, конечно, отсылка к роману-антиутопии Рэя Бредбери «451 по Фаренгейту».

4. Плакаты

Mundfish, 2023 Mundfish, 2023

Все плакаты в городе – подлинные плакаты, выходившие в СССР. При этом дальше по сюжету в других локациях к ним подмешиваются и плакаты, которые были нарисованы специально для игры, но с сохранением советской стилистики.

Mundfish, 2023 Mundfish, 2023

5. Таксофон из СССР

Mundfish, 2023 Mundfish, 2023

Справа от тележки с мороженым – будка классического советского городского таксофона с аппаратом АМТ-69. Такие были в позднем СССР.

6. Автомобили «Москвич» и «Чайка»

Mundfish, 2023 Mundfish, 2023

На противоположном берегу реки стоят автомобили модели «Москвич-412», выходившей с 1967 по 1997 год на заводах в Москве и Ижевске.

Mundfish, 2023 Mundfish, 2023

Впоследствии вы сможете поводить такой «Москвич» – ярко-красный, как в советском фильме «Бриллиантовая рука» (1969). А еще один автомобиль «Турбина» из игры – копия советских люксовых автомобилей «Чайка» – ГАЗ-13 и ГАЗ-14.

7. Отсылки к советским фильмам

Mundfish, 2023 Mundfish, 2023

Город Челомей насыщен отсылками к советским фильмам – научно-фантастическим и бессмертной классике. Возле пристани танцуют лезгинку под возгласы «Бамбарбия! Киргуду!» – цитата из фильма «Кавказская пленница» (1967). Из этого же фильма «Песенка о медведях», которая играет из громкоговорителей в парке, в исполнении Аиды Ведищевой.

Женщина спрашивает мужчину в парке, запустят ли рейс «Москва – Кассиопея» – одноименный советский научно-фантастический фильм (1973).

Девушка, мечтающая о роботе-собаке – отсылка к еще одному хиту советской научной фантастики, «Приключениям Электроника» (1979). Кличка, которую она придумала – Рэсси, так зовут робота-собаку из этого фильма.

Прямо из фильма «Гостья из будущего» (1985) взяли эмблему местного фуникулера.

8. Отсылки к литературе

Mundfish, 2023 Mundfish, 2023

После прибытия на ВДНХ на платформе можно найти труп, окруженный разбросанными страницами бумаги – «Мертвый игродел». Разговор с ним (да, в игре можно говорить с трупами, и этому есть даже «научное» объяснение) начинается со слова «абырвалг» – это первое слово, которое произносит человек-собака Шариков в романе Михаила Булгакова «Собачье сердце» (написан в 1925-м) и одноименном фильме (1988).

На выставке ВДНХ можно встретить экспонат ГПД-60, где ГПД – это «Голова профессора Доуэля», научно-фантастический роман русского советского писателя-фантаста Александра Беляева (опубликован в 1925-м).

Одно из аудиосообщений по «Щебетарю» (кстати, это буквальный перевод названия Twitter) называется «Понедельник начинается в субботу» – отсылка к классическому роману братьев Стругацких (1965). Главный герой этого романа Александр Привалов также числится в списке сотрудников Завода №3826 из игры.

9. «Ну, погоди!» и расистский скандал

Mundfish, 2023 Mundfish, 2023

Отдельным пунктом стоит упомянуть, что в телевизорах, которые стоят на берегу канала в самом начале игры, идет советский мультсериал «Ну, погоди!», точнее, ряд отрывков из него. Такие же телевизоры стоят в комнатах отдыха в игре.

В одном из этих отрывков шотландский пользователь Ravs_ усмотрел расистское оскорбление. Речь идет об отрывке из 12-го выпуска «Ну, погоди!» (1978), где появляется карикатурное изображение чернокожего аборигена с луком. Причем нарисован он в стиле, напоминающем изображения афроамериканцев в американских мультфильмах 1930-х и более поздних годов. Тем не менее разработчикам пришлось извиняться.

10. Архитектура в игре

Mundfish, 2023 Mundfish, 2023

Город Челомей в игре назвали в честь Владимира Челомея (1914–1984), реально существовавшего советского конструктора ракетных двигателей. Тут по сюжету расположены конструкторское бюро Предприятия №3826 и штаб-квартира его руководителя Дмитрия Сеченова, находящаяся в небоскребе.

Mundfish, 2023 Mundfish, 2023

На главной площади стоят копии скульптур «Родина-мать» в Волгограде (авторства скульптора Евгения Вучетича, 1969–1967) и «Рабочего» из монумента Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» (1937).

Конечно, те дома, которые мы видим в городе, классические сталинские, с рустованным (то есть облицованным камнями с грубо отесанной передней стороной) первым этажом. Небоскреб – собирательный образ сталинских высоток, одновременно напоминающий современный «Триумф-Палас» в Москве. Однако его первый, «торжественный» этаж (через него герой проходит дважды, когда ходит наверх за ключами от автомобиля) скопирован с интерьера дома-памятника «Бузлуджа» на территории Болгарии – под куполом здания такая же эмблема «Серп и молот», только в реальности она дополнена надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

11. Советская (и не только) музыка в игре

Mundfish, 2023 Mundfish, 2023

Уже разошелся на мемы саундтрек игры, самая известная песня – phonk-ремикс на «Комарово» (Музыка – Игорь Николаев, слова – Михаил Танич) – грандиозный хит Игоря Скляра. Робот, играющий эту песню за синтезатором, похож на клавишника группы «Альянс» Олега Парастаева (1958–2020), который в таких же очках появляется в клипе «На заре».

Youtube.com Youtube.com

Игра содержит две отсылки не на советскую, но уже на российскую рок-группу «Король и Шут», ставшую культовой после смерти солиста Михаила Горшенева в 2013 году. В одном из внутриигровых документов под названием «Проникновение на объект» описывается некто М. Горшенев, «студент МГУ с голым торсом, взъерошенными волосами и гитарой за спиной», который вышел на патруль из леса и рассказал историю, а дальше следует пересказ сюжета песни «Лесник» группы «Король и Шут», несколько иронически переосмысленного. При этом самой песни в саундтреке к игре нет.

Вторая пасхалка, связанная с группой, проще: название одного из заданий «В заросшем парке» – первая строчка из песни «Короля и Шута» «Проклятый старый дом».